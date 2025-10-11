user icon
F1-kampioen adviseert Alpine: "Kijk eens naar Alex Palou!"

F1-kampioen adviseert Alpine: "Kijk eens naar Alex Palou!"
  • Gepubliceerd op 11 okt 2025 16:45
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Alpine heeft hun tweede coureur voor 2026 nog niet gepresenteerd. Het lijkt erop dat het gaat tussen Franco Colapinto en Paul Aron, maar als het aan Jacques Villeneuve ligt kijkt Alpine een deurtje verder. Hij pleit voor de komst van IndyCar-kampioen Alex Palou.

Het team van Alpine beleeft een rampzalig seizoen in de Formule 1. De Franse renstal staat op de tiende en laatste plaats in het constructeurskampioenschap, en ze kunnen alleen maar rekenen op Pierre Gasly. De Fransman verlengde recent zijn contract, en het is nog altijd onduidelijk wie volgend jaar zijn teamgenoot is. Alpine-teambaas Flavio Briatore suggereerde dat het ging tussen reservecoureur Aron en Gasly's huidige teamgenoot Colapinto. Mogelijk duikt er in de komende maanden nog een kanshebber op.

Lof voor keuzes van Briatore

Voormalig F1-kampioen Jacques Villeneuve moedigt Briatore aan om een spannende keuze te maken. Bij een goksite legt Villeneuve zijn mening uit: "Briatore was in het verleden genadeloos, en zo hoort het ook te zijn. Hij heeft veel keuzes over coureurs gemaakt, een paar daarvan waren geweldig, en anderen gingen helemaal mis. Maar hij heeft het tenminste geprobeerd."

'Kijk naar de IndyCar'

Villeneuve vindt dat Alpine creatief moe denken: "We zien jonge coureurs op dit moment niet schitteren. Het is heel erg lastig om te weten wat er nog gaat komen. Om een of andere manier kijkt de Formule 1 niet naar wat er gebeurt in de States, zoals de IndyCar, en of er daar coureurs die wel of niet in aanmerking kunnen komen voor een F1-zitje."

De Canadees ziet één coureur met kop en schouders boven de rest uit steken: "Ik kijk naar iemand zoals Alex Palou, ik begrijp nog steeds niet waarom hij niet in de Formule 1 zit. Het slaat helemaal nergens op. Waarom zou je liever voor een Formule 2-courer gaan?"

Clay Regazzoni

Posts: 1.191

Hahaha, je denkt toch niet dat Palou, en viervoudig INDYCAR kampioen achterin het veld gaat rijden in de F1, terwijl hij nu bij een topteam zit! Kijk maar eens hoe het viervoudig CART kampioen Bourdais is vergaan in de F1!

  • 3
  • 11 okt 2025 - 17:23
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.191

    • + 3
    • 11 okt 2025 - 17:23
    • snailer

      Posts: 30.139

      Zou niet weten waarom niet. Alpine is volgend jaar van de zwakste motor af. Vervolgens krijgen ze een motor die wel eens de beste van volgend jaar zou kunnen zijn.

      • + 1
      • 11 okt 2025 - 18:18
    • StevenQ

      Posts: 9.774

      Red Bull deed het veel beter toen ze nog de zwakste motor hadden, het ligt bij Alpine zeker niet alleen aan de motor

      • + 2
      • 11 okt 2025 - 18:44
  • Larry Perkins

    Posts: 60.552

    Palou zou eens bij McLaren moeten informeren, wellicht vertrekt Piastri daar omdat er hommeles in de tent is. En Zak kent als Amerikaan vast wel de talenten van Palou dus die twee zullen snel bevriend raken...

    (ik zie heel snel verbindingen)

    • + 3
    • 11 okt 2025 - 17:59
    • Quinyen

      Posts: 6

      Goeie! Palou zal dan gelijk de rechtzaak tegen McLaren laten vallen. :)

      • + 3
      • 11 okt 2025 - 18:31
  • StevenQ

    Posts: 9.774

    Palou blijft liever inde Indycar dan naar Alpine te gaan denk ik

    • + 1
    • 11 okt 2025 - 18:08
    • Patrace

      Posts: 6.270

      Met de huidige staat van Alpine wel, maar vanaf volgend jaar rijden ze Mercedes motoren, dus hoeven ze ‘alleen’ het chassis te bouwen.
      Zou zomaar kunnen dat ze dan opeens wel aanhaken bij de (sub)top. Zie McLaren, dat is een klantenteam en die worden gewoon opnieuw kampioen.

      • + 1
      • 11 okt 2025 - 18:43
    • Larry Perkins

      Posts: 60.552

      Ja, volgend seizoen komen we er achter hoe goed het designteam van Alpine daadwerkelijk is. Laten ze eerst Williams maar eens bijbenen. Blijft afwachten...

      • + 1
      • 11 okt 2025 - 18:50
  • schwantz34

    Posts: 40.999

    Mocht Alex wel naar de F1 overstappen, maar daar niet op snelheid te kunnen komen, zet hij zichzelf en alle andere Indycar coureurs wel mooi voor Paalou!

    • + 3
    • 11 okt 2025 - 20:02
    • Larry Perkins

      Posts: 60.552

      Die 'eer' is nu weggelegd voor Colton Herta, als hij de F1 ooit haalt...

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 20:31

