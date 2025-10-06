user icon
Russell waarschuwt concurrentie: "Ben klaar voor een titelgevecht!"
  Gepubliceerd op 06 okt 2025 13:22
  • comments 3
  Door: Bob Plaizier

George Russell won in Singapore zijn tweede Grand Prix van het seizoen. In de krappe straten van de Aziatische stadstaat hield hij het hoofd koel in de benauwde omstandigheden. Russell sloeg zichzelf na afloop op de borst, en stelde dat hij klaar is voor een titelstrijd.

Russell kende een perfect weekend in Singapore. In de vrije trainingen op het circuit van Marina Bay speelde hij geen grote rol, maar in de kwalificatie verraste hij vriend en vijand door de snelste tijd te rijden. Hij deelde de eerste startrij met de aanvallende Max Verstappen, maar hij wist de Nederlander eenvoudig achter zich te houden. Russells zege kwam daarna niet meer in gevaar, en hij nam sportieve revanche voor 2023, toen hij in de laatste ronde crashte.

'Ik ben klaar voor een titelgevecht'

Russell klonk na afloop dan ook strijdbaar, en hij werd geciteerd door BBC Sport: "Ik ben vandaag de dag een heel andere coureur dan ik een paar jaar geleden was. Ik voel me completer, ik heb meer zelfvertrouwen. Ik weet exact wat ik moet doen onder bepaalde omstandigheden."

"Natuurlijk was ik nerveus voor de start van de race, maar ik voelde geen extra zenuwen of druk. Het voelde gewoon als weer een nieuwe race, en ik wist dat ik een kans had om te winnen en daar voelde ik me comfortabel bij. Ik zeg het al wat langer, maar ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben om voor de titel te vechten. Ik voel me er klaar voor om de volgende stap te zetten."

Meer ervaring, meer rust

Russell stelt dat hij steeds meer ervaring heeft: "Een paar jaar geleden reed ik waarschijnlijk rond met meer druk en pushte in te hard in bepaalde omstandigheden, terwijl dat niet handig was. Ik voel me nu relaxter. Vandaag was ik ook relaxed."

"Eén uur voor de race begon het te regenen, en ik zei: 'Weet je, het is wat het is. Het is voor iedereen hetzelfde. Ik kan er niets aan doen, dus er is geen reden om te stressen'. Een paar jaar geleden zou dat heel anders zijn geweest."

Reacties (3)

  • John6

    Posts: 11.083

    Dat heb ik meer rijders horen zeggen in de afgelopen jaren, ik zou eerst maar eens een contract ergens regelen, voor nu heb je niet eens een team voor 2026. 😃

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 13:35
  • Skoda F1

    Posts: 388

    Alle glibbers en glijders nog aan toe!. Er hangt ook nog een hele sliert zelfvertrouwen onder zijn Kin..

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 13:35
  • jd2000

    Posts: 7.330

    Zelfs in Engeland kunnen ze dit pedante narcistische ventje niet pruimen. Als ik een lijst zo moeten maken wie ik een wk titel gun,zou hij stijf onderaan staan.

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 13:37

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

