Verstappen wist Grand Prix van Singapore bijna te winnen: "Maar het gebeurde niet"
  • Gepubliceerd op 09 okt 2025 09:26
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen wilde afgelopen weekend vol voor de zege gaan in de Grand Prix van Singapore. Hij wilde aanvallen bij de start, maar dat plannetje viel in het water. Verstappen stelt dat hij de race had gewonnen als hij bij de start George Russell had ingehaald.

Verstappen deelde de eerste startrij in Singapore met de Mercedes van George Russell. Verstappen startte op de zachte banden, en hiermee hoopte hij een voordeel te hebben ten opzichte van Russell. De Britse Mercedes-coureur maakte zich even zorgen, maar behield bij de start de leiding van de race. Russell stelde na afloop dat Verstappen zou hebben gewonnen als hij bij de start de leiding had gepakt.

Eén kans voor Verstappen

Verstappen is het daar mee eens, zo legde hij uit aan de internationale media: "Ja, dat denk ik ook. Het is gewoon heel erg moeilijk om in te halen op dit circuit. Het gebeurde niet in de eerste bocht. We wisten al dat de binnenkant een stuk slechter was voor de start. Om wat voor reden dan ook was het dit jaar zelfs nog minder dan vorig jaar, dus dat is natuurlijk een beetje jammer."

'Wist dat het lastig zou worden'

Verstappen stelt dat hij eigenlijk al wist dat het er niet in zou zitten. De regerend wereldkampioen is goudeerlijk als hij verder gaat met zijn verhaal: "Ik wist zaterdag al dat het heel erg lastig zou gaan worden om mijn positie te behouden, zelfs op dezelfde banden. En met de regen erbij kozen we uiteindelijk voor de zachte band, in de hoop dat eerst onze positie konden behouden en dat er misschien zelfs een kans zou zijn om voor de eerste plek te vechten bij het ingaan van de eerste bocht."

Verstappen kwam er echter niet aan te pas in de eerste bocht, en hij moest vooral in zijn spiegels kijken. De rest van de Grand Prix vocht hij een duel uit met de McLaren van Lando Norris.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.506

Dit krijg je met onzin berichten....dan krijg je onzin reacties.

En op de vraag of ik moe wordt van mezelf?.....Wat denk je?

  • 3
  • 9 okt 2025 - 11:27
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (10)

  OrangeArrows

    Posts: 3.280

    Bijna… ook al had hij Rusell na de start gepakt , was het natuurlijk geen garantie geweest dat hij had kunnen winnen. Had je andere strategieën gekregen.

    • + 1
    • 9 okt 2025 - 09:50
  Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.506

    "Verstappen wist Grand Prix van Singapore bijna te winnen: "Maar het gebeurde niet".

    Vriend wist Grand Prix van Singapore te winnen: "Maar bijna niet".

    • + 2
    • 9 okt 2025 - 10:06
    Flexwing

      Posts: 158

      Ppfffff wordt he niet moe van jezelf

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 10:38
    Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.506

      Dit krijg je met onzin berichten....dan krijg je onzin reacties.

      En op de vraag of ik moe wordt van mezelf?.....Wat denk je?

      • + 3
      • 9 okt 2025 - 11:27
    DenniSNL1980

      Posts: 330

      Norris wist bijna 2e te worden in de Grand Prix van Singapore, maar het gebeurde niet.
      Tsunoda wist bijna niet gelapt te worden door zijn teammaat, maar het gebeurde niet.
      Norris wist bijna zijn teammaat in de muur te rijden, maar het gebeurde niet.
      Piastri wist bijna Norris in te halen, maar het gebeurde niet.
      Lewis wist bijna Alonso van zich af te houden, maar het gebeurde niet.
      Schraiver wist bijna iets interessants te melden, maar het gebeurde niet.

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 12:05
    F1jos

      Posts: 4.714

      Ouw doet bijna iedere dag.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 12:10
    Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.506

      Dat bedoelde ik dus Dennis.

      Bijna elke dag Jos, behalve op maandag.

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 14:29
  Pietje Bell

    Posts: 31.417

    Tijdens het prestigieuze Sporthilfe Gala in Wenen werden gisteravond de Niki-awards
    uitgereikt, een eerbetoon aan de legendarische Formule 1-wereldkampioen Niki Lauda.
    Helmut Marko ziet er niet goed uit. Mager in het gezicht.

    servusformel1

    Helmut Marko, Gerhard Berger en Toto Wolff kregen de Special Award op het
    Lotterien-Sporthilfe-Gala. 👏

    www.instagram.com/p/DPlJdlIjVL4/

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 11:11
  Pietje Bell

    Posts: 31.417

    Dit was al even bekend, maar hier nog niets over gelezen.
    Weer een wisseling van de wacht in Max zijn team.

    Max Verstappen krijgt in 2026 een nieuwe nummer één monteur aangezien Matt Caller
    Red Bull verlaat voor het eerste F1-seizoen van Audi.
    Zijn tweelingbroer Jon Caller zal naar verwachting de auto van Verstappen overnemen.
    Jon werkt nu voor Yuki.
    Zijn deze 2 bekende broers, links Jon en rechts Matt:

    imgur.com/A1nxn7I

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 13:09
  mario

    Posts: 14.269

    Max had het zelf toch over 50%, hij wint 'm of hij wint 'm niet.... 50% is bij lange na niet "bijna"...

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 14:51

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

