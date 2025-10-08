user icon
Sky-analisten vinden Russell net zo goed als Verstappen
  • Gepubliceerd op 08 okt 2025 12:09
  • comments 38
  • Door: Bob Plaizier

George Russell schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Singapore op zijn naam. Hij kwam voor Max Verstappen over de streep, die wederom een sterke race reed. Sky Sports-analisten Jamie Chadwick en Ted Kravitz suggereren dat Russell hetzelfde niveau als Verstappen heeft bereikt.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn voor een nieuwe wereldtitel in de Formule 1. Na de zomerstop wist hij echter te winnen in Italië en Azerbeidzjan, en was iedereen benieuwd wat hij kon doen in Singapore. Hij had het niet bepaald makkelijk, maar wist wel weer voor zijn titelrivalen van McLaren te finishen. Russell was echter niet in te halen. Hij startte de race op de pole position, en reed daarna eenvoudig weg bij de rest van het veld.

Is Russell van het niveau van Verstappen?

Het levert Russell veel complimenten op, vooral van analisten uit zijn moederland. In de F1 Show van Sky Sports gaf coureur Jamie Chadwick haar mening: "We hebben het er vaak over van hoe Max Verstappen de perfecte coureur is, maar ik denk dat Russell op hem begint te lijken. Er zijn een aantal coureurs die goed kunnen kwalificeren, wiel-aan-wiel kunnen racen zonder te crashen en onder druk kunnen presteren. Er zijn er maar weinig van, maar ik zou Russell wel in die categorie zetten."

'Dat verbaasde mij van George'

Pitreporter Ted Kravitz deelde in dezelfde podcast zijn complimenten uit aan Russell: "Wat mij vooral verbaasde van George in Singapore, was dat hij zo goed was in de kwalificatie. We hadden Verstappen die een beetje geïrriteerd was. Lando Norris en Oscar Piastri hadden er geen geweldige auto. Het was Russell die echt liet zien dat hij er was. Hij deed twee snelle rondjes die allebei goed genoeg waren voor de pole position."

Russell staat onder druk

Chadwick was het daar helemaal mee eens: "Ik vind het knap dat hij zo goed presteert onder druk. Hij stond echt onder best veel druk, zoals altijd, bijvoorbeeld met zijn contract. Vorig weekend was hij ziek en hij moet maar zien te presteren."

Snork

Posts: 21.891

Hihihi, hahahaha, woehoehahaaa, om te gieren!

Tuurlijk is Max niet zo goed als Russell!
In het naaien van zijn mede coureurs, in het janken over de radio, in het spelen van smerige gluiperige spelletjes.
Verder is Russell wel een leuke kerel….niet.

  • 10
  • 8 okt 2025 - 12:21
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.498

    Net zo goed als Max net niet, maar hij zit daar niet ver onder......maar of dat 'n schande is?

    • + 6
    • 8 okt 2025 - 12:10
    • Remco_F1

      Posts: 3.173

      Allemaal leuk en aardig maar we zien uiteindelijk een coureur die een weekend wint waarbij zoal kwali + race alles goed gaat, als het even tegenzit dan zien we nooit een niveau Verstappen naar boven komen.

      • + 8
      • 8 okt 2025 - 12:24
    • LucaF1

      Posts: 456

      eens... zonder oranje bril ;-)

      • + 4
      • 8 okt 2025 - 12:41
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.898

      @Remco

      Is dit niet oneerlijk? De VT’s van Merceceses waren helemaal niet goed, al helemaal die van George niet met de crash.

      Je weet wel, welke Red Bull dit seizoen zovaak heeft gehad en dan ineens zaterdag + zondag rete snel is. Dat is dan een wereldprestatie maar dit niet?

      Ik begrijp deze manier van ‘meten’ niet.

      Dit is toch exact niveau Verstappen? Ineens er staan, en het klinisch afmaken?

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 13:39
    • patrob

      Posts: 1.590

      @Michael, maar 1 zwaluw maakt natuurlijk geen zomer.

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 14:16
    • snailer

      Posts: 30.080

      Zodra Verstappen geroemd wordt ben jij de eerste die altijd negatief doet, Michael. Het is allemaal best dat je een bias hebt. Heb ik ook.

      Maar je komt nooit met gerede argument.

      Ik wil je vragen eens alle kwalificaties terug te kijken van Russell. En dan begrijp je direct waarom Russell nog steeds niet op het niveau van Verstappen zit.

      En juist afgelopen weekend bewijst hoe belangrijk tegenwoordig een goede kwali is. Deze keer was de kwali goed, hoewel hij waarschijnlijk niet op pole had gestaan zonder Norris. Nu had hij wel pole en hij won direct.

      Dit seizoen heeft hij een stuk of 10 kwalificaties behoorlijk verstierd. Soms was hij zelfs onderweg naar pole. Bijvoorbeeld Monza was hij gewoon het snelst, maar maakte een enorme fout. De kwali er voor ook. Baku was ook naadje. Maar dat valt hem niet aan te rekenen. Hij was ziek en dan zijn de reflexen gewoon minder.

      Russell is een erg snelle rijder. Maar in kwalificatie zal hij gemiddeld vaak achter de teamgenoten komen als deze Leclerc of Verstappen heten. En ook zal hij het zwaar hebben tegen Norris en Piastri. Daarbij zal Piastri alleen beter worden.

      Zodra Russell zijn kwalificaties op orde krijgt en zodra hij niet crasht als hij voor zich een goed resultaat ziet dan praten we verder.

      En ja. Als hij voor zich een overwinning ziet maar er rijdt iemand voor, dan crasht hij vaak. Denk aan Alonso, waar Russell eenzijdig de muur in ging terwijl Alonso om onbegrijpelijke redenen een straf voor kreeg. Zandvoort achter Norris. Singapore vorig jaar. etc.

      Russell is niet op het niveau Verstappen. Zijn kracht is in vrije lucht snelle rondes rijden.
      De basis voor kampioenschappen. Maar dat is afhankelijk van de auto. In een dominante auto wordt hij kampioen tegen de meeste rijders. Maar dat is niet het zelfde als niveau Verstappen of niveau Hamilton in zijn top jaren. Of niveau Alonso in zijn topjaren.

      • + 4
      • 8 okt 2025 - 14:25
    • LucaF1

      Posts: 456

      @ snailer heb jij wel goed gekeken dan, graag zonder oranje bril ;-))

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 15:30
    • Remco_F1

      Posts: 3.173

      @Michael,

      Een handje vol coureurs kon vanaf pole op deze baan winnen. Je zag dit weekend hoe belangrijk/snel je bent in vrije lucht, cruisen ook wel te verstaan. De context van een wereldprestatie leveren is voor mij toch anders, o.a. Schumacher/Ham & Max kunnen dat. Ik moet het nog steeds zien van Piastri/Norris & Russel.

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 15:36
    • da_bartman

      Posts: 6.176

      @MS, Sjors heeft letterlijk gezegd dat HIJ het niet voor elkaar in de VT's maar dat hij bij Kimi zag dat het weldegelijk in de wagen zat. Dus precies NIET zoals het bij redbull was.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 15:49
    • LucaF1

      Posts: 456

      neem een Snickers... ;-))))

      • + 2
      • 8 okt 2025 - 12:41
    • monzaron

      Posts: 604

      @LucaF1 neem een wortel….;-))))

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 16:00
  • misstappen

    Posts: 3.338

    George T-pose Russell? hij pas net zo goed als Max als hij voor de titel meedoet. Dat is nog even niet het geval en naar mijn zeer bescheiden mening zal dat ook niet gebeuren.
    Hij zit heel het seizoen in de luwte te rijden. Het gaat om de twee papay's en Max. Hoezo druk? schei toch uit..

    • + 7
    • 8 okt 2025 - 12:26
    • Lulham

      Posts: 487

      Meedoen voor de titel? Verstappen mag zich volgens de Britten pas meten aan het voormalige geitje als hij 7 titels heeft gewonnen. Russell is met 10% van het aantal overwinningen van Verstappen blijkbaar al net zo goed. Het is pure hypocrisie weer.

      • + 7
      • 8 okt 2025 - 13:08
    • mario

      Posts: 14.258

      @Lulham: Waar gaat het in het artikel of in de post van @misstappen over Lewis???

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 13:33
    • Lulham

      Posts: 487

      Je ziet toch dat IK een terechte vergelijking maak? Waar staat in de huisregels dat alleen de namen van coureurs mogen worden genoemd als die in het artikel staan???

      • + 3
      • 8 okt 2025 - 14:16
  • Larry Perkins

    Posts: 60.481

    Afgelopen vrijdagavond in Singapore...

    Jamie Chadwick: "Dat was een typische Max Verstappen-crash van George in vt2."

    Ted Kravitz: "Ja, alleen rijdt Verstappen altijd nog meer schade, dus George is beter."

    • + 4
    • 8 okt 2025 - 12:26
    • Larry Perkins

      Posts: 60.481

      Chadwick: "Wat kunnen we nog meer bij elkaar liegen Ted?"
      Kravitz: "De rest bewaren we voor Amerika Jamie, anders gaat het opvallen..."

      • + 3
      • 8 okt 2025 - 12:57
    • John6

      Posts: 11.095

      En in Austin staat straks Kimi voor Russell dan horen we de sky Boys and Girls hier niet meer over.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 13:49
  • OrangeArrows

    Posts: 3.279

    Max staat op eenzame hoogte. Daarachter kan je discussiëren wie de beste is. Russel, Piastri, Norris, leclerc ?

    • + 7
    • 8 okt 2025 - 12:29
    • Lulham

      Posts: 487

      Russell is met dubbel L en Leclerc is met een hoofdletter.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 14:17
  • HermanInDeZon

    Posts: 245

    Met dit soort berichten vraag je natuurlijk weer om een hoop fanboy reacties - wat een zinloze discussie want ... je weet het niet - ze rijden met verschillend materiaal, zijn in een andere fase in hun carrière etc

    Laat ons nog eens naar Bercy gaan zoals na het seizoen zoals in 1993 ;)
    Zet ze allemaal in een kart en dan zullen we het weten :-D

    • + 3
    • 8 okt 2025 - 12:32
    • Pepe

      Posts: 1.110

      Dan wint Max

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 13:31
  • MustFeed

    Posts: 10.270

    Het lijkt allemaal wel goed, maar hij rijdt tegen een rookie die vorig jaar in F2 ver achter Hadjar en Bortoleto finishte. Tsunoda zou ook geweldig lijken naast Antonelli op het moment.

    • + 4
    • 8 okt 2025 - 12:39
    • Rimmer

      Posts: 12.846

      Kimi was de eerste helft van het seizoen nog gewoon bezig met huiswerk en examens doen. Ff tussen het race door naar school net als ieder ander kind. Er mag helemaal geen vergelijk met Russell plaatsvinden. Desondanks heeft Kimi ook al een podium gepakt. Dat plaatst de “mega vorm” van Russell al veel meer in perspectief.
      Snailer heeft als eens opgesomd waar Russell dit seizoen nog veel heeft laten liggen dus met zijn 5 zeges VS 4 wereldtitels van Max is er niet eens sprake van gelijkwaardigheid.

      • + 2
      • 8 okt 2025 - 13:06
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.898

      Probeer je nu te zeggen dat Russell ongeveer even goed is als Tsunoda daar ze naar jouw idee (geen idee hoe je dat weet) gelijk zullen presteren ten opzichten van Antonelli? Of lees ik dit verkeerd.

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 13:36
    • snailer

      Posts: 30.080

      Volgens pietje klopt dat wel over Tsunoda.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 14:29
    • MustFeed

      Posts: 10.270

      Russell is wel beter dan Tsunoda. Dus het is inderdaad wat gecharcheerd.

      Wat we niet moeten vergeten is dat Tsunoda in zijn rookie jaar F2 bijna kampioen werd. In 2023 liet Tsunoda ook De Vries heel matig lijken, en dat is toch ten opzichte van een F2 kampioen. Tsunoda heeft zich wat dat betreft heel erg goed staande gehouden.

      Dat Antonelli een toekomstig talent is kan misschien wel, maar als hij vorig jaar maar sporadisch indruk maakte in de F2 dan verwacht ik er dit jaar niet veel van. Twee jaar terug werd Piastri nog volledig zoekgereden door Norris. En dat terwijl Piastri een heel stuk verder was in zijn ontwikkeling dan Antonelli nu is en bovendien Piastri veel meer indruk maakte in de opstapklassen.

      Eigenlijk dus gewoon wat @Rimmer erover schrijft.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 15:34
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.498

    Oei oei, koren op de molen gooien noemen ze zoiets.

    • + 1
    • 8 okt 2025 - 12:48
    • Larry Perkins

      Posts: 60.481

      Al is de leugen (Britse bias) nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel, zo luidt het spreekwoord...

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 13:09
  • Paulie

    Posts: 4.647

    Niveau Verstappen is hij nog niet, en het is maar de vraag of van de huidige lichting rijders iemand dat niveau gaat benaderen, denk het niet..

    Dat gezegd hebbende, als ik een nummer 2 moet aanwijzen dit seizoen, dan is het vooralsnog (seizoen is nog niet ten einde natuurlijk) George Russell. Geen Piastri, Norris of Leclerc.

    • + 1
    • 8 okt 2025 - 13:11
    • Snork

      Posts: 21.891

      Nou heb ik keuzestress op welke reactie van jou te reageren.

      • + 2
      • 8 okt 2025 - 14:12
    • Paulie

      Posts: 4.647

      @mario
      ik vind deze post best goed! haha spot on!

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 14:17
    • Paulie

      Posts: 4.647

      Dit slaat nergens op hé!

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 14:17
    • patrob

      Posts: 1.590

      Nou heb ik keuzestress op welke reactie van jou te reageren.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 14:22
    • snailer

      Posts: 30.080

      Denk zo dat elke Brit recht heeft op een mening.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 14:30

