Leclerc verwacht geen punten te scoren in Qatar

Leclerc verwacht geen punten te scoren in Qatar

Het team van Ferrari zakte in de kwalificatie in Qatar opnieuw door de ondergrens. Charles Leclerc wist Q3 nog te bereiken, maar daar was alles ook mee gezegd. De Monegask verwacht dat hij in de race van vandaag geen punten gaat scoren.

Het team van Ferrari maakt in theorie nog kans op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. De kans dat ze die strijd gaan winnen, is bijzonder klein, afgaand op hun prestaties in Qatar. In de sprintrace wisten Leclerc en Lewis Hamilton geen punten te scoren, en in de kwalificatie hielden de problemen aan. Het is inmiddels code rood bij de renstal uit Maranello.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton kwam in de kwalificatie op het circuit van Losail niet verder dan de achttiende tijd, terwijl Leclerc de tiende tijd wist te noteren op ruim een seconde van de pole position van Oscar Piastri. Leclerc kende een lastige sessie, en kwam goed weg na een spectaculaire spin.

Frustratie

De Monegask heeft weinig zin in de race, zo laat hij doorschemeren in gesprek met ESPN: "De auto is heel lastig te besturen. Dat is echt frustrerend. Ik bedoel, de tweede ronde in Q3 was echt goed, maar het was slechts goed voor de tiende plaats. En dat is, nogmaals, heel erg frustrerend."

Kan Leclerc punten scoren?

Leclerc heeft niet het idee dat hij zich kan gaan herstellen: "Ik ben normaal gesproken een heel optimistisch persoon, maar ik heb er moeite mee om iets van optimisme te vinden voor morgen." Als Leclerc wordt gevraagd wat als een positief resultaat kan worden gezien, haalt hij zijn schouders op: "Er is dit weekend geen rondje geweest dat mij het idee gaf dat het de juiste kant op kan gaan."

"Het is een goede dag als we de auto op de baan kunnen houden en wat puntjes kunnen scoren. Ik bedoel, ik wil niet echt gaan racen om een paar punten te pakken en de auto op de baan te houden. Ik ga proberen de top tien in te gaan, maar is dat realistisch en geloof ik daar ook in? Om eerlijk te zijn niet."

F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Qatar 2025

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

