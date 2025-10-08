user icon
Rechtszaak McLaren-coureur ontspoort: Brown belandt in felle discussie

Rechtszaak McLaren-coureur ontspoort: Brown belandt in felle discussie
  Gepubliceerd op 08 okt 2025 10:46
  17
  Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren staat momenteel recht tegenover coureur Alex Palou in een Britse rechtbank. De IndyCar-kampioen dacht een Formule 1-contract op zak te hebben, maar dat liep op niets uit. Een getuigenverklaring van Zak Brown is inmiddels uitgelopen op een flinke woordenwisseling.

IndyCar-kampioen Palou zorgde een paar jaar geleden voor chaos toen hij een contract leek te hebben getekend bij McLaren. Het was de algehele verwachting dat hij voor het team zou gaan rijden in de IndyCar, en dat hij ook een kans zou krijgen in de Formule 1. Op het allerlaatste moment besloot Palou toch niet over te stappen, en barstte er een chaos los. McLaren Racing sleept Palou voor de rechter, en eist ongeveer 20 miljoen dollar vanwege contractbreuk.

De rechtszaak is inmiddels in volle gang, en er zijn een aantal opvallende zaken boven tafel gekomen. Palou's advocaat Nick de Marco stelde dat zijn client het contract uitsluitend tekende met de intentie om naar de Formule 1 te gaan. Via sociale media vernam Palou vervolgens dat McLaren in 2023 koos voor Lando Norris en Oscar Piastri, en volgens zijn advocaat voelde hij zich aan het lijntje gehouden.

Brown reageert

McLaren-CEO Zak Brown moest zich melden om een getuigenverklaring af te leggen, en hij herkende zich niet in de ontstane ophef: "Ik heb Alex nooit aan het lijntje gehouden. Ik heb hem nooit verteld dat hij in aanmerking zou komen voor 2023... Er was wel enige mogelijkheid om zich bij een Formule 1-team aan te sluiten."

Hoe zat het met het contract?

Brown gebruikte andere coureurs als voorbeeld die via een rol als reservecoureur alsnog een vast F1-zitje wisten te veroveren. De Amerikaan liet verder weten dat hij Palou zag als een groot talent, en dat hij de verwachtingen altijd probeerde te temperen.

Brown stelde dat ze Piastri een eenjarig contract hadden gegeven, en dat Palou een plan B zou zijn als één van de vaste coureurs geblesseerd zou raken. Daarnaast was Palou een soort plan C voor als Piastri in zijn rookiejaar door het ijs zou zakken.

Felle discussie

De advocaat van Palou koos de aanval en beschuldigde Brown ervan dat hij oneerlijk en ontwijkend is in zijn bewijsvoering. De advocaat beweerde dat Brown absolute onzin sprak, maar volgens Brown was het juist andersom het geval. Het resulteerde in een ordinaire woordenwisseling.

[i] Brown elders: [/i]
“Ik heb Alex nooit aan het lijntje gehouden”, reageerde Brown. “Ik heb nooit tegen hem gezegd dat hij overwogen werd voor een Formule 1-stoeltje in 2023. Er lagen alleen opties om naar de Formule 1 te komen.” Brown lijkt daarbij eerder op testwerk te doelen. Hij no... [Lees verder]

  • 9
  • 8 okt 2025 - 11:43
F1 Nieuws Alex Palou Zak Brown McLaren

Reacties (17)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 30.080

    Zak doet het Brown in de broek voor de eventuele beslissing van de rechter.

    • + 2
    • 8 okt 2025 - 10:52
  • HarryLam

    Posts: 4.912

    Er zal toch wel in het getekende contract staan wat de bedoeling was.......

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 11:18
    • snailer

      Posts: 30.080

      Het gaat waarschijnlijk om interpretatie van woorden in het contract.
      Als er staat bijvoorbeeld: "... wordt rijder in McLaren F1...", dan zegt dit niets. Een test sessie zou dan al voldoen aan dit contract.
      Als dan Palou zelf roept dat hij bij McLaren weg gaat, wat volgens mij is gebeurd, dan denk ik eerder dat Palou een issue heeft.

      Gelukkig weet ik niet wat er in de contracten staat. Dit was gewoon een voorbeeld. Ik lees vanzelf wie wat moet doen van de rechter. Waarschijnlijk wordt er geschikt. Palou gaat het zitje niet krijgen. Dat is duidelijk. Het gaat dus om geld.

      • + 2
      • 8 okt 2025 - 11:30
    • Larry Perkins

      Posts: 60.481

      Brown elders:
      “Ik heb Alex nooit aan het lijntje gehouden”, reageerde Brown. “Ik heb nooit tegen hem gezegd dat hij overwogen werd voor een Formule 1-stoeltje in 2023. Er lagen alleen opties om naar de Formule 1 te komen.” Brown lijkt daarbij eerder op testwerk te doelen. Hij noemde Palou 'een groot talent', maar benadrukt dat Palou 'plan B' was, als Norris en Piastri geblesseerd zouden raken.
      Dat verhaal klopt ergens niet, want Piastri stond nog onder contract bij Alpine toen Palou zijn McLaren-contract tekende. (F1Mxml)

      • + 8
      • 8 okt 2025 - 11:43
    • mario

      Posts: 14.258

      Ik ga er verder niet echt induiken... Het kan natuurlijk wel zo zijn dat Oscar nog onder contract stond bij Alpine, maar ondertussen voor het jaar erna een contract had bij McLaren... En daarbij weten wij het niet als eerste als er een contract is afgesloten tussen een coureur en een F1-team...

