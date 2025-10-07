user icon
Recordjacht gaat door: Verstappen nadert Vettel in uniek lijstje

Recordjacht gaat door: Verstappen nadert Vettel in uniek lijstje
  Gepubliceerd op 07 okt 2025 16:09
  12
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen finishte afgelopen weekend in Singapore op de tweede plaats. Hij mocht samen met racewinnaar George Russell en Lando Norris naar het podium, en deed goede zaken in de strijd om de wereldtitel. Het brengt Verstappen in een mooie positie, want als hij in Austin weer op het podium eindigt, schrijft hij F1-geschiedenis.

Verstappen deed er afgelopen weekend alles aan om de Grand Prix van Singapore op zijn naam te schrijven. Hij startte op de zachte banden, in de hoop polesitter Russell bij de start te verschalken. Dit plannetje mislukte, en Verstappen moest daarna zijn tweede plaats verdedigen ten opzichte van Lando Norris. Hij hield het vol, en mocht weer een nieuwe beker mee naar huis nemen.

Top drie in zicht

Het was de 121ste keer dat hij in zijn Formule 1-loopbaan naar het podium mocht. Dit is een opvallende statistiek, want hij loopt nu slechts één podiumplekje achter op Sebastian Vettel. De Duitser betrad in zijn lange loopbaan 122 keer het ereschavot in de koningsklasse van de autosport. Vettel staat daarmee op de derde plaats van coureurs met de meeste podiums ooit in de Formule 1. Als Verstappen over anderhalve week in de top drie finisht in Austin, dan evenaart hij Vettel.

Red Bull-record al van Verstappen

Voor Verstappen zijn het een knappe prestatie zijn als hij de top drie van coureurs met de meeste podiumplekken ooit betreedt. De kans is dan ook groot dat hij later dit seizoen Vettel inhaalt en mag gaan jagen op Lewis Hamilton en Michael Schumacher, die de meeste podiumplekken ooit in de Formule 1 op hun naam hebben staan. Verstappen is al geruime tijd de coureur met de meeste podiumplekken in de Formule 1 namens het team van Red Bull.

Coureurs met de meeste podiumplekken in de Formule 1:

1. Lewis Hamilton - 202 podiumplekken

2. Michael Schumacher - 155 podiumplekken

3. Sebastian Vettel - 122 podiumplekken

4. Max Verstappen - 121 podiumplekken

5. Alain Prost - 106 podiumplekken

6. Fernando Alonso - 106 podiumplekken

7. Kimi Räikkönen - 103 podiumplekken

8. Ayrton Senna - 80 podiumplekken

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.467

    Mis Pastor Maldonado in het lijstje...

    • + 1
    • 7 okt 2025 - 16:23
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.775

      Of Lance Stroll en misschien ook Luca Badoer

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 16:37
    • StevenQ

      Posts: 9.766

      Pastor Maldonado, de laatste GP winnaar voor Williams

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 17:17
  • snailer

    Posts: 30.061

    Alsof Verstappen met een jacht bezig is. Ja als hij straks een weekje vrij is. Dan zit hij op een jacht ergens met Kelly aan zijn voeten.

    • + 2
    • 7 okt 2025 - 16:29
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.775

      Inderdaad. Gewoon ogen dicht, relaxen en laat Kelly het 'werk' doen.
      Op dat moment zullen die records geen rol van betekenis spelen

      • + 1
      • 7 okt 2025 - 16:36
  • Pleen

    Posts: 672

    Prachtig wat hij allemaal neerzet!

    • + 1
    • 7 okt 2025 - 16:40
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.775

    Leuke prestaties van hun allemaal.
    Sowieso petje af voor Schumacher, Senna en Prost aangezien er destijds bijna 2x minder races per seizoen waren en ook de autos waren te vaak stuk.

    • + 5
    • 7 okt 2025 - 16:50
    • Larry Perkins

      Posts: 60.467

      Fangio: "En in mijn tijd nog minder!"

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 17:50
    • da_bartman

      Posts: 6.173

      "ook de autos waren te vaak stuk." ook de auto's van de concurrentie gingen vaker stuk. De kans dat de auto van een van je concurrenten kapot ging, is/was zelfs groter. (1 auto vs meerdere auto's)

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 17:54
    • nr 76

      Posts: 6.997

      Da Bartman, de kans dat ie stukging was natuurlijk gewoon 50%😉

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 19:18
    • Larry Perkins

      Posts: 60.467

      Da's toevallig, de kans dat het destijds ging regenen was ook 50%...

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 19:25
    • DenniSNL1980

      Posts: 329

      In percentage (volgens Wiki) is Fangio met 68,63% de beste inderdaad (weliswaar maar 35 podiums)
      Lewis staat 4e met 54,01% en Max 5e met 53,30%
      Schumacher 8e met 50,65% en Senna 9e met 49,69%.

      • + 1
      • 7 okt 2025 - 19:45

