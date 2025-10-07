Gefrustreerde Leclerc kraakt Ferrari: "Passagier in eigen auto"

Charles Leclerc en Ferrari kenden een teleurstellende en frustrerende Grand Prix van Singapore. Leclerc was na afloop niet bepaald tevreden, en moest toegeven dat het onmogelijk was om met de andere topteams te vechten. Hij voelt zich een passagier in zijn eigen auto.

Leclerc kreeg het niet voor elkaar om aansluiting te vinden bij de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli voor hem. Ferrari gaf hem zelfs de opdracht om teamgenoot Lewis Hamilton erlangs te laten, maar in de slotfase moesten ze noodgedwongen weer van positie wisselen toen de remmen van de Brit de geest gaven. Leclerc kon niets meer uitrichten en kwam op de teleurstellende zesde plaats over de streep.

Passagier in eigen auto

Na afloop sprak een teleurgestelde Leclerc zich uit bij Motorsport.com: "Helaas hebben we gewoon niet de auto om te vechten met de jongens vooraan. McLaren heeft nog altijd dezelfde voorsprong op ons als aan het begin van het jaar. Red Bull heeft sinds Monza een stap gezet en zit nu op hetzelfde niveau als McLaren. Mercedes zit nu ook op dat niveau, en dan volgen wij. Dat is niet makkelijk, want je wil voor betere posities vechten. Het voelt nu alsof we passagiers zijn in de auto en er niet veel meer uit kunnen halen."

Wat is er nog mogelijk voor Ferrari?

Ferrari zal niet meer met grote updates komen, en Leclerc verwacht dat de laatste zes races van het seizoen zwaar zullen zijn: "Wat we dit weekend hebben gezien, is denk ik wat het beeld is voor de rest van het seizoen voor ons."

Leclerc blijft verder wel strijdbaar: "Ja, het kost heel veel energie, maar het demotiveert me niet. Integendeel, het motiveert me juist nog meer om de situatie om te draaien. Het is heel erg zwaar, vooral na een race zoals vandaag, waarin je niet eens voor een podium vecht, en veel problemen moet managen. Dat is geen fijn gevoel."