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 11:55
    • iOosterbaan

      Posts: 2.044

      exact @Mario, want Oscar had dit allang geregeld...of meer Mark Webber...want die zaten gewoon te azen op het moment dat die optie verliep bij Alpine....dus die hadden allang iets getekend bij McLaren onder voorbehoud dat de optie niet op tijd gelicht zou worden.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 15:20
  • Larry Perkins

    Posts: 60.481

    Nyck de Vries.

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 11:25
    • Larry Perkins

      Posts: 60.481

      “Brown gebruikte andere coureurs als voorbeeld die via een rol als reservecoureur alsnog een vast F1-zitje wisten te veroveren.”

      Nyck de Vries is ook weer genoemd.

      Brown deelde dat Palou de vervanger van Norris of Piastri zou worden als een van beide coureurs in 2023 door de mand zou vallen. Hij haalde Nyck de Vries en Oliver Bearman aan als voorbeelden dat je vanuit een rol als testcoureur wel degelijk een vast stoeltje kunt verdienen. (F1Mxml)

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 11:25
  • Beri

    Posts: 6.706

    Het resulteerde in een ordinaire woordenwisseling.

    En zo komt de ware aard van het Browne beestje weer naar boven.

    • + 5
    • 8 okt 2025 - 11:27
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.498

      En Amerikanen zijn nog wel zo subtiel in hun bewoordingen..

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 11:29
    • mario

      Posts: 14.258

      En zo komt ook de ware aard van de advocaat en misschien ook wel van Palou naar boven....
      Ordinaire woordenwisseling betekent dat het van beide partijen afkomstig is... Zodat je het maar weet .😉

      • + 3
      • 8 okt 2025 - 11:57
  • Larry Perkins

    Posts: 60.481

    De hoorzitting gaat vandaag verder. Brown moet dan meer vragen beantwoorden, terwijl Palou op donderdag aan de beurt is.

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 11:27
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 334

    Ik snap het artikel volgens mij niet helemaal:

    <i>"IndyCar-kampioen Palou zorgde voor chaos. Op het allerlaatste moment besloot Palou toch niet over te stappen, en barstte er een chaos los. McLaren Racing sleept Palou voor de rechter, en eist ongeveer 20 miljoen dollar vanwege contractbreuk..."</i>

    Dus Palou besloot tóch niet over te stappen naar F1. Maakt nu stampei omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat wél te gaan doen. En moet nu, als het aan McLaren ligt, 20 miljoen betalen... 🤔🤔🤔

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 11:42
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.190

    Brown is een beetje een gluiperd, ik ken hem persoonlijk !

    • + 1
    • 8 okt 2025 - 12:06
  • Avb1

    Posts: 147

    MAGA Brown is niet te vertrouwen

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 12:29
  • donshere

    Posts: 1.385

    Palou is duidelijk fout door contractbreuk te plegen en in 2023 aan te kondigen dat hij bij Chip Ganassi Racing zou blijven in plaats van over te stappen naar McLaren en alle verplichtingen en gekoppelde sponsorafspraken die hij had bij McLaren.

    In het contract tussen Alex Palou en McLaren, dat in oktober 2022 werd ondertekend voor de periode 2024-2026, stonden geen expliciete garanties voor een fulltime F1-zitje bij McLaren. Palou claimde wel dat in eerdere gesprekken een 'redelijke kans' op zo'n rol was beloofd, maar McLaren ontkende dit en stelde dat er geen ruimte was in de F1-line-up op korte termijn.Wel omvatte het contract duidelijke verplichtingen voor Palou als reserve-rijder voor McLaren's F1-team, naast zijn IndyCar-rol. Dit was een geïntegreerd onderdeel van het driejarige akkoord, met een totaal salaris van 9 miljoen dollar over die periode (inclusief prestatiebonussen). Specifieke F1-verplichtingen waren:Test- en simulatorwerk: Palou moest deelnemen aan testdagen, simulator-sessies en practice-sessies om te voldoen aan FIA-regels voor rookies. Hij voerde dit uit via twee testdagen (Barcelona in september 2022 en Oostenrijk in oktober 2022), aanwezigheid als reserve bij de Miami GP in 2023, en aanvullend voorbereidend werk.
    Financiële aspecten: McLaren investeerde circa 703.000 dollar in deze F1-tests met Palou. Bij de breach in augustus 2023 (toen Palou bij Chip Ganassi bleef, omdat een F1-move niet gegarandeerd leek) moest McLaren Pato O'Ward promoveren tot F1-reserve, met een salarisverhoging van 5,1 miljoen dollar over 2024-2027 (inclusief een uplift van 2 miljoen voor de extra verantwoordelijkheden).

    Deze F1-rol was bedoeld om Palou ervaring op te laten doen en McLaren te helpen met evaluatie, maar leverde volgens McLaren beperkt waarde op, omdat het kansen blokkeerde voor andere rijders. De breach had ook impact op sponsoring (zoals NTT Data), met claims van miljoenenverliezen deels gelinkt aan de F1-IndyCar-koppeling.

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 14:59

