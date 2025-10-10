Max Verstappen en George Russell vochten in de afgelopen jaren een aantal felle duels uit. In Singapore deelden ze de eerste startrij, maar konden ze niet echt vechten met elkaar. Johnny Herbert kijkt in zijn glazen bol, en hij stelt dat hij in 2026 een titelstrijd verwacht tussen Verstappen en Russell.

Verstappen en Russell clashten eind vorig jaar na een klein momentje in de kwalificatie in Qatar. De twee coureurs gooiden daarna met verbale modder naar elkaar, en ze konden niet met elkaar door één duur. Het resulteerde in een flinke ruzie, die dit jaar in Spanje een nieuw hoofdstuk kreeg. Verstappen ramde daar de Mercedes van Russell, wat voor veel controverse zorgde. Inmiddels lijkt het erop dat ze de strijdbijl hebben begraven, maar volgend jaar kan alles anders zijn.

Nieuwe titelrivaal voor Verstappen?

In 2026 gaan er immers niet motorregels gelden in de Formule 1, en Mercedes wordt door veel mensen gezien als de favoriet. Oud-coureur Johnny Herbert denkt dan ook dat 2026 een mooi jaar kan worden, zo legt hij uit aan Betting Lounge: "Misschien gaat het volgend jaar wel tussen Max en Russell. Mercedes ziet er na verwachting goed uit met de nieuwe motor. Ze worden waarschijnlijk het te kloppen team. Een gevecht tussen Russell en Verstappen, dat zou geweldig zijn."

Hopen op vuurwerk

Herbert wrijft zich in zijn handen, en hoopt op vuurwerk: "Ze hebben onderling een vurige relatie. Dat komt ook omdat andere coureurs tegen Max opstaan. Ze zijn niet langer overweldigd door hem. Het respect dat ze eerst voor hem hadden, is een beetje veranderd. Dat is geweldig, want daar heeft Max met zijn skills zelf voor gezorgd. George is altijd heel competitief geweest. Hij loopt echt heel zelfverzekerd rond, en ik denk dat dat meespeelt in zijn gevecht met Max, met de spelletjes die ze onderling spelen."