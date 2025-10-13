user icon
Sky Sports concludeert: "Russell komt in de buurt van Verstappen"

  • Gepubliceerd op 13 okt 2025 18:46
  • comments 19
  • Door: Jeroen Immink

George Russell maakt dit jaar grote indruk in de Formule 1. In een seizoen waarin McLaren de toon zet, wist de Mercedes-coureur al twee Grands Prix te winnen. Komt de Brit qua niveau in de buurt van Max Verstappen? Bij Sky Sports vinden ze van wel.

Russell kreeg dit seizoen extra druk op zijn schouders bij Mercedes. Na het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari werd van de Brit verwacht dat hij de nieuwe kopman zou worden van het team. Tot nu toe vervult hij die rol met verve. Russell is consequent sneller dan teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en won de Grands Prix van Canada en Singapore.

Russell net zo goed als Verstappen?

Volgens Sky Sports heeft Russell dit jaar grote stappen gezet. Ook Jamie Chadwick ziet een duidelijke groei bij haar landgenoot. “Ik denk dat hij zich nu ontwikkelt tot een coureur die alles kan,” zei ze in de F1-podcast van het Britse medium.

Dat Verstappen momenteel de beste coureur van het veld is, staat voor bijna niemand ter discussie. Toch slaagt de Nederlander er geregeld in sneller te zijn dan de dominante McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Chadwick denkt dat Russell in de buurt komt van dat niveau. “We hebben het vaak over Max als een complete coureur, maar ik denk dat George dat ook aan het worden is.”

"Russell in categorie beste coureurs"

De Britse autocoureur rekent Russell dan ook tot de besten van dit seizoen. “Er is een categorie coureurs die zich kunnen kwalificeren, wiel aan wiel kunnen racen, niet crashen, onder druk kunnen presteren – en daar zijn er niet veel van. Maar ik zou George honderd procent in die categorie plaatsen,” aldus Chadwick.

Russell stapte in 2022 over naar Mercedes na drie seizoenen bij Williams. Na acht opeenvolgende constructeurstitels verdween de dominantie van het Duitse team net toen hij arriveerde. Daardoor kreeg Russell niet altijd de kans om te laten zien waartoe hij in staat is, maar zodra hij over een competitieve auto beschikte, bewees hij zijn klasse.

schwantz34

Posts: 41.020

Maar wtf heeft die Britse omhoog gehemelde matennaaier allemaal (met dubbel ll) nou überhaupt allemaal laten zien dan? 5 zeges, een dikke 7 handvol poles, maar wat nog meer dan? Een handvol spectaculaire inhaalacties? Ik heb ze nauwelijks gezien! Een handvol totaal onverwachte spectaculaire pole... [Lees verder]

  • 12
  • 13 okt 2025 - 19:24
Reacties (19)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.529

    Sky Sports concludeert: "Russell komt in de buurt van Verstappen"

    Komende weekend als ze samen in Amerika zijn.
    Staan ze naast elkaar mss.

    • + 1
    • 13 okt 2025 - 18:52
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.529

    Oh oh......!
    Dat wordt voer voor de onwetenden onder ons.

    • + 1
    • 13 okt 2025 - 18:54
  • snailer

    Posts: 30.167

    Die Sky gasten zijn er maar druk mee.

    • + 4
    • 13 okt 2025 - 18:59
    • AUDI_F1

      Posts: 3.339

      Ik denk dat ze Russel omhoog aan het schrijven zijn zodat hij zijn contract kan tekenen met meer salaris en wat vrijheden.
      Iets anders zie ik er niet in zitten.

      • + 4
      • 13 okt 2025 - 19:49
    • snailer

      Posts: 30.167

      Er zijn inderdaad te veel berichten uit de Sky hoek om het te negeren. Dit is overduidelijk propaganda. Ik weet nu al waar ze bij Sky over gaan praten tijdens de komende race.

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 22:08
  • nr 76

    Posts: 7.015

    5 overwinningen... dan ben je gewoon een goat natuurlijk

    • + 2
    • 13 okt 2025 - 19:00
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 357

    Russell draait zonder twijfel een zeer sterk seizoen en heeft heel goede dingen laten zien. Wat ik me afvraag is of hij die curve weet door te trekken, en vooral hoelang.

    • + 1
    • 13 okt 2025 - 19:04
  • schwantz34

    Posts: 41.020

    Maar wtf heeft die Britse omhoog gehemelde matennaaier allemaal (met dubbel ll) nou überhaupt allemaal laten zien dan? 5 zeges, een dikke 7 handvol poles, maar wat nog meer dan? Een handvol spectaculaire inhaalacties? Ik heb ze nauwelijks gezien! Een handvol totaal onverwachte spectaculaire poles? Ik heb ze niet gezien, eerder een handvol poles die hij misliep door foutjes te maken! Wie helpt me uit de brand om dit fenomeen te verklaren dan?

    En ja, Sjors is een meer dan uitstekende coureur natuurlijk. Maar als je AL zijn statistieken op (F1 Stats) vergelijkt met die van Max, blijft er geen ene Britse spaander van die gozer heel!

    • + 12
    • 13 okt 2025 - 19:24
    • Housmans

      Posts: 214

      "Wie helpt me uit de brand om dit fenomeen te verklaren dan?"

      Nou, volgens mij heeft hij met de F1 5 keer in Singapore gereden, en is hij ieder jaar wel ergens gecrashed in dat weekend!
      Redelijk uniek lijkt mij, een mooi iets voor Wikipedia...

      De mooiste vond ik in de '23 race 😉

      • + 3
      • 13 okt 2025 - 20:02
    • ThumbsUp

      Posts: 1.325

      Zijn wiel aan wiel gevecht met Bottas in ik meen Imola was toch echt wel goed!

      • + 3
      • 13 okt 2025 - 20:48
    • Skoda F1

      Posts: 399

      Je bedoelt die keer dat klungel! Bottas buitenom door het gras in zou halen en toen hij compleet de controle over zijn materiaal verloor! En toen alles in de schoenen van een totaal onschuldige Bottas wou schuiven.. Ja dat was ook een goeie ja!! Leuke anekdotes

      • + 1
      • 13 okt 2025 - 21:20
    • snailer

      Posts: 30.167

      Russell hielp er toen onbewust Hamilton mee. Die was gecrasht en vervolgens maakte Hamilton ook nog eens bij een half spin om de auto in de rijrichting te krijgen de fout om daar tegen de muur aan te rijden. Hamilton was verbuiten de punten gevallen. Echter kwam de rode vlag precies goed. Hij reed bij de laatste tijdmeting nog niet zo ver naar achter. Alle wagens naar de pit waar bleek dat de schade te repareren was. Zonder de rode vlag had Hamilton met een gemankeerde auto ruim een ronde achterstand opgelopen. Nu wist hij met dat kanon nog naar P2 te rijden.

      Wat ik overigens vooral nogal apart vond is de klap die Russell uitdeelde aan Bottas op de helm die toen nog verdwaasd in de auto zat. Zo jammer dat Russell weg liep. had graag gezien dat Bottas een haymaker had uitgedeeld aan Russell. Die verdiende dat.
      Moet nog vaak terugdenken aan het vrij onschuldige Verstappen duwtje richting Ocon. Ja Verstappen kreeg een straf.
      Bij Russell? niemand die iets er over zei. Geen onderzoek. Geen straf.

      En voor de mensen die beweren dat Russell zo jong was? Verstappen was 21 toen hij dat duwtje gaf. Russell was 22.

      Samen met het verhaal van Skoda F1 vormt dit inderdaad een zwartgallige anekdote.

      • + 3
      • 13 okt 2025 - 22:20
  • MustFeed

    Posts: 10.275

    Nu Hamilton tegen valt en Norris mogelijk 2 jaar op rij faalt om een kampioenschap te winnen moet natuurlijk de volgende Brit eindeloos worden opgehemeld. Bedenk even hoeveel meer Mercedes ervoor over heeft om Russell eruit te gooien om plek te maken voor Verstappen. Zodra de propaganda niet relevant is en het op resultaten aankomt is de keuze tussen Verstappen of Russell enorm snel gemaakt.

    • + 1
    • 13 okt 2025 - 20:30
    • schwantz34

      Posts: 41.020

      Dat is exact de reden waarom Sjors nog geen contract heeft, Wolff heeft zijn tanden volledig in Max gezet en wil helemaal niemand anders dan hem indy Mercedes in 27!

      • + 1
      • 13 okt 2025 - 20:38
  • StevenQ

    Posts: 9.777

    Sjors is slechts 5 maanden jonger dan Max en heeft 4 wereldkampioenschappen, , 62 overwinningen en 98 podiums minder dan Max, dus nee, hoe graag het Britse Journaille het zou willen, Sjors is nog lang niet in de buurt bij Max

    • + 1
    • 13 okt 2025 - 20:41
  • Larry Perkins

    Posts: 60.594

    In deze video geeft Chadwick haar mening over George...

    The Papaya Rules Strike Back… AGAIN! The F1 Show
    (53,34, over Russell tussen minuut 32 en minuut 36)

    https://youtu.be/s0vW1x-rRe8

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 21:03
    • Larry Perkins

      Posts: 60.594

      In de video zegt Chadwick wel vijf, zes keer dat George haar vriend is, dus @Ouw is niet de enige vriend van George en hieruit blijkt dat zij bepaald niet objectief is, in tegenstelling tot 'wij' hier op het forum...

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 21:15
    • schwantz34

      Posts: 41.020

      Voor geen goud! *kots!*

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 21:19
  • Avb1

    Posts: 174

    Heeft Russel de media betaald? Om nog meer salaris te krijgen?

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 21:45

