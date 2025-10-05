user icon
icon

Red Bull-teambaas trots op Verstappen: "Spectaculaire progressie!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull-teambaas trots op Verstappen: "Spectaculaire progressie!"
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 21:24
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen liep in Singapore weer een beetje in op de McLarens in de strijd om de wereldtitel. Hij hield de tweede plaats vast in de Grand Prix, en na afloop waren ze bij Red Bull best tevreden. Teambaas Laurent Mekies spreekt van een spectaculaire opmars.

Red Bull en Verstappen leken voor de zomerstop al uitgespeeld te zijn. De achterstand op de concurrentie van McLaren was te groot, en een nieuwe zege leek er niet in te zitten. Niets bleek echter minder waar te zijn, want in Italië en Azerbeidzjan wist Verstappen te winnen. Iedereen keek uit naar wat Red Bull kon doen in Singapore, want in de Aziatische stadstaat heeft het team het traditioneel gezien zwaar.

Meer over Red Bull Racing Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

'We gaan onze benadering niet aanpassen'

Verstappen kwalificeerde zich echter als tweede, en kwam ook op deze positie over de streep. Nog belangrijker was dat hij beide McLarens achter zich wist te houden. Bij De Telegraaf sprak een tevreden teambaas Mekies zich uit: "We gaan onze benadering niet veranderen en we gaan op deze voet verder. Dat we ook hier in Singapore, op een circuit waar we met veel neerwaartse druk rijden, competitief zijn geweest, is goed nieuws."

Spectaculaire progressie

Mekies ziet dat Verstappen steeds dichter en dichter bij de McLarens in het wereldkampioenschap komt. Hij wil echter niet achterover gaan leunen, maar looft wel Verstappen: "Ik verwacht dat McLaren in de volgende race in Austin ook weer erg sterk zal zijn. Iedereen in het team heeft er keihard voor gewerkt om meer uit deze auto te halen."

"Je kunt wel stellen dat de progressie die we hebben geboekt in de voorgaande weken vrij spectaculair is geweest. Het is ook voor een groot deel te danken aan Max. Dankzij zijn gevoel in de auto, heeft hij ons echt gestimuleerd om verschillende wegen te gaan verkennen!" 

Larry Perkins

Posts: 60.420

Max laat een scheet aan de ontbijttafel...

Mekies: "Dat klonk als een symfonie van het beste van Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, Tsjaikovski en Wagner."

  • 5
  • 5 okt 2025 - 22:17
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.420

    Max laat een scheet aan de ontbijttafel...

    Mekies: "Dat klonk als een symfonie van het beste van Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, Tsjaikovski en Wagner."

    • + 5
    • 5 okt 2025 - 22:17

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar