Het team van Ferrari zakte in de kwalificatie in Qatar opnieuw door de ondergrens. Charles Leclerc wist Q3 nog te bereiken, maar daar was alles ook mee gezegd. De Monegask verwacht dat hij in de race van vandaag geen punten gaat scoren.

Het team van Ferrari maakt in theorie nog kans op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. De kans dat ze die strijd gaan winnen, is bijzonder klein, afgaand op hun prestaties in Qatar. In de sprintrace wisten Leclerc en Lewis Hamilton geen punten te scoren, en in de kwalificatie hielden de problemen aan. Het is inmiddels code rood bij de renstal uit Maranello.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton kwam in de kwalificatie op het circuit van Losail niet verder dan de achttiende tijd, terwijl Leclerc de tiende tijd wist te noteren op ruim een seconde van de pole position van Oscar Piastri. Leclerc kende een lastige sessie, en kwam goed weg na een spectaculaire spin.

Frustratie

De Monegask heeft weinig zin in de race, zo laat hij doorschemeren in gesprek met ESPN: "De auto is heel lastig te besturen. Dat is echt frustrerend. Ik bedoel, de tweede ronde in Q3 was echt goed, maar het was slechts goed voor de tiende plaats. En dat is, nogmaals, heel erg frustrerend."

Kan Leclerc punten scoren?

Leclerc heeft niet het idee dat hij zich kan gaan herstellen: "Ik ben normaal gesproken een heel optimistisch persoon, maar ik heb er moeite mee om iets van optimisme te vinden voor morgen." Als Leclerc wordt gevraagd wat als een positief resultaat kan worden gezien, haalt hij zijn schouders op: "Er is dit weekend geen rondje geweest dat mij het idee gaf dat het de juiste kant op kan gaan."

"Het is een goede dag als we de auto op de baan kunnen houden en wat puntjes kunnen scoren. Ik bedoel, ik wil niet echt gaan racen om een paar punten te pakken en de auto op de baan te houden. Ik ga proberen de top tien in te gaan, maar is dat realistisch en geloof ik daar ook in? Om eerlijk te zijn niet."