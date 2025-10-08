De Formule 1 lijkt aan de vooravond te staan van een aardverschuiving. Volgend jaar gaan er nieuwe aerodynamische- en motorregels gelden in de sport, en dit kan in 2027 voor een transfercarrousel gaan zorgen. De manager van Charles Leclerc verwacht dit ook, en hij deelt een kleine waarschuwing uit aan Ferrari.

Niemand weet nog welk team er volgend jaar zal domineren in de Formule 1. De nieuwe regels kunnen ervoor zorgen dat het veld flink door elkaar wordt geschud, en veel coureurs blijven hun team nu dan ook trouw. Op deze manier kunnen ze zien waar ze precies staan, en zouden ze in 2027 eventueel een transfer kunnen overwegen. Iedere coureur wil immers het beste zitje hebben.

Transfercarrousel op komst

Nicolas Todt, de manager van onder meer Charles Leclerc, verwacht veel actie op de rijdersmarkt. In een interview met The Straits Times legt hij dat uit: "Veel coureurs wachten af om te zien hoe goed hun team is, en of ze een goede auto hebben. Dan zullen ze zeggen of ze willen blijven, of dat ze naar een ander team willen gaan, omdat dat team het beter doet."

Toekomst van Leclerc

Todts woorden zijn opvallend, want zijn pupil Charles Leclerc werd in de afgelopen dagen meerdere keren in verband gebracht met een vertrek bij Ferrari. In de Italiaanse media gingen er zelfs geruchten rond over mogelijke onrust binnen Ferrari.

'We hebben een snelle auto nodig'

Todt wil niet te veel zeggen over de toekomst van Leclerc. De Franse manager gaat verder met zijn verhaal: "Charles is één van de beste talenten van zijn generatie, samen met Max Verstappen en een paar andere coureurs. Hij heeft al veel seizoenen bij Ferrari achter de rug, en hij is geen baby meer, maar ik denk dat we nog steeds een winnende auto nodig hebben."

"Vandaag de dag hebben we een goede auto, maar niet goed genoeg om de titel te winnen... We hopen dat dat gaat gebeuren, en we hopen dat Ferrari volgend jaar een heel goede auto heeft met de nieuwe regels."