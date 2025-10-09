user icon
icon

'Ferrari moet werk maken van komst Horner'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Ferrari moet werk maken van komst Horner'
  • Gepubliceerd op 09 okt 2025 12:46
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een comeback. Ook Johnny Herbert denkt dat Horner een comeback moet maken, en hij stelt dat Ferrari hem snel moet opbellen.

Horner werd afgelopen zomer na twintig jaar ontslagen door Red Bull Racing. De Brit hield zich in de maanden daarna afzijdig, maar kwam enkele weken geleden tot een compromis voor een afkoopsom met Red Bull. Hierdoor staan alle signalen op groen voor een comeback, en in Singapore werd duidelijk dat hij al contact had gehad met Haas. Zijn naam viel ook bij Aston Martin en Alpine.

Meer over Ferrari 'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

8 okt
 'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

30 sep

'Horner moet hun belangrijkste doelwit zijn'

Volgens voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert moet Ferrari ook een poging wagen. Bij Betting Lounge stelt Herbert dat het bij Ferrari ontbreekt aan goed leiderschap "Zoals bij alles moet je in staat zijn op het juiste personeel aan te trekken als je een kans wil maken om de snelste auto te bouwen."

"Ik weet zeker dat ze een poging hebben gewaagd om Adrian Newey binnen te halen, maar misschien hadden ze zich voor hem meer moeten inspannen. Ik heb veel respect voor teambaas Frédéric Vasseur, maar misschien heb je iemand nodig die al heeft bewezen een winnende formule te kunnen creëren. En dat zou zomaar in de richting kunnen wijzen van Christian Horner. Hun belangrijkste doelwit moet Christian zijn."

Puzzelstukjes

Volgens Herbert heeft Ferrari iemand nodig die de puzzelstukjes op de juiste plek kan leggen. Hij wijst weer naar Horner: "Hij creëerde bij Red Bull een omgeving waarin Newey tot bloei kon komen. Zodra Adrian die vrijheid voelt en zich op zijn gemak voelt, dan haal je het beste in hem naar boven. En dat is precies wat Ferrari nog niet is gelukt. Ze hebben nog niet die ene persoon, die echte leider."

"Je hebt een management nodig dat in staat is om de juiste mensen aan te trekken én hen vervolgens de vrijheid geeft om hun werk op hun manier te doen. Ik weet dat Vasseur net een nieuw contract heeft getekend, maar als het begin volgend jaar weer slecht loopt en ze nog steeds vastzitten op deze positie, dan moet er iets veranderen."

Joeppp

Posts: 8.077

Ik denk dat Johny er naast zit. De afgelopen jaren hebben we, ik ga nat met de spelling, Dominicale, Binotto, de Marlboro man, Vasseur en Mattaci? gehad. Allen hebben het niet gered om ferrai echt weer terug naar de top te brengen Echter het management daarboven blijft zitten. Ferrari denkt of do... [Lees verder]

  • 3
  • 9 okt 2025 - 12:59
F1 Nieuws Johnny Herbert Christian Horner Red Bull Racing Ferrari

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Joeppp

    Posts: 8.077

    Ik denk dat Johny er naast zit. De afgelopen jaren hebben we, ik ga nat met de spelling, Dominicale, Binotto, de Marlboro man, Vasseur en Mattaci? gehad. Allen hebben het niet gered om ferrai echt weer terug naar de top te brengen Echter het management daarboven blijft zitten. Ferrari denkt of doet geloven dat alles aan 1 positie vastzit, idem met de coureurs. Ze halen een grote naam binnen en de verwachting is dan meteen dat de overwinningen binnenstromen. Dit is nog nooit gelukt. Wanneer Horner Vaseur vervangt gaat ook Horner kopje onder. Als ze Horner binnen halen moet Horner ver boven Vaseur staan en zorgen dat Baseur de juiste middelen en mensen krijgt om daawerkelijk wat te veranderen.

