Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een comeback. Ook Johnny Herbert denkt dat Horner een comeback moet maken, en hij stelt dat Ferrari hem snel moet opbellen.

Horner werd afgelopen zomer na twintig jaar ontslagen door Red Bull Racing. De Brit hield zich in de maanden daarna afzijdig, maar kwam enkele weken geleden tot een compromis voor een afkoopsom met Red Bull. Hierdoor staan alle signalen op groen voor een comeback, en in Singapore werd duidelijk dat hij al contact had gehad met Haas. Zijn naam viel ook bij Aston Martin en Alpine.

'Horner moet hun belangrijkste doelwit zijn'

Volgens voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert moet Ferrari ook een poging wagen. Bij Betting Lounge stelt Herbert dat het bij Ferrari ontbreekt aan goed leiderschap "Zoals bij alles moet je in staat zijn op het juiste personeel aan te trekken als je een kans wil maken om de snelste auto te bouwen."

"Ik weet zeker dat ze een poging hebben gewaagd om Adrian Newey binnen te halen, maar misschien hadden ze zich voor hem meer moeten inspannen. Ik heb veel respect voor teambaas Frédéric Vasseur, maar misschien heb je iemand nodig die al heeft bewezen een winnende formule te kunnen creëren. En dat zou zomaar in de richting kunnen wijzen van Christian Horner. Hun belangrijkste doelwit moet Christian zijn."

Puzzelstukjes

Volgens Herbert heeft Ferrari iemand nodig die de puzzelstukjes op de juiste plek kan leggen. Hij wijst weer naar Horner: "Hij creëerde bij Red Bull een omgeving waarin Newey tot bloei kon komen. Zodra Adrian die vrijheid voelt en zich op zijn gemak voelt, dan haal je het beste in hem naar boven. En dat is precies wat Ferrari nog niet is gelukt. Ze hebben nog niet die ene persoon, die echte leider."

"Je hebt een management nodig dat in staat is om de juiste mensen aan te trekken én hen vervolgens de vrijheid geeft om hun werk op hun manier te doen. Ik weet dat Vasseur net een nieuw contract heeft getekend, maar als het begin volgend jaar weer slecht loopt en ze nog steeds vastzitten op deze positie, dan moet er iets veranderen."