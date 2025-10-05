user icon
Brown verdedigt Norris na clash met Piastri: "Het was racen, zwaar racen!"
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 19:44
  • comments 35
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren stond in het middelpunt van de aandacht na de Grand Prix van Singapore. Ze veroverden de constructeurstitel, maar hun coureurs Lando Norris en Oscar Piastri raakten elkaar ook op de baan. McLaren-CEO Zak Brown haalt zijn schouders op en zet het moment weg als een incident.

Piastri en Norris begonnen als derde en vijfde aan de Grand Prix in de straten van Singapore. Bij de start schoot Norris als een raket naar voren, en raakte hij in de eerste bochten de achterband van de Red Bull van Max Verstappen. Hierbij beschadigde hij zijn voorvleugel, en raakte hij met zijn voorband de auto van Piastri. De Australiër reageerde woedend, en vroeg zijn team McLaren om in te grijpen. Dat gebeurde echter niet.

Wat is de mening van Brown?

Na afloop was CEO Zak Brown net bijgekomen van het eerste titelfeestje. Toen hij door Sky Sports werd gevraagd naar de kleine clash tussen zijn coureurs, probeerde hij het minder groot te maken: "Net als bij alle andere raceweekenden, ga je alles terugkijken. Het leek erop dat Max en Lando elkaar raakten, dus het was zeker een spannend moment in bocht 3! Het was racen, maar wel zwaar racen."

McLaren gaat situatie bekijken

Volgens Brown hoort dit simpelweg bij het racen, maar hij kiest niet direct een kant in het verhaal. Verder wil hij er niet te veel over kwijt, en kondigt hij vervolggesprekken aan: "Wanneer je drie of vier auto's hebt die samen die bocht induiken, dan gaat er zoiets gebeuren. We zullen het beter en uitgebreider gaan bekijken op maandag, maar het was overduidelijk hard racen."

Norris kwam uiteindelijk als derde over de streep, terwijl zijn teamgenoot Piastri vierde werd. Het was genoeg voor de constructeurstitel, maar opvallend genoeg ontbrak Piastri op het podium toen McLaren daar een feestje vierde met elkaar.

Posts: 10.250

Dit was toch wel een stuk zwaardere tik dan waar Verstappen in Spanje 3 strafpunten en 10 seconden straf voor kreeg. En nu niet beginnen over "opzet" en dat soort aannames. Dat is niet waarvoor Verstappen bestraft werd in Spanje. Dit is een veel duidelijker geval van een overtreding en plotselin...

  • 12
  • 5 okt 2025 - 19:59
Reacties (35)

  • oale

    Posts: 786

    Niets aan te voegen. Hooguit dat het - voor mij onverwachte - gemekker van Oscar van kinderachtig niveau was.

    • + 6
    • 5 okt 2025 - 19:46
    • gijzje

      Posts: 532

      Nou hij wordt wel gepeopled hoor , 2x nu achterelkaar

      • + 5
      • 5 okt 2025 - 21:19
  • KiekisNL

    Posts: 2.138

    Was te verwachten, brown is een norris fanboy.
    Het WCC is binnen nu het WDC nog en hij gunt het Lando meer dan Oscar.

    • + 6
    • 5 okt 2025 - 19:47
    • Ferdi12

      Posts: 705

      Wat hadden ze bij McLaren moeten doen dan? De stewards vonden het niets, omdat he ookt niets was. Gewoon een race incidentje.

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 19:51
    • KiekisNL

      Posts: 2.138

      Als het andersom was geweest hadden ze waarschijnlijk een teamorder gegeven om de plek terug te geven.

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 20:14
    • Ferdi12

      Posts: 705

      @kieknl
      Dat is een aanname, je denkt dat en ik denk het niet.

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 20:53
    • gijzje

      Posts: 532

      @ferdi , ik denk het wel net zoals de vorige keer, Norris moet winnen is een MClaren baby en Papa Norris heeft veel geld in MCL gestoken...

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 21:20
    • Ferdi12

      Posts: 705

      @gijzje
      Pure electric en McLaren hebben een samenwerking buiten het F1 team om. Dat is wat anders dan veel geld investeren.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 21:37
  • hupholland

    Posts: 9.262

    de uitvoering was niet 100% perfect, maar het was toch heel raar geweest als Norris m er daar niet naast had gezet? dat zag je echt vanaf bocht 1 al wel aankomen. Verstappen was heel langzaam in bocht 2/3, dat bracht Norris een beetje in de problemen, anders was de move denk ik nog simpeler geweest.

    • + 4
    • 5 okt 2025 - 19:50
  • Damon Hill

    Posts: 19.346

    Tja, laten we niet selectief verontwaardigd doen. Want in de ogen van sommige mensen kan Norris het nooit goed doen. Als hij niet aanvalt is hij te lief of te laf, en als hij wel aanvalt is het ook niet goed.

    Vanuit perspectief van Norris was het een goede actie. Hij wil kampioen worden, dus moet hij over lijken gaan. De uitvoering was misschien niet helemaal perfect, maar ik zie liever dit dan dat hij braaf zijn rondjes rijdt.

    • + 7
    • 5 okt 2025 - 19:54
    • DeGladdeViking

      Posts: 906

      Precies, dit willen we zien. Norris liet gisteren en vandaag zijn tanden zien. Ik zou nog wel graag echt een strijd willen zien om de wereldtitel, al is dat tussen de twee McLaren coureurs.

