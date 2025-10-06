user icon
Norris raakte auto van Verstappen: "Wilde je band lek rijden!"
  • Gepubliceerd op 06 okt 2025 09:26
  • comments 14
  • Door: Bob Plaizier

George Russell, Max Verstappen en Lando Norris deelden afgelopen weekend het podium in Singapore. Na afloop meldden het trio zich in de cooldown room, waar ze de hoogtepunten van de race terugkeken. Een opvallende opmerking van Norris richting Verstappen zorgt voor de nodige hilariteit.

Norris en Verstappen hadden een momentje bij het ingaan van de eerste bochten in de openingsronde van de Grand Prix van Singapore. De Brit probeerde de aanval te openen, maar raakte de achterband van de Red Bull van Verstappen. Norris beschadigde hierdoor zijn voorvleugel, én stuiterde tegen de auto van zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri aan. Dit zorgde voor woede bij Piastri, die wilde dat zijn team zou ingrijpen. Dit gebeurde echter niet.

'Wilde je band lek rijden!'

Norris kwam uiteindelijk als derde over de streep, nadat hij de hele race achter Verstappen aan had gereden. Toen Russell, Verstappen en Norris na afloop aanschoven in de cooldown room, kon laatstgenoemde het niet laten om een opmerking te maken toen ze de beelden van de eerste ronde voorgeschoteld kregen.

Norris ziet de beelden, en zoekt contact met Verstappen. Op grappende toon wijst hij naar de touché: "Ik probeerde je linker achterband daar lek te rijden!" Verstappen pakte het sportief op, en moest er een beetje om lachen. Hij reageerde met: "Waar heb je dat geleerd?" Norris kwam met een gevatte reactie: "In de Formule 1"

Coureurs uitgeteld

Russell hoorde het aan, en kon er ook wel om grinniken. De beelden van de coureurs voorafgaand de podiumceremonie werden na afloop door veel fans bekeken, en gingen als een lopend vuurtje rond op de sociale media. Wat ook opviel, is dat de coureurs een gesloopte indruk maakten en veel water tot zich namen. Dit is niet vreemd, aangezien de Grand Prix van Singapore wordt gezien als de zwaarste race van de kalender.

Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Singapore 2025

