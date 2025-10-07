user icon
Verstappen onthult: "Sainz en Gasly zijn de beste padelspelers in de Formule 1"

Verstappen onthult: "Sainz en Gasly zijn de beste padelspelers in de Formule 1"
  • Gepubliceerd op 07 okt 2025 19:24
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen doet buiten de Formule 1 ook aan andere sporten. Zo is de Nederlander een grote fan van de sport padel. Hij doet dit met collega-coureurs en vertelt wie daar het beste in zijn. 

Ook in Singapore wist Verstappen sterk te eindigen. Hij eindigde als tweede boven beide McLaren-coureurs. Dit deed hij op een circuit dat normaal gesproken erg lastig is voor de Red Bull-bolide. 

Met wie speelt Verstappen het spelletje?

In een video van Hyperbeast krijgt Verstappen de vraag over het spelletje: "Ik speel vaak met Tsunoda, als teamgenoten, zeg maar. Daar genieten we wel van. Ik ben twee jaar geleden begonnen en geniet van het spelen van padel. Ik begon zonder historie met tennis of een andere sport met een racket. Het duurde even voordat ik het onder de knie had, maar het wordt steeds beter."

Wie zijn de beste padellers in de Formule 1?

 "Ik ben er vrij zeker van dat Carlos Sainz en Pierre Gasly de beste spelers zijn, en ik denk dat George Russell - die ook veel speelt - erg goed is", zo deelt de Nederlander zijn mening. Max Verstappen vertelde dit in een video op social media. 

Max Verstappen loopt in op de McLaren-coureurs. De Nederlander heeft verreweg de beste prestaties geleverd sinds de zomerstop. Hij heeft twee overwinningen en twee keer de tweede plaats behaald. Sinds de zomerstop heeft Max Verstappen 86 punten behaald. Leider in het kampioenschap: Oscar Piastri heeft 52 punten behaald en nummer twee Lando Norris maar 39 punten. 

Niet alleen Max Verstappen, maar ook George Russell heeft beter gepresteerd dan de twee coureurs van McLaren. De Brit heeft met zijn overwinning in Singapore en de vierde, vijfde en tweede plaats 65 punten gehaald. Het verschil tussen Max Verstappen en leider in het wereldkampioenschap Oscar Piastri is nog maar 63 punten.

Reacties (2)

Login om te reageren
  • elflitso

    Posts: 1.504

    Ik ben zoooooow benieuwd wel wasmiddel Max gebruikt.

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 19:47
  • snailer

    Posts: 30.062

    Ik moet plots weer aan een briljante Leclerc denken van een jaar of wat terug. Denk eerste jaar Ferrari van Sainz.
    Sainz werd geinterviewed over sporten buiten F1. Leclerc zit er een beetje verveeld en overduidelijk ongeinteresseerd bij. Blijkbaar net als Verstappen niet zo op die marketing dingen.
    Interviewer: Carlos, wie van jullie is beter in golf?
    Carlos: Ik ben beter. Net als in tennis, in voetbal, padel.

    Interviewer richting Leclerc: Hoe zit dat bij jou, Charles?
    Leclerc kijkt op: Ik ben beter in racen.

    Hahahahah. Je kon mij wegdragen!

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 20:15

