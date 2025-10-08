Max Verstappen liet afgelopen maand een wens in vervulling gaan. Hij nam deel aan twee NLS-races op de Nürburgring Nordschleife, en wist zijn eerste race als GT3-coureur zelfs te winnen. Jos Verstappen is trots op zijn zoon, en stelt lachend vast dat hij het GT3-vuurtje heeft aangewakkerd.

Max Verstappen heeft een drukke maand achter de rug. Als hij niet hoefde te racen in de Formule 1, nam hij plaats achter het stuur van een wagen op de Nürburgring. Hij reed eerste met een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4 om de juiste papieren te halen, waarna hij twee weken later debuteerde in een GT3-bolide. Samen met Chris Lulham wist hij direct te winnen.

Het is geen geheim dat Verstappen dol is op GT3-wagens en de langeafstandsracerij. Zijn debuut smaakte naar meer, en hij hoopt in de nabije toekomst deel te kunnen nemen aan de 24 uur van de Nürburgring.

Zit Jos Verstappen achter het GT3-avontuur?

Verstappens vader Jos geniet van het GT3-avontuur van zijn zoon. Bij Viaplay sprak Verstappen senior zich erover uit: "Het is een beetje door mij gekomen. Ik ben met een GT3 gaan rijden bij GP Elite. En ik zei: 'Kom in de winter, het is mooi en we kunnen leuke dingen doen'. Max is daar ook verder in gegaan. Hij vindt het leuk, hij heeft zijn eigen team en hij doet het gewoon zelf."

Bron van energie

Volgens Jos Verstappen haalt zijn zoon veel energie uit dit nieuwe avontuur in de autosport: "Ik denk dat de Nürburgring heel uitdagend voor hem is geweest. Het is mooi om te zien dat hij dat doet. Hij beleeft daar heel erg veel plezier aan, en je merkt dat ook aan hem: Hij komt nu met een enorme smile aan bij de wedstrijden in de Formule 1 en dat is gewoon heel erg positief."