Recordjacht gaat door: Verstappen nadert Vettel in uniek lijstje

Max Verstappen finishte afgelopen weekend in Singapore op de tweede plaats. Hij mocht samen met racewinnaar George Russell en Lando Norris naar het podium, en deed goede zaken in de strijd om de wereldtitel. Het brengt Verstappen in een mooie positie, want als hij in Austin weer op het podium eindigt, schrijft hij F1-geschiedenis.

Verstappen deed er afgelopen weekend alles aan om de Grand Prix van Singapore op zijn naam te schrijven. Hij startte op de zachte banden, in de hoop polesitter Russell bij de start te verschalken. Dit plannetje mislukte, en Verstappen moest daarna zijn tweede plaats verdedigen ten opzichte van Lando Norris. Hij hield het vol, en mocht weer een nieuwe beker mee naar huis nemen.

Top drie in zicht

Het was de 121ste keer dat hij in zijn Formule 1-loopbaan naar het podium mocht. Dit is een opvallende statistiek, want hij loopt nu slechts één podiumplekje achter op Sebastian Vettel. De Duitser betrad in zijn lange loopbaan 122 keer het ereschavot in de koningsklasse van de autosport. Vettel staat daarmee op de derde plaats van coureurs met de meeste podiums ooit in de Formule 1. Als Verstappen over anderhalve week in de top drie finisht in Austin, dan evenaart hij Vettel.

Red Bull-record al van Verstappen

Voor Verstappen zijn het een knappe prestatie zijn als hij de top drie van coureurs met de meeste podiumplekken ooit betreedt. De kans is dan ook groot dat hij later dit seizoen Vettel inhaalt en mag gaan jagen op Lewis Hamilton en Michael Schumacher, die de meeste podiumplekken ooit in de Formule 1 op hun naam hebben staan. Verstappen is al geruime tijd de coureur met de meeste podiumplekken in de Formule 1 namens het team van Red Bull.

Coureurs met de meeste podiumplekken in de Formule 1:

1. Lewis Hamilton - 202 podiumplekken

2. Michael Schumacher - 155 podiumplekken

3. Sebastian Vettel - 122 podiumplekken

4. Max Verstappen - 121 podiumplekken

5. Alain Prost - 106 podiumplekken

6. Fernando Alonso - 106 podiumplekken

7. Kimi Räikkönen - 103 podiumplekken

8. Ayrton Senna - 80 podiumplekken