Norris slaat terug na clash met Piastri: "Dan hoor je niet in de Formule 1"

Lando Norris speelde een hoofdrol in de Grand Prix van Singapore. De Britse McLaren-coureur raakte de auto van zijn teamgenoot Oscar Piastri in de openingsronde, en dat zorgde voor een flinke mediastorm. Norris haalt zijn schouders op over dit opvallende incident.

Norris startte als vijfde op het circuit van Marina Bay. De Brit schoot als een raket weg bij de start, en probeerde Max Verstappen aan te vallen. Hij tikte echter de achterband van de Red Bull-bolide aan, waardoor hij zijn voorvleugel beschadigde. Norris moest hierdoor corrigeren, en hij raakte hierdoor de auto van Piastri. De Australiër reageerde gefrustreerd, en vroeg aan zijn team om in te grijpen. Bij McLaren weigerde men dit te doen, wat voor nog meer emoties bij Piastri zorgde.

Norris ziet geen probleem

Norris haalde na afloop zijn schouders op over het moment en werd geciteerd door Motorsport.com: "Ik zag veel ruimte aan de binnenkant bij Oscar. Het zat heel dicht bij elkaar. Het was nog glad, omdat de baan op sommige delen vochtig was en nog opdroogde. Ik tikte de achterkant van de auto van Max aan en daarop moest ik me corrigeren. Dat was het."

"Maar het was goed, want ik had direct twee posities te pakken. Als ik die daar niet had gepakt, zou ik die nooit hebben gepakt. Zoals we gezien hebben, was het te moeilijk om in te halen. Dus de agressie en het vooruitdenken daar hebben zich uitbetaald."

Als er daarna wordt gesteld dat hij dus ook agressief was ten opzichte van zijn teamgenoot, stelt Norris dat hij daar Verstappen raakte: "Dus ik was niet agressief ten opzichte van mijn teamgenoot."

'Dan hoor je niet in de Formule 1 thuis'

Norris stelt dat de touché met Verstappen zijn clash met Piastri veroorzaakte. Wel legt hij uit dat hij de beelden nog moest bekijken: "Iedereen op de grid zou precies hetzelfde hebben gedaan als ik. Dus als je mij verwijt dat ik gewoon naar de binnenkant ging en mijn auto in een groot gat positioneerde, dan denk ik niet dat je in de Formule 1 zou moeten zitten."