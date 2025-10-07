user icon
Gefrustreerde Leclerc kraakt Ferrari: "Passagier in eigen auto"

Gefrustreerde Leclerc kraakt Ferrari: "Passagier in eigen auto"
  Gepubliceerd op 07 okt 2025 10:46
  Door: Bob Plaizier

Charles Leclerc en Ferrari kenden een teleurstellende en frustrerende Grand Prix van Singapore. Leclerc was na afloop niet bepaald tevreden, en moest toegeven dat het onmogelijk was om met de andere topteams te vechten. Hij voelt zich een passagier in zijn eigen auto.

Leclerc kreeg het niet voor elkaar om aansluiting te vinden bij de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli voor hem. Ferrari gaf hem zelfs de opdracht om teamgenoot Lewis Hamilton erlangs te laten, maar in de slotfase moesten ze noodgedwongen weer van positie wisselen toen de remmen van de Brit de geest gaven. Leclerc kon niets meer uitrichten en kwam op de teleurstellende zesde plaats over de streep.

Passagier in eigen auto

Na afloop sprak een teleurgestelde Leclerc zich uit bij Motorsport.com: "Helaas hebben we gewoon niet de auto om te vechten met de jongens vooraan. McLaren heeft nog altijd dezelfde voorsprong op ons als aan het begin van het jaar. Red Bull heeft sinds Monza een stap gezet en zit nu op hetzelfde niveau als McLaren. Mercedes zit nu ook op dat niveau, en dan volgen wij. Dat is niet makkelijk, want je wil voor betere posities vechten. Het voelt nu alsof we passagiers zijn in de auto en er niet veel meer uit kunnen halen."

Wat is er nog mogelijk voor Ferrari?

Ferrari zal niet meer met grote updates komen, en Leclerc verwacht dat de laatste zes races van het seizoen zwaar zullen zijn: "Wat we dit weekend hebben gezien, is denk ik wat het beeld is voor de rest van het seizoen voor ons."

Leclerc blijft verder wel strijdbaar: "Ja, het kost heel veel energie, maar het demotiveert me niet. Integendeel, het motiveert me juist nog meer om de situatie om te draaien. Het is heel erg zwaar, vooral na een race zoals vandaag, waarin je niet eens voor een podium vecht, en veel problemen moet managen. Dat is geen fijn gevoel."

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

