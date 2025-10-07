Waarom Red Bull een enorme gok nam met Max Verstappen

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in Singapore als tweede over de streep achter Mercedes-coureur George Russell. Verstappen probeerde de Brit aan te vallen bij de start door op zachte banden te starten. Red Bull-teambaas Laurent Mekies legt de redenatie achter deze gewaagde strategie uit.

Verstappen deelde de eerste startrij met Russell, en hij wist dat een goede start de sleutel voor succes zou zijn. Nadat het vlak voor de race had geregend, moest men een belangrijk besluit nemen: op welke band zou men starten? Vlak voor de start vond er een soort topoverleg plaats in de pitbox van Red Bull, en werd er besloten om Verstappen te laten starten op de softs. Hij probeerde Russell aan te vallen bij de start, maar dat lukte niet. Hij bleef op de tweede plaats rijden, en gaf deze positie niet meer uit handen.

Regen zorgt voor onduidelijkheid

Red Bull-teambaas Laurent Mekies legde na afloop van de race de strategische keuze uit aan de internationale media: "Het was eerlijk gezegd best lastig. In eerste instantie probeerde niemand de baan op te gaan op de slicks toen we naar de grid gingen. De coureurs bleven op de intermediates rijden. Het was dus best lastig, ook al leek het op de televisie vrij droog."

Focus op Russell

Bij Red Bull lag de focus op het aanvallen van Russell: "We hadden het gevoel dat dit de enige manier was om George in te halen. En we hadden daarnaast ook het gevoel dat het in de lastige omstandigheden een voordeel zou kunnen zijn in de openingsronden. Uiteindelijk bleek dat de baan iets droger was dan we hadden ingeschat, en we konden niet echt profiteren van George."

"Waarschijnlijk heeft dat ook invloed gehad op de totale racetijd. Maar Max heeft het echt heel erg goed gedaan met het verdedigen, zowel op de zachte banden als daarna op de harde banden, nadat hij vroeg naar binnen moest gaan."