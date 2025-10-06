user icon
icon

Norris slaat terug na clash met Piastri: "Dan hoor je niet in de Formule 1"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris slaat terug na clash met Piastri: "Dan hoor je niet in de Formule 1"
  • Gepubliceerd op 06 okt 2025 08:48
  • comments 39
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris speelde een hoofdrol in de Grand Prix van Singapore. De Britse McLaren-coureur raakte de auto van zijn teamgenoot Oscar Piastri in de openingsronde, en dat zorgde voor een flinke mediastorm. Norris haalt zijn schouders op over dit opvallende incident.

Norris startte als vijfde op het circuit van Marina Bay. De Brit schoot als een raket weg bij de start, en probeerde Max Verstappen aan te vallen. Hij tikte echter de achterband van de Red Bull-bolide aan, waardoor hij zijn voorvleugel beschadigde. Norris moest hierdoor corrigeren, en hij raakte hierdoor de auto van Piastri. De Australiër reageerde gefrustreerd, en vroeg aan zijn team om in te grijpen. Bij McLaren weigerde men dit te doen, wat voor nog meer emoties bij Piastri zorgde.

Meer over Lando Norris Leclerc en Ferrari bestraft na gigantische blunder: Dit hebben de stewards besloten

Leclerc en Ferrari bestraft na gigantische blunder: Dit hebben de stewards besloten

3 okt
 Verstappen woest op Norris na blokkeren in kwalificatie: "Dit vergeten we niet!"

Verstappen woest op Norris na blokkeren in kwalificatie: "Dit vergeten we niet!"

4 okt

Norris ziet geen probleem

Norris haalde na afloop zijn schouders op over het moment en werd geciteerd door Motorsport.com: "Ik zag veel ruimte aan de binnenkant bij Oscar. Het zat heel dicht bij elkaar. Het was nog glad, omdat de baan op sommige delen vochtig was en nog opdroogde. Ik tikte de achterkant van de auto van Max aan en daarop moest ik me corrigeren. Dat was het."

"Maar het was goed, want ik had direct twee posities te pakken. Als ik die daar niet had gepakt, zou ik die nooit hebben gepakt. Zoals we gezien hebben, was het te moeilijk om in te halen. Dus de agressie en het vooruitdenken daar hebben zich uitbetaald."

Als er daarna wordt gesteld dat hij dus ook agressief was ten opzichte van zijn teamgenoot, stelt Norris dat hij daar Verstappen raakte: "Dus ik was niet agressief ten opzichte van mijn teamgenoot."

'Dan hoor je niet in de Formule 1 thuis'

Norris stelt dat de touché met Verstappen zijn clash met Piastri veroorzaakte. Wel legt hij uit dat hij de beelden nog moest bekijken: "Iedereen op de grid zou precies hetzelfde hebben gedaan als ik. Dus als je mij verwijt dat ik gewoon naar de binnenkant ging en mijn auto in een groot gat positioneerde, dan denk ik niet dat je in de Formule 1 zou moeten zitten."

Snelrondje

Posts: 8.859

McLaren heeft de frustraties van Piastri aan zichzelf te wijten. Als een mislukte pitstop de reden is om te swappen, is een touche dat zeker. Er gaat de komende races nog iets gebeuren tussen beide coureurs. Er begint daar iets te broeien wat lijkt op de spanningen tussen Rosberg en Hamilton.

  • 17
  • 6 okt 2025 - 08:54
F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP Singapore 2025

Reacties (39)

Login om te reageren
  • oale

    Posts: 787

    Norris heeft volstrekt gelijk

    • + 4
    • 6 okt 2025 - 08:50
    • Rimmer

      Posts: 12.828

      Natuurlijk, het is racen.
      Maar iedereen weet ook dat het klaar is met de papaya rules vanaf nu.
      Oscar gaat hem de volgende keer ook gewoon ertussen rammen, zoals het eigenlijk ook hoort. Dat gaat duwen en trekken worden tussen die twee met ongetwijfeld nog een crash en uitval tot gevolg. Anders is het ook geen F1 wereldkampioenschap maar slechts een slap aftreksel.
      Max zit te ver weg om mee te doen in het kampioenschap maar dichtbij genoeg om de boel nog even extra onder druk te zetten. Het wordt toch nog leuk tussen Lando en Oscar :)

      • + 9
      • 6 okt 2025 - 08:57
    • nr 76

      Posts: 6.989

      NotOscar was nooit echt overtuigend in wiel aan wiel gevechten, en ook nu zag het er nogal onbehouwen omdat hij een opponent en zijn teamgenoot raakt.
      Aan de andere kant, het was de opening lap, en dan vliegen er wel vaker wat stukken carbonfiber in het rond.

      Het is bij de papaya's al veel eerder misgegaan toen ze de zachtende heelmeester uithingen. Dat komt nooit meer goed

      • + 6
      • 6 okt 2025 - 09:06
    • Kubica

      Posts: 5.608

      Het had eens andersom moeten zijn..

      • + 8
      • 6 okt 2025 - 09:07
    • Patrace

      Posts: 6.262

      @Rimmer: het punt is dat Norris een achterstand moet goedmaken op Piastri. Elke race 3 puntjes inlopen is niet genoeg. En als Verstappen races weet te winnen, wordt het voor Norris lastig om genoeg punten in te lopen op Piastri. Dus ja, Verstappen kan zeker invloed hebben op de titelstrijd.

      • + 2
      • 6 okt 2025 - 09:22
    • Knookie.nl

      Posts: 972

      Niemand verwijt Norris dat tie in het gat springt, dat hoort hij te doen.

      Maar om risico te nemen om je voorligger te elimineren en daardoor ook bijna je teamgenoot is gewoon niet okee. Vervang in de situatie “Norris” voor “Stroll” en je had anders gereageerd. Dit was gewoon kamikaze die toevallig goed afloopt.

      • + 5
      • 6 okt 2025 - 09:35
    • Vallie

      Posts: 471

      @nr 76 haha zo wilde ik hem nu ook gaan noemen.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 11:00
  • Snelrondje

    Posts: 8.859

    McLaren heeft de frustraties van Piastri aan zichzelf te wijten. Als een mislukte pitstop de reden is om te swappen, is een touche dat zeker. Er gaat de komende races nog iets gebeuren tussen beide coureurs. Er begint daar iets te broeien wat lijkt op de spanningen tussen Rosberg en Hamilton.

    • + 17
    • 6 okt 2025 - 08:54
    • Knookie.nl

      Posts: 972

      *pakt popcorn

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 09:35
    • Paulie

      Posts: 4.623

      *pakt Nibb-its

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 10:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.481

      *pakt m'n vriendin nog 'n keer.

      • + 3
      • 6 okt 2025 - 10:22
    • Nomar

      Posts: 835

      Heb je haar wel opnieuw opgepompt na de eerste keer @Ouw?

      • + 3
      • 6 okt 2025 - 10:35
    • Golf-GTI

      Posts: 1.514

      En afgedroogd Ouw?

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 11:50
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.481

      Ik draai na gebruik het ventiel los en dan de vaatwasser in....tussen de borden en kopjes.
      En tegen de visite zeg ik dan niets haha.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 12:01
  • Damon Hill

    Posts: 19.351

    Ik zei het gister al, men moet niet verontwaardig doen dat Norris in de aanval gaat. Eerst loopt men te zeuren dat hij niet agressief genoeg is. Nu is hij een keer agressief, dat willen we toch zien? Dat is toch nodig als je kampioen wil worden?

    De fout ligt bij het team. Namelijk door in Monza Norris de plek terug te geven, maar ook het jaar ervoor door in Hongarije Piastri te laten winnen. DAARDOOR ontstaat de frictie, en niet door het harde racen.

    • + 11
    • 6 okt 2025 - 09:11
    • schwantz34

      Posts: 40.973

      Precies, die belachelijke Papaya rules ( met als doel beide coureurs in pais en vree te laten racen) en de belachelijke teamorders die daaruit zijn voortgekomen zorgen juist voor een vete tussen Oscar en Lando!

      • + 5
      • 6 okt 2025 - 09:18
    • Knookie.nl

      Posts: 972

      Dit was niet hard racen, dit was bowlen met per ongeluk een goede uitkomst.

      • + 3
      • 6 okt 2025 - 09:36
    • Damon Hill

      Posts: 19.351

      @Knookie,
      Hoezo? Er was gewoon een gat en voldoende ruimte, dus waarom zou Norris er niet voor gaan? Moet hij braaf zeggen "na U Piastri"?

      De uitvoering was misschien niet 100% perfect, maar kom op zeg. Als Verstappen dit had gedaan hadden we het allemaal prachtig gevonden (en terecht).

      • + 4
      • 6 okt 2025 - 09:49
    • Cicero

      Posts: 1.535

      Stel dat ze waren gecrasht, dan was verstappen 18 punten ingelopen op Piastri.
      Door geen keuze te maken loopt mcl kans dat verstappen hun nog inhaalt, dat zou een giga blunder zijn. Constructeurstitel is leuk, maar in de praktijk telt de rijderstitel

      • + 3
      • 6 okt 2025 - 09:50
    • Damon Hill

      Posts: 19.351

      @Cicero,
      Ja, en die keuze ligt bij het team, en niet bij de coureurs. Zolang het team geen keuze maakt is Norris vrij om voor eigen kansen te gaan.

      Nu zie ik het op zich niet gebeuren dat Max kampioen wordt. Zelfs als Max álles wint (wat nogal onrealistisch is), heeft Piastri genoeg aan alleen maar 3e plekken. Max moet ruim 10 punten per weekend goedmaken, wat praktisch een ongedane zaak is. Piastri zou minimaal 2x uit moeten vallen... én Norris moet ook nog veel punten verspelen, not gonna happen.

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 10:07
    • Cicero

      Posts: 1.535

      Nee hoor 1x is genoeg plus wat mindere resultaten. De kans is klein, maar mcl neemt wel het risico.. Gaat het mis, dan krijgen ze echt een shitload onder zich heen. En terecht

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 10:23
    • Rimmer

      Posts: 12.828

      WCC is binnen voor McLaren.
      Lando maakt ook nog vol kans op de wereldtitel dus je kan en mag die jongen niet zijn kansen afpakken, zelfs als dat betekent dat er 5% kans bestaat dat Max er dan mee aan de haal gaat.
      Er is niks wat McLaren nu nog kan doen anders dan zorgen dat ze die jongens de best mogelijke auto geven. Daarna is het aan de rijders zelf. Maar dat loopt wel los hoor. Er is gewoon een papaya rijder kampioen straks.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 10:41
    • snailer

      Posts: 30.033

      "Als Verstappen dit had gedaan hadden we het allemaal prachtig gevonden"

      Heb jij alle discussies gemist over dit onderwerp, Damon? De haat is enorm. Maar dat is wel in multi richtingen.

      Overigens ben ik een Vertappen fan voor alles in f1. EN ik vind het prachtig dat harde racen van Verstappen. Maar ja. Ook nu vond ik het mooi dat Norris eindelijk de 'je mag wel racen maar pas op' mentaliteit van McLaren aan zijn laars lapte. Werd tijd. Piastri was aan het moanen. Zoals soms wordt gedaan door alle rijders. Voor hier ook weer Verstappen bij wordt gehaald.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 12:18
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 322

    Het slappe McLaren is de enige schuldige aan deze situatie. Ja, Norris heeft op zichzelf staand een goed verhaal. Echter, de context is anders. Aan de ene kant heb je McLaren, met die superdomme papayarules, van ze. En het is toch best wel duidelijk dat Norris de voorkeur heeft van in ieder geval Zack Brown. En dan heb je die geitenwollensokkentype die nar de naam Stella luistert, die stelt dat ie Piastri begrijpt en juist wíl dat die zo reageert, maar dat die ook het besluit van de pitmuur moet respecteren... Maar had Piastri in Singagpore ook niet een trage pitstop...? Wat een natte tosti's daar!

    Ook kan ik me toch maar moeilijk aan de indruk onttrekken dat ook de FiA in Norris de ideale kampioen ziet - eigenlijk moest hij dat vorig jaar al worden. 'Humble' Norris belichaamt namelijk de ideale Britse braverik. Een beetje de ideale schoonzoon, maar dan voor deze sport. Mooi verkoopplaatje.

    Mooi voorbeeld was toch de ultradomme actie van Norris in Montreál. Een enorme klapper, zonder ook maar de kleinste straf. Niet eens een tik ook de vingertjes...

    • + 2
    • 6 okt 2025 - 09:32
    • Politik

      Posts: 9.546

      Grappig dat je de papaya rules bekritiseert en tegelijkertijd de actie van Norris in Canada dom noemt.

      Want zonder papaya rules, hadden ze de coureurs in Canada niet vrij laten racen, maar gekozen voor trackpositie van de snelste coureur op dat moment en dat was Norris.

      Overigens vind ik dat de papaya rules helemaal niets met de inhaalactie van gisteren te maken hebben.
      Was gewoon een prima inhaalactie, waar ruimte genoeg voor was.

      • + 2
      • 6 okt 2025 - 10:01
    • snailer

      Posts: 30.033

      Tot nu hebben ze de rijders fake laten racen. Ze mochten geen risico's nemen. En hoe kan je nog inhalen met deze auto zonder risico. Norris kon zelfs met een groot bandenvoordeel tegen een gemankeerde auto niet eens Verstappen voorbij.

      Norris heeft meer dan terecht afgelopen race de neppe 'je mag vrij racen' aan zijn gaspedaal gelapt.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 10:21
  • Politik

    Posts: 9.546

    Ik begrijp echt helemaal niets van de ophef over deze perfect uitgevoerde inhaalactie en over de papaya rules.

    Dit was een correcte inhaalactie,zoals we er al duizenden gezien hebben.
    Dat hier papaya rules bij worden gehaald is volstrekt belachelijk, die hebben hier niets mee te maken.

    Norris liet zijn tanden zien, een gebrek daaraan is hem heel vaak (terecht) verweten.
    Het zal hem niet helpen, want Piastri zal WDC worden. Dat Piastri gefrustreerd is, dat kan ik begrijpen.
    Maar dan wel gefrustreerd over zichzelf en zijn geklaag en niet over de actie van Norris of over het management, dat slaat nergens op.

    • + 1
    • 6 okt 2025 - 09:48
    • Paulie

      Posts: 4.623

      papaya rules hebben er indirect mee te maken, het team heeft zelf dit klimaat gecreëerd, na die mislukte stop bij Norris ston Piastri mak z'n plekje af, hij had hier duidelijk verwacht dat het team ook zou ingrijpen. Dat gebeurde niet en daarom loopt hij te mokken. Begrijpelijk. Het team geeft de indruk dat ze de rijders laten knokken, maar zodra er scherpe randjes komen dan grijpen ze in om de regie te behouden. Maar dat gaat ze niet meer lukken nu einde seizoen dichterbij komt en beide jongens de titel kunnen ruiken.

      • + 5
      • 6 okt 2025 - 10:16
    • NicoS

      Posts: 19.457

      Perfect is nogal discutabel in dit geval.
      Perfect had het geweest zonder contact….;)
      Ik persoonlijk vind het allemaal best, laat ze maar lekker bakkeleien, dat maakt het juist leuk.

      • + 2
      • 6 okt 2025 - 10:30
    • Politik

      Posts: 9.546

      @Paulie,

      Ik begrijp wat je bedoelt te zeggen.
      Met de belachelijke switch na de mislukte pitstop van Norris, hebben ze inderdaad zelf dit klimaat geschapen. Bij elke actie waarbij één van beide coureurs zich benadeelt voelt, zullen ze vanaf nu gaan vragen om een switch.

      En daarmee komen we direct op mijn punt en tegelijkertijd op een essentieel verschil: Piastri is gisteren niet benadeelt, maar op een harde maar eerlijke manier ingehaald!
      Zijn geklaag en gezeur sloeg mijn inziens dan ook helemaal nergens op. En ik denk dat, als hij het achteraf allemaal terugkijkt en luistert, hij zich ook wel een beetje zal schamen.

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 10:30
    • patrob

      Posts: 1.582

      Hij raakt twee auto's, hoe kun je dat zonder te blozen een perfect uitgevoerde inhaalactie noemen?

      Hoe kunnen we ook maar iets van jou nog serieus nemen na deze opmerking. Het is dat hij geluk heeft dat de band van Verstappen er niet aan ging, anders had hij gegarandeerd 10 seconden aan z'n broek gehad.

      • + 10
      • 6 okt 2025 - 10:31
    • Paulie

      Posts: 4.623

      Perfect en clean was het niet helemaal van Lando natuurlijk, maar glad en beperkte ruimte, dan is dit wat je kunt als rijder, hij was in ieder geval agressief en dat zie ik graag..
      Voor wat betreft Piastri, hij was pissed en had daar wel alle recht toe. Zeker na die switch zo (voor z'n gevoel) behandeld worden door z'n teammaat daar is hij niet blij mee.
      Ik wel, kijk nu al uit naar volgende races Hihi

      • + 3
      • 6 okt 2025 - 10:34
    • Politik

      Posts: 9.546

      @patrob,

      Schiet op man, met je selectieve verontwaardiging. Dit was een inhaalactie die we al duizenden keren hebben gezien.
      Dit zijn de acties waarom we F1 kijken.

      En nu ga jij mij proberen wijs te maken dat dit over het randje was en Mclaren op basis van papaya rules in had moeten grijpen?

      Ik denk dat jij degene bent die hier niet serieus te nemen is.

      Want de papaya rules zijn juist gericht op vrij racen, precies wat er gisteren gebeurde.

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 10:53
    • SEN1

      Posts: 2.626

      Ik zie Patrob nergens 'wijsmaken' dat Mclaren had moeten ingrijpen met papaya rules. Wat hij zegt klopt gewoon, het was geen perfecte inhaalactie, Norris heeft daar gewoon ontzettend veel mazzel gehad dat het allemaal net pastte. Het scheelde niet veel of de schade aan zijn vleugel was erger geweest... of erger nog, hij had Max of Piastri's race kunnen vern*uken met die move. Dan had ie zelf ook nog een vette penalty gehad.

      • + 7
      • 6 okt 2025 - 11:11
    • Politik

      Posts: 9.546

      Ik ben het met jullie eens, dat de inhaalactie niet perfect was.
      Dus die neem ik terug.

      Maar er was weinig mis met deze actie en daarom snap ik deze ophef niet.

      Ik heb veel hardere en agressievere inhaalacties gezien bij een start.
      Waarbij door de verdedigers van dergelijke acties steevast aangevoerd werd, dat het wel om de start gaat. Dat het druk is die eerste bochten. Dat de baan gladjes was (zoals gisteren ook) Die verzachtende argumenten die lees ik nu nergens.

      Er wordt gedaan of Norris Piastri van de baan heeft gebeukt en dat Piastri zwaar onrecht is aangedaan.
      En dat is niet zo.

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 11:31
  • Paulie

    Posts: 4.623

    Norris heeft gelijk. Piastri is over de pis. En ergens begrijp ik die nog wel omdat hij niet al te lang terug nog gedwee zijn stekkie aan Norris terug gaf.
    Nu lijkt het gelukkig eindelijk over en uit met dat sneue gemaakte sportieve papaya theater bij McLaren war me al langer de keel uit hangt. Als die mannetjes met elkaar overhoop liggen dan geeft dat een extra dimensie aan een titelstrijd. Norris toch weer een stuk ingelopen dat zal Oscar extra steken, er is nog van alles mogelijk, dus hoop op een paar ferme duels, wat clashes, modder smijten, spice it up a notch

    • + 1
    • 6 okt 2025 - 10:14
  • snailer

    Posts: 30.033

    Norris is nu wel mentaal in de aanval gegaan. Dus niet alleen op de baan.

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 10:18
    • Paulie

      Posts: 4.623

      Norris liet eens z'n tanden zien, en Oscar was van z'n stuk gebracht. Misschien wordt het toch nog leuk resterende races, hoop eigenlijk op flinke clashes en dat de sfeer daar zó verziekt raakt dat Zak en Stella gwn niet meer weten hoe ze alles recht moeten l*llen

      • + 2
      • 6 okt 2025 - 10:22
    • Damon Hill

      Posts: 19.351

      Ik wil nog wel eens zien hoe koeltjes Piastri straks echt is in de laatste race als het erop aankomt. Is hij dan nog steeds foutloos? Kan hij met de druk omgaan?

      Natuurlijk wordt het 't leukst als Max ook nog een theoretische kans heeft, en Oscar rekening moet houden met twee tegenstanders. Ik wil wel eens zien hoe hij daarmee omgaat.

      Ik verwacht het echter niet, Max moet ruim 10 punten per weekend inlopen, wat absurd veel is. Pas wanneer Piastri 1 of 2x uitvalt wordt het pas echt interessant voor Max.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 11:21

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.321
  • Podiums 40
  • Grand Prix 146
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar