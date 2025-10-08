user icon
Red Bull-teambaas baalt van ondermaats optreden Tsunoda: "Shocking"

Red Bull-teambaas baalt van ondermaats optreden Tsunoda: "Shocking"
  • Gepubliceerd op 08 okt 2025 18:46
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Yuki Tsunoda kon afgelopen weekend in Singapore geen vuist maken. De Japanse Red Bull-coureur had een flinke achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen, en baalde zelf enorm van zijn mislukte start. Teambaas Laurent Mekies neemt zelfs het woord 'shocking' in de mond.

Tsunoda vecht momenteel voor zijn toekomst in de Red Bull-familie en de Formule 1. De kans is groot dat hij volgend jaar niet meer bij Red Bull Racing rijdt. Volgens hardnekkige geruchten wordt Isack Hadjar volgend jaar de teamgenoot van Verstappen, en wordt hij opgevolgd door Arvid Lindblad. Tsunoda en Liam Lawson zouden dan vechten om het tweede stoeltje bij Racing Bulls.

Tsunoda beleefde in Singapore een zwaar weekend. Na een slechte kwalificatie op zaterdag, verprutste hij op zondag ook zijn start. Hij viel ver terug, maar wist zich uiteindelijk nog terug te vechten naar de twaalfde plaats. Dit leverde hem echter geen WK-punten op.

Hoe kijkt de teambaas van Red Bull hiernaar?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies was teleurgesteld in Tsunoda, zo liet hij weten aan de internationale media in Singapore: "Zaterdag was geen goede dag voor Yuki. Eerlijk gezegd was ik best tevreden over het werk dat hij op vrijdag had verricht. Het zag er op papier misschien niet spectaculair uit, maar als je naar elke afzonderlijke ronde keek, was het wel naar behoren. Maar de zaterdag was gewoon zwak, we moeten samen uitzoeken wat er mis is gegaan."

Shocking

Tsunoda verprutste op zondag de start, en dat zag zijn teambaas ook: "De eerste ronde was zeker shocking, maar vanaf dat moment heeft hij wel een behoorlijke race gereden. Hij kwam terug van P18 naar P12 of P11, met best een redelijke snelheid. Het was dus op zaterdag heel erg slecht, het kostte ons het hele weekend en ook een paar WK-punten. We gaan er samen aan werken om beter te kunnen worden."

DeGladdeViking

Posts: 908

Ik vraag me af of Red Bull Lawson niet gewoon lekker had moeten laten zitten en volgend jaar met een nieuwe auto en een goede voorbereiding Tsunoda een kans had moeten geven.

Ik schat wel in dat Mekies meer geduld zou hebben gehad.

Enfin, volgend jaar een nieuw slachtoffer.

  • 3
  • 8 okt 2025 - 19:42
  • Pietje Bell

    Posts: 31.408

    "Red Bull-teambaas baalt van ondermaats optreden Tsunoda: "Shocking" "


    " "De eerste ronde was zeker shocking, maar vanaf dat moment heeft hij wel een
    behoorlijke race gereden.
    Hij kwam terug van P18 naar P12 of P11, met best een redelijke snelheid. "


    Zoek de verschillen.

    • + 2
    • 8 okt 2025 - 19:29
    • Larry Perkins

      Posts: 60.498

      Voordat ik ga zoeken...
      Wat kunnen we winnen @Pietje?

      • + 2
      • 8 okt 2025 - 19:58
    • Pietje Bell

      Posts: 31.408

      Heb je hem ook weer met z'n "Wat kunnen we winnen?".

      Twee VIP kaartjes voor de GP van afgelopen zomer op Circuit Zandvoort.

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 20:07
    • Larry Perkins

      Posts: 60.498

      Da's nou eenmaal mijn competitieve inborst meneer @Bell...

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 20:21
  • Snorremans

    Posts: 44

    Ze kunnen zijn bolide beter in Milton Keynes laten staan en hem thuis op de bank op een flinke dosis Netflix zetten. Dat scheelt weer een berg transportkosten.

    • + 1
    • 8 okt 2025 - 19:39
  • DeGladdeViking

    Posts: 908

    Ik vraag me af of Red Bull Lawson niet gewoon lekker had moeten laten zitten en volgend jaar met een nieuwe auto en een goede voorbereiding Tsunoda een kans had moeten geven.

    Ik schat wel in dat Mekies meer geduld zou hebben gehad.

    Enfin, volgend jaar een nieuw slachtoffer.

    • + 3
    • 8 okt 2025 - 19:42
    • Larry Perkins

      Posts: 60.498

      Ja, volgend seizoen is Hadjar de plasser...

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 19:56
    • Canson Po

      Posts: 2.719

      Zeer goede opmerking @degladdeviking ik hoop ergens dat ze Hadjar volgend seizoen nog niet voor de leeuwen gaan gooien, maar de opmerking van Van Hoepen doet vermoeden dat Dunne en Lindblad in de racing bulls gaan plaatsnemen wat betekend dat Yuki mag vertrekken en dat Hadjar naast Max komt te zitten, zeer sneu want zowel Yuki als Lawson verdienen hun plaats op de grid.

      Dat sommige mensen Yuki afschrijven kan ik wel begrijpen maar persoonlijk vermoed ik dat op dit ogenblik enkel een topper (russell of Leclerc) beter doet in die auto, mss dat ook Alonso dichter bij Max zit die kent ook wel wat van met een hok om te gaan.

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 20:48
    • Need5Speed

      Posts: 3.237

      Hadjar heeft nou juist een rijstijl die vergelijkbaar is met die van Verstappen, hij houdt ook van overstuur en veel grip voor en een nerveuze wagen, net iets minder extreem dan Max maar wel in de buurt. Daar heeft Max meer aan dan een teamgenoot die alles anders wil.

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 21:47
    • Avb1

      Posts: 151

      Lawson zou gewoon wereld kampioen worden in de McLaren ik vind hem beter dan piastri en Norris maar dat mag je niet zeggen
      ..

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 22:30

