Intern conflict McLaren explodeert: "Was slechts een kwestie van tijd"

Intern conflict McLaren explodeert: "Was slechts een kwestie van tijd"
  Gepubliceerd op 07 okt 2025 12:09
  comments 17
  Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren speelde afgelopen weekend een hoofdrol in de Grand Prix van Singapore. Het team veroverden de constructeurstitel, terwijl coureurs Lando Norris en Oscar Piastri elkaar raakten. Dit zorgde voor veel frustratie bij Piastri, en Martin Brundle deelt nu zijn mening over de zaak.

Piastri begon op de derde startplaats aan de Grand Prix van Singapore. Bij de start werd hij ingehaald door de als vijfde gestarte Norris. De Brit probeerde ook Max Verstappen in te halen, maar raakte daarbij het achterwiel van de Red Bull. Norris raakte hierna ook de auto van zijn teamgenoot Piastri, en de Australiër reageerde woest. Hij vroeg aan zijn team McLaren of ze wilden ingrijpen, maar dat gebeurde niet. Dit zorgde voor extra frustratie bij de normaal gesproken koele Piastri.

Hoe is de onderlinge band tussen de McLaren-coureurs?

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle geeft zijn kijk op de zaak in zijn column voor Sky Sports: "Piastri riep het team op om iets te doen, aangezien er een no contact-regel is tussen de coureurs, maar het team weigerde in te grijpen. Het zal ongetwijfeld een pittige debrief zijn geweest, en ik twijfel er geen moment aan dat de verhoudingen tussen de McLaren-coureurs vanaf nu onherroepelijk zullen veranderen. Dat was slechts een kwestie van tijd."

Nucleaire schade

Brundle stelt dat McLaren de aanpak misschien moet veranderen: "Misschien moet McLaren de twee coureurs nu gewoon vrij laten om het onderling uit te vechten, zonder inmenging en zonder handschoenen. Eventuele 'nucleaire' schade zal immers worden beperkt door de noodzaak om races te finishen, punten te scoren, FIA-straffen te vermijden, Max Verstappen van het lijf te houden en zuinig om te gaan met de nieuwste onderdelen nu de focus steeds meer op 2026 ligt."

De strategie van McLaren

De Britse commentator zag verder dat McLaren weer iets vreemds deed met de strategie: "Net als in Monza vroeg het team ook dit keer aan Norris, de leidende McLaren met het recht op de eerste stop, om dat voordeel op te geven, zodat hij Piastri kon helpen zich te verdedigen tegen Leclerc en zo meer punten te pakken. Dit keer zei Norris 'nee' en dook hij als eerste naar binnen."

"Toevallig was het daarna een razendsnelle pitstop, terwijl Piastri juist te maken kreeg met een rommelige stop. Precies het omgekeerde van wat er in Monza gebeurde. Norris had de juiste beslissing genomen, maar ondanks dat hij Verstappen de hele race onder druk zette, vond hij geen manier om de Red Bull te passeren, zelfs niet toen Max over de radio klaagde over het gedrag van zijn auto."

Als Piastri fan, hoop ik stiekem dat door het geknungel van Mclaren, Verstappen WC wordt... Gewoon ff leedvermaak.
En waar moet de media anders over schrijven.

  • 6
  • 7 okt 2025 - 12:44
Reacties (17)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.441

    Er is geen interne strijd in McLaren. Norris is het lievelingetje. Piastri is de vervelende coureur die de lieveling op dit moment de baas is. En dat irriteert Brawn.

    McLaren doet er alles aan om Norris kampioen te laten worden. Stel dat Norris op een gegeven moment 1 puntje voor Piastri staat er ineens een uitspraak gedaan wordt dat er team orders komen omdat ze bang zijn voor Verstappen. (wat onzin is, Verstappen is kansloos voor het WK)

    McLaren stort als een kaartenhuis inelkaar. ze hebben geluk gehad. 1 jaar succesvol en alle kampioenschappen behaald. Volgend jaar gaan ze gewoon weer achter Mercedes en Red Bull aanhobbelen. Red Bull vind het prima om als 4de te eindigen. Krijgen ze bakken extra windtunneltijd en CFD runs. Als je al een nieuwe motor moet ontwikkelen en moet inpassen is dat mooi meegenomen!

    • + 2
    • 7 okt 2025 - 12:22
    • Quinyen

      Posts: 5

      Wat bedoel je precies met alle kampioenschappen behaald?

      • + 4
      • 7 okt 2025 - 12:45
    • ohnoname

      Posts: 83

      Ik denk niet dat het Brawn interesseert.

      • + 4
      • 7 okt 2025 - 12:50
    • shakedown

      Posts: 1.441

      McLaren wordt ook rijders kampioen.

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 12:50
    • Damon Hill

      Posts: 19.371

      @Shakedown,
      Ze doen er alles aan om Norris kampioen te laten worden? Ah, vandaar dat de auto van Norris in Zandvoort stuk ging en Piastri nog geen pech heeft gehad.

      Als ze echt hadden gewild dat Piastri geen kampioen zou worden, zou er wel iets mysterieus mis zijn gegaan bij de auto van Piastri.

      Natuurlijk kan het zo zijn dat McLaren en Zak een voorkeur hebben voor Norris. Maar dat betekent niet automatisch dat ze Piastri gaan "tegenwerken". Dat is weer het typische zwart-wit denken waarin gedacht wordt dat alles verband houdt met elkaar.

      • + 6
      • 7 okt 2025 - 13:05
  • RH

    Posts: 699

    Als Piastri fan, hoop ik stiekem dat door het geknungel van Mclaren, Verstappen WC wordt... Gewoon ff leedvermaak.
    En waar moet de media anders over schrijven.

    • + 6
    • 7 okt 2025 - 12:44
    • hupholland

      Posts: 9.276

      Piastri is zelf ook aan het klungelen geraakt, naar het team wijzen waar hij alles aan te danken heeft zou wel het domste zijn wat hij kan doen. Hopelijk laat hij zich niet gek maken door de media, hij moet zichzelf eens goed in de spiegel aankijken. Ik had voorafgaand aan het seizoen wel een voorkeur voor Norris, maar me, zeker na Zandvoort al neergelegd bij het onvermijdelijke.. hij stond ook dikverdiend aan de leiding.. maar nu begint de stress toch wel toe te slaan. of misschien is het geen eens de stress, want vorig jaar had hij ook een zeer matige 2e seizoenshelft..
      hoe dan ook, grappig om te zien dat die slechte 3e bocht van Verstappen zoveel losmaakt bij de concurrentie. Bij McLaren rijden gewoon nog 2 kinderen.

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 15:16
  • meister

    Posts: 4.086

    Bij McL is niemand groter dan McLaren en dus Zak Brown.
    De auto is het belangrijkst en wie er ook kampioen wordt moet heel goed begrijpen dat hij kampioen is geworden niet omdat hij een uitzonderlijk talent is van het niveau Max maar omdat de auto een raket is waar ze in rijden en dat zelfs een aap nog kampioen kan worden.

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 12:55
    • Cherokee

      Posts: 5.331

      Sorry, maar wat een onzin. Faliekante onzin zelfs.

      • + 2
      • 7 okt 2025 - 14:04
    • mario

      Posts: 14.246

      Volgens mij hebben gezien dat na de zomerstop de McLaren zeker niet meer dominant is geweest en ook voor de zomerstop waren ze zeker niet alle races kampioen... De McLaren is verre van dominant als je het vergelijkt met de RBR afgelopen jaren (m.u.v. tweede seizoenshelft 2024)...
      De twee McLaren-coureurs zijn ook enorme talenten en absolute toppers...

      • + 1
      • 7 okt 2025 - 14:53
    • SennaS

      Posts: 10.530

      En max is niet in een Newey raket wk geworden?

      • + 2
      • 7 okt 2025 - 15:12
    • Mr Marly

      Posts: 7.823

      Ik denk dat McLaren nogsteeds de overhand heeft en dat het de komende races zal toeslaan.
      Hopelijk blijven beide coureurs professioneel, niet gek laten maken door de media en geen grote fouten begaan.
      McLaren had achteraf gezien niet in Monza moeten wisselen, net zoals de actie van Norris afgelopen weekend hoort dat bij racen. Ze hebben het volledig zelf in de hand.

      • + 2
      • 7 okt 2025 - 15:51
    • mario

      Posts: 14.246

      hebben [b]we[/b ]gezien
      Zie het nu pas 😉

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 15:59
    • mario

      Posts: 14.246

      @Mr. Marly: Dat ze het volledig zelf in de hand hebben is wel een feit en hopelijk (zal toch wel) beseffen ze dat bij McLaren ook maar al te goed!

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 16:00
  • RK 79

    Posts: 7

    Benieuwd hoe ze reageren als het mis gaat.

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 14:25
  • SennaS

    Posts: 10.530

    Mooi voor de sport toch zo’n interne strijd, lijkt op tijdperk Lewis bij mercedes.
    Goed voor de sport, alles beter dan het rbr beleid of vroeger bij ferrari.
    De beste moge winnen.

    Hopelijk kalmeert Webber zijn pupil, want dat is Piastri m.i. nog in zijn 3e jaar.
    Hij heeft alles nog in eigen hand.

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 15:09
  • Pleen

    Posts: 671

    Ik schat in dat Piastri absoluut niet meer aan de kant gaat voor Norris en ik geef hem geen ongelijk want de kans om kampioen te worden kan weleens eenmalig zijn. Ik denk dat het er hard aan toe zal gaan en dat ze elkaar er vanaf rijden. Gewoon voor eigen gewin gaan en de pot op met die zo genaamde "papaya rules"! Wat mij betreft trekt hij de boardradio uit het contact als iets dergelijks zich weer voordoet. Daar maakt Max weer het verschil. Opzouten met je team orders!

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 15:20

