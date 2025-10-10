user icon
'Max Verstappen maakt geen kans meer op de wereldtitel'
  Gepubliceerd op 10 okt 2025 11:22
  • comments 7
  Door: Jesse Jansen

Volgens oud-teambaas Gian Carlo Minardi gaat Max Verstappen het wereldkampioenschap van 2025 niet winnen. De viervoudig wereldkampioen heeft met nog zes races en drie sprintraces te gaan een achterstand van 63 punten op de leider in het kampioenschap, Oscar Piastri

Max Verstappen is erg ingelopen op de McLaren-coureurs, maar toch denkt Minardi dat Verstappen het wereldkampioenschap niet gaat winnen. Max Verstappen wordt volgens hem geen vijfvoudig wereldkampioen in 2025. 

'Verstappen is geen titelkandidaat'

"Ik denk niet dat Verstappen nog als titelkandidaat kan worden beschouwd. Ook al heeft hij, zoals gewoonlijk, de anderen een hoge prijs laten betalen, vooral nu hij weer wordt ondersteund door de auto. Met de juiste ondersteuning van Yuki Tsunoda kunnen ze nog steeds mikken op de derde plaats, ten koste van Ferrari", vertelde Minardi op zijn eigen website.

Minardi vindt ook dat Ferrari een slechte race had in Singapore, ondanks goede beslissingen. De oud-teambaas gaat in op de race van de Scuderia en Lewis Hamilton: "Ik vond het een juiste beslissing van Ferrari om voor de 'rode banden' te kiezen om Kimi Antonelli in te halen. Het remprobleem verpestte het werk van Hamilton, maar ze zouden toch niet verder zijn gekomen dan de vijfde plaats."

Minardi had een lange carrière

In 1985 kwam Minardi in de Formule 1. Gian Carlo Minardi had het team zelf opgericht en reed tijdens de Grand Prix van Brazilië in 1985 zijn eerste race. De coureur die hij toen onder contract had staan, was Pierluigi Martini. De Italiaan startte destijds als laatste, de 25e plek. 

Het team Minardi stond tot en met 2005 op de grid, waarna het Toro Rosso werd. Het team heeft in 340 races nooit gewonnen en nooit het podium gehaald. De beste plek die het team ooit behaald had, was de vierde positie. Dit is drie keer gelukt, waarvan twee keer door Pierluigi Martini en een keer door Christian Fittipaldi.

Hourpower

Posts: 729

Ik meen dat er nog 6 races zijn waarvan 4 sprintraces namelijk, Amerika, Brazilië, Qatar en De Emiraten.
Maar goed er moeten wel heel rare dingen gebeuren wil Verstappen nog een kans maken.

  • 1
  • 10 okt 2025 - 12:08
Reacties (7)

  Hourpower

    Posts: 729

    Ik meen dat er nog 6 races zijn waarvan 4 sprintraces namelijk, Amerika, Brazilië, Qatar en De Emiraten.
    Maar goed er moeten wel heel rare dingen gebeuren wil Verstappen nog een kans maken.

    • + 1
    • 10 okt 2025 - 12:08
    Hourpower

      Posts: 729

      Ergens anders lees ik dat het inderdaad nog 3 sprintraces te verrijden zijn. De kalender hier op deze s!te klopt dus niet.

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 12:12
  RK 79

    Posts: 8

    Het zijn inderdaad nog wel veel punten. Maar Norris en Piastri hoeven er maar 1 keer samen af te gaan.

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 12:12
    Hourpower

      Posts: 729

      Verschil met Piastri is nu 63 punten. Zelfs als Norris en Piastri er samen af gaan komende race en Max wint is het verschil met Piastri nog steeds 38 punten.. De punten in de resterende 3 sprintraces zijn te mager om echt het verschil te maken denk ik.

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 12:34
    Cicero

      Posts: 1.538

      5*7=35+25=60 punten. Dan is het nog maar 3 punten. Als russell ergens nog een keer tweede achter max wordt, dan is is ie er.. Zonder sprintrace.
      Maar ik zeg erbij dat hij dan alles moet winnen

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 15:01
  Jermaine

    Posts: 7.123

    mits ze allebei crashen van mclaren is het gewoon niet echt te doen

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 12:25
  inflatable

    Posts: 3.683

    De kans dat Max alsnog WK wordt is natuurlijk kleiner dan dat hij het niet redt om een gat van 63 punten te dichten, maar onmogelijk is het niet.. In de laatste 3 races is hij 41 punten ingelopen op Piastri en 29 op Norris.. Dus als dat zo doorgaat dan maakt hij zeker nog wel kans met nog 6 GP en 3 sprintraces te gaan..

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 14:52

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

