Herbert gelooft in wonder: "Je mag Verstappen gewoon niet uitsluiten"

Herbert gelooft in wonder: "Je mag Verstappen gewoon niet uitsluiten"
  • Gepubliceerd op 08 okt 2025 11:22
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft een viertal ijzersterke races achter de rug. Hij wist twee keer te winnen, en profiteerde van de problemen bij McLaren. Hij lijkt weer helemaal terug te zijn in de strijd om de wereldtitel, en zelfs Johnny Herbert begint er in te geloven.

Verstappen leek bij het ingaan van de zomerstop kansloos te zijn voor de wereldtitel. Hij stelde na een teleurstellend resultaat in Hongarije zelfs dat hij dit seizoen geen race meer zou winnen. Niets bleek minder waar te zijn, want na de zomerstop won hij de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan. In Zandvoort en Bakoe profiteerde hij van uitvalbeurten van Lando Norris en Oscar Piastri, en afgelopen weekend beperkte hij de schade in Singapore. Hij werd tweede, maar finishte voor beide McLarens.

Wat is de mening van Herbert?

Inmiddels komt hij steeds dichter en dichter bij in de strijd om de wereldtitel. Bij McLaren rommelde het in Singapore, en zelfs oud-coureur Johnny Herbert begint te geloven in een nieuwe wereldtitel van Verstappen.

Herbert deelde zijn mening met gokplatform Betting Lounge: "Degene die er het meest van heeft geprofiteerd is Lando. Hij is dichter bij Oscar in de buurt gekomen. Max heeft de afgelopen twee races op snelle circuits gewonnen. Singapore is technischer, er zijn meer scherpe bochten. Het is een circuit dat historisch gezien niet goed bij Red Bull past, maar ze lieten opnieuw zien de snelheid te hebben. Max heeft wederom bewezen dat hij niet afgeschreven is."

Waar twee honden vechten om een been...

Herbert, een erkend Verstappen-criticus, begint er langzaam weer in te geloven: "Omdat Lando en Oscar met elkaar in gevecht zijn, ligt er een kans om punten van ze af te snoepen. Dat gebeurde in Singapore ook, Max pakte punten van beide McLarens af. Lando staat nog maar 22 punten achter op Oscar, maar je kunt Max gewoon niet uitsluiten. Het was een zware race voor Max, maar hij kreeg het onder moeilijke omstandigheden toch voor elkaar."

Max Verstappen Johnny Herbert Red Bull Racing GP Singapore 2025

