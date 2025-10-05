Brown verdedigt Norris na clash met Piastri: "Het was racen, zwaar racen!"

Het team van McLaren stond in het middelpunt van de aandacht na de Grand Prix van Singapore. Ze veroverden de constructeurstitel, maar hun coureurs Lando Norris en Oscar Piastri raakten elkaar ook op de baan. McLaren-CEO Zak Brown haalt zijn schouders op en zet het moment weg als een incident.

Piastri en Norris begonnen als derde en vijfde aan de Grand Prix in de straten van Singapore. Bij de start schoot Norris als een raket naar voren, en raakte hij in de eerste bochten de achterband van de Red Bull van Max Verstappen. Hierbij beschadigde hij zijn voorvleugel, en raakte hij met zijn voorband de auto van Piastri. De Australiër reageerde woedend, en vroeg zijn team McLaren om in te grijpen. Dat gebeurde echter niet.

Wat is de mening van Brown?

Na afloop was CEO Zak Brown net bijgekomen van het eerste titelfeestje. Toen hij door Sky Sports werd gevraagd naar de kleine clash tussen zijn coureurs, probeerde hij het minder groot te maken: "Net als bij alle andere raceweekenden, ga je alles terugkijken. Het leek erop dat Max en Lando elkaar raakten, dus het was zeker een spannend moment in bocht 3! Het was racen, maar wel zwaar racen."

McLaren gaat situatie bekijken

Volgens Brown hoort dit simpelweg bij het racen, maar hij kiest niet direct een kant in het verhaal. Verder wil hij er niet te veel over kwijt, en kondigt hij vervolggesprekken aan: "Wanneer je drie of vier auto's hebt die samen die bocht induiken, dan gaat er zoiets gebeuren. We zullen het beter en uitgebreider gaan bekijken op maandag, maar het was overduidelijk hard racen."

Norris kwam uiteindelijk als derde over de streep, terwijl zijn teamgenoot Piastri vierde werd. Het was genoeg voor de constructeurstitel, maar opvallend genoeg ontbrak Piastri op het podium toen McLaren daar een feestje vierde met elkaar.