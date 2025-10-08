"Red Bull-teambaas baalt van ondermaats optreden Tsunoda: "Shocking" "

Yuki Tsunoda kon afgelopen weekend in Singapore geen vuist maken. De Japanse Red Bull-coureur had een flinke achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen, en baalde zelf enorm van zijn mislukte start. Teambaas Laurent Mekies neemt zelfs het woord 'shocking' in de mond.

Tsunoda vecht momenteel voor zijn toekomst in de Red Bull-familie en de Formule 1. De kans is groot dat hij volgend jaar niet meer bij Red Bull Racing rijdt. Volgens hardnekkige geruchten wordt Isack Hadjar volgend jaar de teamgenoot van Verstappen, en wordt hij opgevolgd door Arvid Lindblad. Tsunoda en Liam Lawson zouden dan vechten om het tweede stoeltje bij Racing Bulls.

Tsunoda beleefde in Singapore een zwaar weekend. Na een slechte kwalificatie op zaterdag, verprutste hij op zondag ook zijn start. Hij viel ver terug, maar wist zich uiteindelijk nog terug te vechten naar de twaalfde plaats. Dit leverde hem echter geen WK-punten op.

Hoe kijkt de teambaas van Red Bull hiernaar?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies was teleurgesteld in Tsunoda, zo liet hij weten aan de internationale media in Singapore: "Zaterdag was geen goede dag voor Yuki. Eerlijk gezegd was ik best tevreden over het werk dat hij op vrijdag had verricht. Het zag er op papier misschien niet spectaculair uit, maar als je naar elke afzonderlijke ronde keek, was het wel naar behoren. Maar de zaterdag was gewoon zwak, we moeten samen uitzoeken wat er mis is gegaan."

Shocking

Tsunoda verprutste op zondag de start, en dat zag zijn teambaas ook: "De eerste ronde was zeker shocking, maar vanaf dat moment heeft hij wel een behoorlijke race gereden. Hij kwam terug van P18 naar P12 of P11, met best een redelijke snelheid. Het was dus op zaterdag heel erg slecht, het kostte ons het hele weekend en ook een paar WK-punten. We gaan er samen aan werken om beter te kunnen worden."