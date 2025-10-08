user icon
Jos Verstappen lacht om GT3-avontuur van Max: "Komt door mij"

Jos Verstappen lacht om GT3-avontuur van Max: "Komt door mij"
  • Gepubliceerd op 08 okt 2025 17:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen liet afgelopen maand een wens in vervulling gaan. Hij nam deel aan twee NLS-races op de Nürburgring Nordschleife, en wist zijn eerste race als GT3-coureur zelfs te winnen. Jos Verstappen is trots op zijn zoon, en stelt lachend vast dat hij het GT3-vuurtje heeft aangewakkerd.

Max Verstappen heeft een drukke maand achter de rug. Als hij niet hoefde te racen in de Formule 1, nam hij plaats achter het stuur van een wagen op de Nürburgring. Hij reed eerste met een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4 om de juiste papieren te halen, waarna hij twee weken later debuteerde in een GT3-bolide. Samen met Chris Lulham wist hij direct te winnen.

Het is geen geheim dat Verstappen dol is op GT3-wagens en de langeafstandsracerij. Zijn debuut smaakte naar meer, en hij hoopt in de nabije toekomst deel te kunnen nemen aan de 24 uur van de Nürburgring.

Zit Jos Verstappen achter het GT3-avontuur?

Verstappens vader Jos geniet van het GT3-avontuur van zijn zoon. Bij Viaplay sprak Verstappen senior zich erover uit: "Het is een beetje door mij gekomen. Ik ben met een GT3 gaan rijden bij GP Elite. En ik zei: 'Kom in de winter, het is mooi en we kunnen leuke dingen doen'. Max is daar ook verder in gegaan. Hij vindt het leuk, hij heeft zijn eigen team en hij doet het gewoon zelf."

Bron van energie

Volgens Jos Verstappen haalt zijn zoon veel energie uit dit nieuwe avontuur in de autosport: "Ik denk dat de Nürburgring heel uitdagend voor hem is geweest. Het is mooi om te zien dat hij dat doet. Hij beleeft daar heel erg veel plezier aan, en je merkt dat ook aan hem: Hij komt nu met een enorme smile aan bij de wedstrijden in de Formule 1 en dat is gewoon heel erg positief."

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (1)

  • Pietje Bell

    Posts: 31.404

    Maar ff hier. Off topic dus.

    The Race heeft een artikel over de FIA presidentsverkiezingen geschreven.

    Ben Sulayem unopposed? Big FIA presidential race twist explained

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 17:28

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

