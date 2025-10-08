user icon
Manager Leclerc voert druk op Ferrari op: "Hebben een snelle auto nodig"
  Gepubliceerd op 08 okt 2025 13:22
  • comments 3
  Door: Bob Plaizier

De Formule 1 lijkt aan de vooravond te staan van een aardverschuiving. Volgend jaar gaan er nieuwe aerodynamische- en motorregels gelden in de sport, en dit kan in 2027 voor een transfercarrousel gaan zorgen. De manager van Charles Leclerc verwacht dit ook, en hij deelt een kleine waarschuwing uit aan Ferrari.

Niemand weet nog welk team er volgend jaar zal domineren in de Formule 1. De nieuwe regels kunnen ervoor zorgen dat het veld flink door elkaar wordt geschud, en veel coureurs blijven hun team nu dan ook trouw. Op deze manier kunnen ze zien waar ze precies staan, en zouden ze in 2027 eventueel een transfer kunnen overwegen. Iedere coureur wil immers het beste zitje hebben.

Transfercarrousel op komst

Nicolas Todt, de manager van onder meer Charles Leclerc, verwacht veel actie op de rijdersmarkt. In een interview met The Straits Times legt hij dat uit: "Veel coureurs wachten af om te zien hoe goed hun team is, en of ze een goede auto hebben. Dan zullen ze zeggen of ze willen blijven, of dat ze naar een ander team willen gaan, omdat dat team het beter doet."

Toekomst van Leclerc

Todts woorden zijn opvallend, want zijn pupil Charles Leclerc werd in de afgelopen dagen meerdere keren in verband gebracht met een vertrek bij Ferrari. In de Italiaanse media gingen er zelfs geruchten rond over mogelijke onrust binnen Ferrari.

'We hebben een snelle auto nodig'

Todt wil niet te veel zeggen over de toekomst van Leclerc. De Franse manager gaat verder met zijn verhaal: "Charles is één van de beste talenten van zijn generatie, samen met Max Verstappen en een paar andere coureurs. Hij heeft al veel seizoenen bij Ferrari achter de rug, en hij is geen baby meer, maar ik denk dat we nog steeds een winnende auto nodig hebben."

"Vandaag de dag hebben we een goede auto, maar niet goed genoeg om de titel te winnen... We hopen dat dat gaat gebeuren, en we hopen dat Ferrari volgend jaar een heel goede auto heeft met de nieuwe regels."

Paulie

Posts: 4.642

alleen Lance vind dat hij in een snelle auto te hard moet werken, die heeft zoiets van die mij maar een traag hok dan maak ik ergens midden of achterin mn tijd wel vol

  • 1
  • 8 okt 2025 - 13:32
Reacties (3)

  • shakedown

    Posts: 1.446

    Iedereen heeft een snelle auto nodig lijkt me??

    of is er een rijder die zegt: neeuuh doe mij maar een trage. is wel zo leuk in het achterveld...

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 13:29
  • John6

    Posts: 11.095

    Zoveel was er toch niet mis aan die Ferrari uit 2024, ze hebben die hele auto overhoop gehaald, met dit als resultaat.

    Ze moeten eens goede mensen aannemen op de belangrijke posten, als je alleen al die boordradio gesprekken hoort, ga er dan maar van uit dat er nog wel een paar andere ook uit kunnen.

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 14:36

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.603
  • Podiums 48
  • Grand Prix 167
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (27)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
