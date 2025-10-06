user icon
Verstappen weigert op te geven en opent aanval op Mercedes

  • Gepubliceerd op 06 okt 2025 11:22
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt theoretisch gezien nog kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij gelooft er zelf niet echt meer in, maar hij weet wel dat zijn team Red Bull nog tweede kan worden in het constructeurskampioenschap. Hij deelt dan ook een waarschuwing uit naar de concurrentie.

De constructeurstitel is niet meer mogelijk voor Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari. Afgelopen weekend in Singapore had McLaren immers genoeg aan de derde en de vierde plaats van Lando Norris en Oscar Piastri om de titel te pakken. De strijd voor de tweede plaats bij de constructeurs is nu losgebarsten, want drie teams kunnen deze positie nog gaan pakken.

Mercedes staat nu nog tweede met 325 WK-punten, terwijl Ferrari volgt met 298 punten. Verstappens team Red Bull Racing staat nu nog vierde met 290 punten, maar hun achterstand op Ferrari en Mercedes is dus niet zo heel groot.

Achterstand op Mercedes

Verstappen is zich hiervan bewust, en bij de internationale media gaat hij eerst in op de achterstand op Mercedes: "Die 35 punten zijn er behoorlijk veel. Het was ideaal geweest als ik de race had gewonnen, maar we gaan het zeker proberen in dit kampioenschap. Het wordt een spannende strijd."

Verstappen opent de aanval

Verstappen kwam afgelopen weekend in Singapore als tweede over de streep, achter racewinnaar en Mercedes-coureur George Russell. Verstappen gaat verder met zijn verhaal: "Het is niet zo eenvoudig als Mercedes de race wint en jij als tweede finisht, en ik denk dat de andere Mercedes (Andrea Kimi Antonelli, red.) ook punten heeft gescoord. Ik weet alleen niet op welke positie hij over de lijn is gekomen. Het wordt dus zeker moeilijk, maar we gaan er vol voor."

Antonelli scoorde inderdaad punten in de Grand Prix van Singapore. De jonge Italiaan werd vijfde, terwijl Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda puntloos bleef.

RK 79

Posts: 5

Beter geen 2e worden toch? Dan krijg je meer windtunneltijd.

  • 1
  • 6 okt 2025 - 11:33
F1 Nieuws Max Verstappen Mercedes Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (3)

Reacties (3)
WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.297
  • Podiums 121
  • Grand Prix 227
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Team profiel

Mercedes
Mercedes
