Volgens oud-teambaas Gian Carlo Minardi gaat Max Verstappen het wereldkampioenschap van 2025 niet winnen. De viervoudig wereldkampioen heeft met nog zes races en drie sprintraces te gaan een achterstand van 63 punten op de leider in het kampioenschap, Oscar Piastri.

Max Verstappen is erg ingelopen op de McLaren-coureurs, maar toch denkt Minardi dat Verstappen het wereldkampioenschap niet gaat winnen. Max Verstappen wordt volgens hem geen vijfvoudig wereldkampioen in 2025.

'Verstappen is geen titelkandidaat'

"Ik denk niet dat Verstappen nog als titelkandidaat kan worden beschouwd. Ook al heeft hij, zoals gewoonlijk, de anderen een hoge prijs laten betalen, vooral nu hij weer wordt ondersteund door de auto. Met de juiste ondersteuning van Yuki Tsunoda kunnen ze nog steeds mikken op de derde plaats, ten koste van Ferrari", vertelde Minardi op zijn eigen website.

Minardi vindt ook dat Ferrari een slechte race had in Singapore, ondanks goede beslissingen. De oud-teambaas gaat in op de race van de Scuderia en Lewis Hamilton: "Ik vond het een juiste beslissing van Ferrari om voor de 'rode banden' te kiezen om Kimi Antonelli in te halen. Het remprobleem verpestte het werk van Hamilton, maar ze zouden toch niet verder zijn gekomen dan de vijfde plaats."

Minardi had een lange carrière

In 1985 kwam Minardi in de Formule 1. Gian Carlo Minardi had het team zelf opgericht en reed tijdens de Grand Prix van Brazilië in 1985 zijn eerste race. De coureur die hij toen onder contract had staan, was Pierluigi Martini. De Italiaan startte destijds als laatste, de 25e plek.

Het team Minardi stond tot en met 2005 op de grid, waarna het Toro Rosso werd. Het team heeft in 340 races nooit gewonnen en nooit het podium gehaald. De beste plek die het team ooit behaald had, was de vierde positie. Dit is drie keer gelukt, waarvan twee keer door Pierluigi Martini en een keer door Christian Fittipaldi.