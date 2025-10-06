Verstappen weigert op te geven en opent aanval op Mercedes

Max Verstappen maakt theoretisch gezien nog kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij gelooft er zelf niet echt meer in, maar hij weet wel dat zijn team Red Bull nog tweede kan worden in het constructeurskampioenschap. Hij deelt dan ook een waarschuwing uit naar de concurrentie.

De constructeurstitel is niet meer mogelijk voor Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari. Afgelopen weekend in Singapore had McLaren immers genoeg aan de derde en de vierde plaats van Lando Norris en Oscar Piastri om de titel te pakken. De strijd voor de tweede plaats bij de constructeurs is nu losgebarsten, want drie teams kunnen deze positie nog gaan pakken.

Mercedes staat nu nog tweede met 325 WK-punten, terwijl Ferrari volgt met 298 punten. Verstappens team Red Bull Racing staat nu nog vierde met 290 punten, maar hun achterstand op Ferrari en Mercedes is dus niet zo heel groot.

Achterstand op Mercedes

Verstappen is zich hiervan bewust, en bij de internationale media gaat hij eerst in op de achterstand op Mercedes: "Die 35 punten zijn er behoorlijk veel. Het was ideaal geweest als ik de race had gewonnen, maar we gaan het zeker proberen in dit kampioenschap. Het wordt een spannende strijd."

Verstappen opent de aanval

Verstappen kwam afgelopen weekend in Singapore als tweede over de streep, achter racewinnaar en Mercedes-coureur George Russell. Verstappen gaat verder met zijn verhaal: "Het is niet zo eenvoudig als Mercedes de race wint en jij als tweede finisht, en ik denk dat de andere Mercedes (Andrea Kimi Antonelli, red.) ook punten heeft gescoord. Ik weet alleen niet op welke positie hij over de lijn is gekomen. Het wordt dus zeker moeilijk, maar we gaan er vol voor."

Antonelli scoorde inderdaad punten in de Grand Prix van Singapore. De jonge Italiaan werd vijfde, terwijl Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda puntloos bleef.