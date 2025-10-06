Russell waarschuwt concurrentie: "Ben klaar voor een titelgevecht!"

George Russell won in Singapore zijn tweede Grand Prix van het seizoen. In de krappe straten van de Aziatische stadstaat hield hij het hoofd koel in de benauwde omstandigheden. Russell sloeg zichzelf na afloop op de borst, en stelde dat hij klaar is voor een titelstrijd.

Russell kende een perfect weekend in Singapore. In de vrije trainingen op het circuit van Marina Bay speelde hij geen grote rol, maar in de kwalificatie verraste hij vriend en vijand door de snelste tijd te rijden. Hij deelde de eerste startrij met de aanvallende Max Verstappen, maar hij wist de Nederlander eenvoudig achter zich te houden. Russells zege kwam daarna niet meer in gevaar, en hij nam sportieve revanche voor 2023, toen hij in de laatste ronde crashte.

'Ik ben klaar voor een titelgevecht'

Russell klonk na afloop dan ook strijdbaar, en hij werd geciteerd door BBC Sport: "Ik ben vandaag de dag een heel andere coureur dan ik een paar jaar geleden was. Ik voel me completer, ik heb meer zelfvertrouwen. Ik weet exact wat ik moet doen onder bepaalde omstandigheden."

"Natuurlijk was ik nerveus voor de start van de race, maar ik voelde geen extra zenuwen of druk. Het voelde gewoon als weer een nieuwe race, en ik wist dat ik een kans had om te winnen en daar voelde ik me comfortabel bij. Ik zeg het al wat langer, maar ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben om voor de titel te vechten. Ik voel me er klaar voor om de volgende stap te zetten."

Meer ervaring, meer rust

Russell stelt dat hij steeds meer ervaring heeft: "Een paar jaar geleden reed ik waarschijnlijk rond met meer druk en pushte in te hard in bepaalde omstandigheden, terwijl dat niet handig was. Ik voel me nu relaxter. Vandaag was ik ook relaxed."

"Eén uur voor de race begon het te regenen, en ik zei: 'Weet je, het is wat het is. Het is voor iedereen hetzelfde. Ik kan er niets aan doen, dus er is geen reden om te stressen'. Een paar jaar geleden zou dat heel anders zijn geweest."