user icon
icon

Waarom Red Bull een enorme gok nam met Max Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Waarom Red Bull een enorme gok nam met Max Verstappen
  • Gepubliceerd op 07 okt 2025 08:11
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in Singapore als tweede over de streep achter Mercedes-coureur George Russell. Verstappen probeerde de Brit aan te vallen bij de start door op zachte banden te starten. Red Bull-teambaas Laurent Mekies legt de redenatie achter deze gewaagde strategie uit.

Verstappen deelde de eerste startrij met Russell, en hij wist dat een goede start de sleutel voor succes zou zijn. Nadat het vlak voor de race had geregend, moest men een belangrijk besluit nemen: op welke band zou men starten? Vlak voor de start vond er een soort topoverleg plaats in de pitbox van Red Bull, en werd er besloten om Verstappen te laten starten op de softs. Hij probeerde Russell aan te vallen bij de start, maar dat lukte niet. Hij bleef op de tweede plaats rijden, en gaf deze positie niet meer uit handen.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

Regen zorgt voor onduidelijkheid

Red Bull-teambaas Laurent Mekies legde na afloop van de race de strategische keuze uit aan de internationale media: "Het was eerlijk gezegd best lastig. In eerste instantie probeerde niemand de baan op te gaan op de slicks toen we naar de grid gingen. De coureurs bleven op de intermediates rijden. Het was dus best lastig, ook al leek het op de televisie vrij droog."

Focus op Russell

Bij Red Bull lag de focus op het aanvallen van Russell: "We hadden het gevoel dat dit de enige manier was om George in te halen. En we hadden daarnaast ook het gevoel dat het in de lastige omstandigheden een voordeel zou kunnen zijn in de openingsronden. Uiteindelijk bleek dat de baan iets droger was dan we hadden ingeschat, en we konden niet echt profiteren van George."

"Waarschijnlijk heeft dat ook invloed gehad op de totale racetijd. Maar Max heeft het echt heel erg goed gedaan met het verdedigen, zowel op de zachte banden als daarna op de harde banden, nadat hij vroeg naar binnen moest gaan."

F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.085

    Hij wilde gewoon de 2de plek behouden, en als hij echt mazzel had zou hij de leiding pakken, zo ingewikkeld is het ook weer niet.

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 09:19
  • OrangeArrows

    Posts: 3.276

    Zo is enorme gok was het ook weer niet.

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 09:28
    • NicoS

      Posts: 19.462

      Jawel, het was een bizarre mega riskante gok…..;)
      Staat ook nergens te lezen dat het enorme gok was, maar de enige mogelijkheid om bij de start iets te proberen.
      De meeste op de binnenkant van de baan verloren posities, dus uiteindelijk is de gok de juiste gebleken.

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 10:24

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.297
  • Podiums 121
  • Grand Prix 227
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar