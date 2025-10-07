Intern conflict McLaren explodeert: "Was slechts een kwestie van tijd"

Het team van McLaren speelde afgelopen weekend een hoofdrol in de Grand Prix van Singapore. Het team veroverden de constructeurstitel, terwijl coureurs Lando Norris en Oscar Piastri elkaar raakten. Dit zorgde voor veel frustratie bij Piastri, en Martin Brundle deelt nu zijn mening over de zaak.

Piastri begon op de derde startplaats aan de Grand Prix van Singapore. Bij de start werd hij ingehaald door de als vijfde gestarte Norris. De Brit probeerde ook Max Verstappen in te halen, maar raakte daarbij het achterwiel van de Red Bull. Norris raakte hierna ook de auto van zijn teamgenoot Piastri, en de Australiër reageerde woest. Hij vroeg aan zijn team McLaren of ze wilden ingrijpen, maar dat gebeurde niet. Dit zorgde voor extra frustratie bij de normaal gesproken koele Piastri.

Hoe is de onderlinge band tussen de McLaren-coureurs?

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle geeft zijn kijk op de zaak in zijn column voor Sky Sports: "Piastri riep het team op om iets te doen, aangezien er een no contact-regel is tussen de coureurs, maar het team weigerde in te grijpen. Het zal ongetwijfeld een pittige debrief zijn geweest, en ik twijfel er geen moment aan dat de verhoudingen tussen de McLaren-coureurs vanaf nu onherroepelijk zullen veranderen. Dat was slechts een kwestie van tijd."

Nucleaire schade

Brundle stelt dat McLaren de aanpak misschien moet veranderen: "Misschien moet McLaren de twee coureurs nu gewoon vrij laten om het onderling uit te vechten, zonder inmenging en zonder handschoenen. Eventuele 'nucleaire' schade zal immers worden beperkt door de noodzaak om races te finishen, punten te scoren, FIA-straffen te vermijden, Max Verstappen van het lijf te houden en zuinig om te gaan met de nieuwste onderdelen nu de focus steeds meer op 2026 ligt."

De strategie van McLaren

De Britse commentator zag verder dat McLaren weer iets vreemds deed met de strategie: "Net als in Monza vroeg het team ook dit keer aan Norris, de leidende McLaren met het recht op de eerste stop, om dat voordeel op te geven, zodat hij Piastri kon helpen zich te verdedigen tegen Leclerc en zo meer punten te pakken. Dit keer zei Norris 'nee' en dook hij als eerste naar binnen."

"Toevallig was het daarna een razendsnelle pitstop, terwijl Piastri juist te maken kreeg met een rommelige stop. Precies het omgekeerde van wat er in Monza gebeurde. Norris had de juiste beslissing genomen, maar ondanks dat hij Verstappen de hele race onder druk zette, vond hij geen manier om de Red Bull te passeren, zelfs niet toen Max over de radio klaagde over het gedrag van zijn auto."