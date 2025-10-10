user icon
Herbert verwacht vuurwerk in 2026: "Titelgevecht tussen Verstappen en Russell!"

Herbert verwacht vuurwerk in 2026: "Titelgevecht tussen Verstappen en Russell!"
  • Gepubliceerd op 10 okt 2025 08:11
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en George Russell vochten in de afgelopen jaren een aantal felle duels uit. In Singapore deelden ze de eerste startrij, maar konden ze niet echt vechten met elkaar. Johnny Herbert kijkt in zijn glazen bol, en hij stelt dat hij in 2026 een titelstrijd verwacht tussen Verstappen en Russell.

Verstappen en Russell clashten eind vorig jaar na een klein momentje in de kwalificatie in Qatar. De twee coureurs gooiden daarna met verbale modder naar elkaar, en ze konden niet met elkaar door één duur. Het resulteerde in een flinke ruzie, die dit jaar in Spanje een nieuw hoofdstuk kreeg. Verstappen ramde daar de Mercedes van Russell, wat voor veel controverse zorgde. Inmiddels lijkt het erop dat ze de strijdbijl hebben begraven, maar volgend jaar kan alles anders zijn.

Nieuwe titelrivaal voor Verstappen?

In 2026 gaan er immers niet motorregels gelden in de Formule 1, en Mercedes wordt door veel mensen gezien als de favoriet. Oud-coureur Johnny Herbert denkt dan ook dat 2026 een mooi jaar kan worden, zo legt hij uit aan Betting Lounge: "Misschien gaat het volgend jaar wel tussen Max en Russell. Mercedes ziet er na verwachting goed uit met de nieuwe motor. Ze worden waarschijnlijk het te kloppen team. Een gevecht tussen Russell en Verstappen, dat zou geweldig zijn."

Hopen op vuurwerk

Herbert wrijft zich in zijn handen, en hoopt op vuurwerk: "Ze hebben onderling een vurige relatie. Dat komt ook omdat andere coureurs tegen Max opstaan. Ze zijn niet langer overweldigd door hem. Het respect dat ze eerst voor hem hadden, is een beetje veranderd. Dat is geweldig, want daar heeft Max met zijn skills zelf voor gezorgd. George is altijd heel competitief geweest. Hij loopt echt heel zelfverzekerd rond, en ik denk dat dat meespeelt in zijn gevecht met Max, met de spelletjes die ze onderling spelen."

snailer

Posts: 30.105

Ik ben zelfs gestopt met de header lezen na het woord 'Herbert'

  • 3
  • 10 okt 2025 - 08:28
Reacties (7)

  • Paulie

    Posts: 4.663

    Tja wat kunnen we verwachten, het zou mooi zijn als RBR en MB beetje op hetzelfde niveau zitten, dan geloof ik achter mekaar dat de titelstrijd zich toespitst op MV & GR. Zou het wel gaaf vinden, beide veel talent en toch wel echt karaktertjes (voor wie van de 2 je ook bent). Dus ja, alle ingrediënten voor een leuk seizoen vol controverses, en oorlog op gpvandaag. In gedachten zie ik de mensen hier al schuimbekkend over elkaar buitelen als George weer eens misselijk doet. En dat gaat ie doen, hihi

    • + 1
    • 10 okt 2025 - 08:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.511

      Schuimbekken?... Controverses?...Oorlog?

      Doe daar maar vloeken, tieren, bedreigen en elkaar naar de mond praten bij....dat worden de ingrediënten voor volgend seizoen.

      Oh ja, doe daar maar alles vergoelijken wat Max doet en afbranden wat, in dit geval vriend, doet.

      Yep, ik zit nu al te gniffelen voor wat komen gaat.

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 08:51
    • schwantz34

      Posts: 40.990

      Ik ben ff simply lovely gaan kleien...

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 08:39
  • Polleken

    Posts: 963

    Denk dat we er weinig over kunnen zeggen met de nieuwe auto's . Afwachten welk team het huiswerk goed gedaan heeft dan . Kan maar zo AM zijn .

    • + 1
    • 10 okt 2025 - 09:33
    • Avb1

      Posts: 154

      AM heeft een bejaarde man en een rijke zoon als coureurs.... Die winnen geen enkele wereld Kampioenschap met hun als coureurs.
      Lewis en Alonso kunnen niet elke race presteren en dat zullen ze nu al helemaal niet meer kunnen.. stroll neem ik niet serieus.
      Maar stop vooral met de Lewis en Alonso hype

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 15:17

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

