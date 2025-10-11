F1-kampioen adviseert Alpine: "Kijk eens naar Alex Palou!"

Het team van Alpine heeft hun tweede coureur voor 2026 nog niet gepresenteerd. Het lijkt erop dat het gaat tussen Franco Colapinto en Paul Aron, maar als het aan Jacques Villeneuve ligt kijkt Alpine een deurtje verder. Hij pleit voor de komst van IndyCar-kampioen Alex Palou.

Het team van Alpine beleeft een rampzalig seizoen in de Formule 1. De Franse renstal staat op de tiende en laatste plaats in het constructeurskampioenschap, en ze kunnen alleen maar rekenen op Pierre Gasly. De Fransman verlengde recent zijn contract, en het is nog altijd onduidelijk wie volgend jaar zijn teamgenoot is. Alpine-teambaas Flavio Briatore suggereerde dat het ging tussen reservecoureur Aron en Gasly's huidige teamgenoot Colapinto. Mogelijk duikt er in de komende maanden nog een kanshebber op.

Lof voor keuzes van Briatore

Voormalig F1-kampioen Jacques Villeneuve moedigt Briatore aan om een spannende keuze te maken. Bij een goksite legt Villeneuve zijn mening uit: "Briatore was in het verleden genadeloos, en zo hoort het ook te zijn. Hij heeft veel keuzes over coureurs gemaakt, een paar daarvan waren geweldig, en anderen gingen helemaal mis. Maar hij heeft het tenminste geprobeerd."

'Kijk naar de IndyCar'

Villeneuve vindt dat Alpine creatief moe denken: "We zien jonge coureurs op dit moment niet schitteren. Het is heel erg lastig om te weten wat er nog gaat komen. Om een of andere manier kijkt de Formule 1 niet naar wat er gebeurt in de States, zoals de IndyCar, en of er daar coureurs die wel of niet in aanmerking kunnen komen voor een F1-zitje."

De Canadees ziet één coureur met kop en schouders boven de rest uit steken: "Ik kijk naar iemand zoals Alex Palou, ik begrijp nog steeds niet waarom hij niet in de Formule 1 zit. Het slaat helemaal nergens op. Waarom zou je liever voor een Formule 2-courer gaan?"