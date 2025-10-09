Max Verstappen wilde afgelopen weekend vol voor de zege gaan in de Grand Prix van Singapore. Hij wilde aanvallen bij de start, maar dat plannetje viel in het water. Verstappen stelt dat hij de race had gewonnen als hij bij de start George Russell had ingehaald.

Verstappen deelde de eerste startrij in Singapore met de Mercedes van George Russell. Verstappen startte op de zachte banden, en hiermee hoopte hij een voordeel te hebben ten opzichte van Russell. De Britse Mercedes-coureur maakte zich even zorgen, maar behield bij de start de leiding van de race. Russell stelde na afloop dat Verstappen zou hebben gewonnen als hij bij de start de leiding had gepakt.

Eén kans voor Verstappen

Verstappen is het daar mee eens, zo legde hij uit aan de internationale media: "Ja, dat denk ik ook. Het is gewoon heel erg moeilijk om in te halen op dit circuit. Het gebeurde niet in de eerste bocht. We wisten al dat de binnenkant een stuk slechter was voor de start. Om wat voor reden dan ook was het dit jaar zelfs nog minder dan vorig jaar, dus dat is natuurlijk een beetje jammer."

'Wist dat het lastig zou worden'

Verstappen stelt dat hij eigenlijk al wist dat het er niet in zou zitten. De regerend wereldkampioen is goudeerlijk als hij verder gaat met zijn verhaal: "Ik wist zaterdag al dat het heel erg lastig zou gaan worden om mijn positie te behouden, zelfs op dezelfde banden. En met de regen erbij kozen we uiteindelijk voor de zachte band, in de hoop dat eerst onze positie konden behouden en dat er misschien zelfs een kans zou zijn om voor de eerste plek te vechten bij het ingaan van de eerste bocht."

Verstappen kwam er echter niet aan te pas in de eerste bocht, en hij moest vooral in zijn spiegels kijken. De rest van de Grand Prix vocht hij een duel uit met de McLaren van Lando Norris.