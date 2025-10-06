'McLaren in opspraak: Politie grijpt in bij titelfeestje in Singapore'

Het team van McLaren vierde afgelopen weekend in Singapore een mooi titelfeestje. De derde en vierde plaats van Lando Norris en Oscar Piastri waren genoeg voor het prolongeren van de constructeurstitel. Bij de Britse renstal werd er na afloop van de race een goed feestje gevierd, maar volgens geruchten werden een aantal medewerkers op de bon geslingerd door de lokale politie.

Het team van McLaren is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Britse renstal werd voor de zomerstop slechts drie keer verslagen, en Norris en Piastri zorgen voor een mooie strijd op de baan. Na de zomerstop zijn ze minder dominant, maar ze beschikken nog steeds over een enorme voorsprong in het constructeurskampioenschap. In Singapore breidde ze hun voorsprong uit, waardoor ze nu niet meer in te halen zijn.

Na afloop barstte er een feestje los bij de papajakleurige renstal. Het personeel verscheen, zonder Piastri, zelfs op het podium voor een soort extra feestje. Toen alle persverplichtingen voorbij waren, meldden de coureurs zich in de pitlane waar er met de monteurs en al het andere personeel nog een feest werd gevierd. De festiviteiten zullen daarna nog wel eventjes zijn doorgegaan, en op de sociale media van McLaren verschenen nog veel feestfoto's.

Politie grijpt in

Volgens de Duitse krant Bild liep het feestje niet voor elke McLaren-werknemer goed af. Het Duitse medium meldt dat twee werknemers van McLaren werden betrapt met vapes, oftewel e-sigaretten. Deze zijn sinds 2018 verboden in Singapore, en de politie pakte het personeel hard aan en de agenten deelden boetes uit. Hoe hoog de boetes precies liggen, is niet bekend, maar in Singapore kunnen deze oplopen tot omgerekend 1500 euro.

Pirelli-personeel betrapt

Volgens Bild werd er ook ander F1-personeel betrapt op het overtreden van de wet in Singapore. Twee werknemers van bandenleverancier Pirelli zijn volgens de Duitse krant door de douane betrapt op het meesmokkelen van tabak. Ook dit is verboden in Singapore.