George Russell schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Singapore op zijn naam. Hij kwam voor Max Verstappen over de streep, die wederom een sterke race reed. Sky Sports-analisten Jamie Chadwick en Ted Kravitz suggereren dat Russell hetzelfde niveau als Verstappen heeft bereikt.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn voor een nieuwe wereldtitel in de Formule 1. Na de zomerstop wist hij echter te winnen in Italië en Azerbeidzjan, en was iedereen benieuwd wat hij kon doen in Singapore. Hij had het niet bepaald makkelijk, maar wist wel weer voor zijn titelrivalen van McLaren te finishen. Russell was echter niet in te halen. Hij startte de race op de pole position, en reed daarna eenvoudig weg bij de rest van het veld.

Is Russell van het niveau van Verstappen?

Het levert Russell veel complimenten op, vooral van analisten uit zijn moederland. In de F1 Show van Sky Sports gaf coureur Jamie Chadwick haar mening: "We hebben het er vaak over van hoe Max Verstappen de perfecte coureur is, maar ik denk dat Russell op hem begint te lijken. Er zijn een aantal coureurs die goed kunnen kwalificeren, wiel-aan-wiel kunnen racen zonder te crashen en onder druk kunnen presteren. Er zijn er maar weinig van, maar ik zou Russell wel in die categorie zetten."

'Dat verbaasde mij van George'

Pitreporter Ted Kravitz deelde in dezelfde podcast zijn complimenten uit aan Russell: "Wat mij vooral verbaasde van George in Singapore, was dat hij zo goed was in de kwalificatie. We hadden Verstappen die een beetje geïrriteerd was. Lando Norris en Oscar Piastri hadden er geen geweldige auto. Het was Russell die echt liet zien dat hij er was. Hij deed twee snelle rondjes die allebei goed genoeg waren voor de pole position."

Russell staat onder druk

Chadwick was het daar helemaal mee eens: "Ik vind het knap dat hij zo goed presteert onder druk. Hij stond echt onder best veel druk, zoals altijd, bijvoorbeeld met zijn contract. Vorig weekend was hij ziek en hij moet maar zien te presteren."