    • + 3
    • 9 okt 2025 - 12:59
    • John6

      Posts: 11.099

      Ik vond Maurizio Arrivibene wel een komisch figuur, niet dat je er veel aan hebt, maar ik kon wel lachen om hem.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 13:07
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.061

      @joeppp: Helemaal mee eens.
      Al jaren zit de politiek van de Ferrari's top management in de weg voor échte veranderingen binnen het F1 team.

      Zet Horner, Wolff, Briatore bij Ferrari als teambaas, en ook dan gebeurd er niets groots.

      De top van Ferrari wilt de touwtjes te veel in handen houden en geven de teambazen niet de juiste vrijheden.

      In de jaren 90 gaf di Montezemelo die vrijheden wel aan Todt, die op zijn beurt de topmensen van het kampioenschapsteam van Benneton naar binnen haalde samen met Schumi.

      En zelfs toen duurde het even voordat Ferrari dominant werdt. Geef Vasseur nu de tijd en de juiste vrijheden en hou hem weg van de politiek van de top, dan komt het best goed

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 14:09
  • HermanInDeZon

    Posts: 249

    Waarom ook niet, zou het wel prettig vinden.

    Horner is een goede ouderwetse leidersfiguur, zet daar dan nog een rijder met net iets meer leiderscapaciteiten dan Leclerc (sorry fans) naast - Verstappen of doe een gooi naar Russel of misschien wel Piastri en dat kan genieten worden

    • + 1
    • 9 okt 2025 - 13:21
    • Damon Hill

      Posts: 19.378

      @Herman,
      Hamilton is toch te oud en gaat vast snel met pensioen, dus als je Verstappen of Russell naast Leclerc kan zetten heb je een geweldige line-up, alleen moet je dan ook andere kopstukken eromheen zetten zoals dit ook het geval was in de tijden van Michael Schumacher. Met alleen goede coureurs gaat Ferrari er niet komen. Het hele plaatje moet kloppen, en dat klopt het al jaren niet meer.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 13:34
    • Paulie

      Posts: 4.652

      ik zou het als Ferrari fan wel prima vinden, met Fred en Leclerc (Lewis reken ik niet mee die z'n prime is wel voorbij) dat is een doodlopende weg. Horner acht ik wel in staat om een winnend team op te zetten, hoezeer ik het ook een kwal vind. Liefst zou ik natuurlijk een line-up met Verstappen zien. Echter was het niet zo dat de Verstappens niet direct op hele goede voet met Dirty Chris stonden?

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 13:54
    • HermanInDeZon

      Posts: 249

      @Damon en daar precies is Horner goed in. Heeft bij Red Bull ook een "dream team" rond zich gebouwd.

      Als ze een Russell of een Verstappen kunnen binnenhalen zie ik niet in waarom ze Leclerc nog zouden houden. 't Is een "goede" coureur maar moest hij een echte leider zijn had het er zo onderhand wel uitgekomen. Kan je er beter "een goede knecht" naast zetten. Twee topridjers in een team geeft alleen maar miserie

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 13:59
  • dumdumdum

    Posts: 2.686

    Horner heeft de ambitie om team eigenaar te worden. Die wil minimaal 30% van het team in eigendom hebben. Dit gaat hem gegarandeerd niet lukken bij Ferrari. Alpine lijkt mij de enige optie te zijn. Aston Martin huurt volgens mij alle panden en apparatuur van Stroll Senior.

    • + 1
    • 9 okt 2025 - 13:49
  • John6

    Posts: 11.099

    Max gaat voorlopig echt niet naar Ferrari, eer ze dat eens goed op de rails hebben staan, dan ben je zo 3 -4 jaar verder, vanuit gaande dat ze de juiste personen aannemen.

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 14:18

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Johnny Herbert -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 25 jun 1964 (61)
  • Geb. plaats Brentwood, Essex, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,67 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar