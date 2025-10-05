Red Bull-teambaas trots op Verstappen: "Spectaculaire progressie!"

Max Verstappen liep in Singapore weer een beetje in op de McLarens in de strijd om de wereldtitel. Hij hield de tweede plaats vast in de Grand Prix, en na afloop waren ze bij Red Bull best tevreden. Teambaas Laurent Mekies spreekt van een spectaculaire opmars.

Red Bull en Verstappen leken voor de zomerstop al uitgespeeld te zijn. De achterstand op de concurrentie van McLaren was te groot, en een nieuwe zege leek er niet in te zitten. Niets bleek echter minder waar te zijn, want in Italië en Azerbeidzjan wist Verstappen te winnen. Iedereen keek uit naar wat Red Bull kon doen in Singapore, want in de Aziatische stadstaat heeft het team het traditioneel gezien zwaar.

'We gaan onze benadering niet aanpassen'

Verstappen kwalificeerde zich echter als tweede, en kwam ook op deze positie over de streep. Nog belangrijker was dat hij beide McLarens achter zich wist te houden. Bij De Telegraaf sprak een tevreden teambaas Mekies zich uit: "We gaan onze benadering niet veranderen en we gaan op deze voet verder. Dat we ook hier in Singapore, op een circuit waar we met veel neerwaartse druk rijden, competitief zijn geweest, is goed nieuws."

Spectaculaire progressie

Mekies ziet dat Verstappen steeds dichter en dichter bij de McLarens in het wereldkampioenschap komt. Hij wil echter niet achterover gaan leunen, maar looft wel Verstappen: "Ik verwacht dat McLaren in de volgende race in Austin ook weer erg sterk zal zijn. Iedereen in het team heeft er keihard voor gewerkt om meer uit deze auto te halen."

"Je kunt wel stellen dat de progressie die we hebben geboekt in de voorgaande weken vrij spectaculair is geweest. Het is ook voor een groot deel te danken aan Max. Dankzij zijn gevoel in de auto, heeft hij ons echt gestimuleerd om verschillende wegen te gaan verkennen!"