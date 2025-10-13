George Russell maakt dit jaar grote indruk in de Formule 1. In een seizoen waarin McLaren de toon zet, wist de Mercedes-coureur al twee Grands Prix te winnen. Komt de Brit qua niveau in de buurt van Max Verstappen? Bij Sky Sports vinden ze van wel.

Russell kreeg dit seizoen extra druk op zijn schouders bij Mercedes. Na het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari werd van de Brit verwacht dat hij de nieuwe kopman zou worden van het team. Tot nu toe vervult hij die rol met verve. Russell is consequent sneller dan teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en won de Grands Prix van Canada en Singapore.

Russell net zo goed als Verstappen?

Volgens Sky Sports heeft Russell dit jaar grote stappen gezet. Ook Jamie Chadwick ziet een duidelijke groei bij haar landgenoot. “Ik denk dat hij zich nu ontwikkelt tot een coureur die alles kan,” zei ze in de F1-podcast van het Britse medium.

Dat Verstappen momenteel de beste coureur van het veld is, staat voor bijna niemand ter discussie. Toch slaagt de Nederlander er geregeld in sneller te zijn dan de dominante McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Chadwick denkt dat Russell in de buurt komt van dat niveau. “We hebben het vaak over Max als een complete coureur, maar ik denk dat George dat ook aan het worden is.”

"Russell in categorie beste coureurs"

De Britse autocoureur rekent Russell dan ook tot de besten van dit seizoen. “Er is een categorie coureurs die zich kunnen kwalificeren, wiel aan wiel kunnen racen, niet crashen, onder druk kunnen presteren – en daar zijn er niet veel van. Maar ik zou George honderd procent in die categorie plaatsen,” aldus Chadwick.

Russell stapte in 2022 over naar Mercedes na drie seizoenen bij Williams. Na acht opeenvolgende constructeurstitels verdween de dominantie van het Duitse team net toen hij arriveerde. Daardoor kreeg Russell niet altijd de kans om te laten zien waartoe hij in staat is, maar zodra hij over een competitieve auto beschikte, bewees hij zijn klasse.