      Volgende wedstrijd is op COTA. Een van de mooiste van de kalender wat mij betreft.

      • + 4
      • 5 okt 2025 - 19:56
    • Damon Hill

      Posts: 19.346

      @Viking,
      Eens! COTA heeft alles wat je van een circuit verlangd. Hoogteverschillen, rechte stukken, gave bochten en veel mogelijkheden tot inhalen.

      Ik heb er zin in, want de GP van Singapore was op het einde na vrij saai.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 20:09
    • MustFeed

      Posts: 10.251

      Ik vind het prima als dit wordt toegelaten, maar wat ik dan weer absurd vind is dat bij veel minder Verstappen meteen een straf krijgt van Warwick.

      Warwick probeerde zelfs Verstappen een straf te geven toen Hamilton in Honagrije de bocht miste en Verstappen in de buurt was van Hamilton. Het wordt echt tijd dat Warwick eruit gegooid wordt want het is iedere keer hetzelfde patroon bij hem. Dit weekend weer. Hamilton die volle snelheid rijdt onder een rode vlag, dat mag ineens, Hamilton die zonder remmen meer dan 3 ronden doorrijdt en 6 keer track limits overschrijft krijgt slechts 5 seconden straf. Norris die een beuk uitdeelt wordt niet eens onderzocht. Ik heb Verstappen voor minder toch echt 3 strafpunten zien krijgen van Warwick. Ik denk dat voor ieder van dit soort incidenten Verstappen de volgende race had mogen missen.

      • + 4
      • 5 okt 2025 - 21:11
    • Rvb1979

      Posts: 1.244

      @damon hill. Het gaat mij niet om de actie van norris maar om de reactie van het team. Bij piastri moest hij een plek terug geven door een foute stop van het team. Nu word hij door zijn teamgenoot hardhandig aan de kant gezet wat duidelijk niet binnen de eerdere papaya rules valt want je teamgenoot raken tijdens een inhaal actie zou eerder zeker niet geacepteerd worden en nu is het goed hard racen. Het maakt mij niet uit want piastri gaat zeker nu ook goed hard racen, iets wat ik toejuich maar is toch raar van het team. En al het eerlijk papaya rules is tot nu toe wel vaak in het voordeel van norris gevallen en nu word piastri duidelijk niet het zefde behandeld

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 21:13
  • jd2000

    Posts: 7.327

    Top dat Norris ervoor ging. Piastri heel kinderachtig lopen te mokken.

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 19:56
    • schwantz34

      Posts: 40.972

      Piastri is vanavond in Singapore al door meerdere Papaya fans gespot in een al you can eat mokrestaurant....

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 20:25
  • MustFeed

    Posts: 10.251

    Dit was toch wel een stuk zwaardere tik dan waar Verstappen in Spanje 3 strafpunten en 10 seconden straf voor kreeg. En nu niet beginnen over "opzet" en dat soort aannames. Dat is niet waarvoor Verstappen bestraft werd in Spanje. Dit is een veel duidelijker geval van een overtreding en plotseling mag het omdat Norris het juiste paspoort heeft. Wat zou er gebeurd zijn als Verstappen dit had gedaan op Norris?
    Ik geloof nooit dat Verstappen daar mee weg was gekomen, zeker niet met Warwick als steward.

    • + 12
    • 5 okt 2025 - 19:59
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.311

      Ik vind dit een hele merkwaardige vergelijking om eerlijk te zijn. Die move van Verstappen lijkt nog t meest op die van Rosberg in Oostenrijk 2016. Beide keren waren de mannen volledig in controle. Norris verloor bij deze actie duidelijk de controle over de auto.

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 20:56
    • MustFeed

      Posts: 10.251

      Nee, Norris had overstuur. Verstappen had onderstuur. Dat maakt verder geen verschil voor de conclusie. In beide gevallen zijn het de wielen tegen elkaar, dus de vergelijking is prima te maken. Het verschil is echter dat Norris de plek behoudt, terwijl Verstappen de plek aan Russell geeft. Als 1 van de 2 incidenten een straf moet zijn dan is het een straf voor Norris.

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 21:03
    • Runningupthathill

      Posts: 18.429

      Als het het verschil niet wil zien, zegt dat meer over jou dan over Warwick vandaag.

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 21:21
    • MustFeed

      Posts: 10.251

      Zeg het maar dan, wat is het verschil exact? Volgens mij zit het verschil echt alleen maar in framing. Maar ik zie graag een steekhoudend argument en niet weer zo'n slappe reactie.

      • + 3
      • 5 okt 2025 - 21:29
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.311

      @mustfeed

      Het verschil is dat Verstappen de controle over de auto heeft. Norris had overduidelijk een moment van onbalans. Rosberg reed zoals ik al eerder stelde ook Hamilton expres van de baan af in Oostenrijk 2016. Een beetje ala Verstappen in Spanje. Al kan je nog stellen dat Rosberg aan t verdedigen was. Verstappen deed dit overduidelijk opzettelijk. Tenzij jij ervan overtuigd bent dat Max ineens niet meer kan racen. Dan snap ik je argument. Voor jou samenvattend Norris was samenloop van omstandigheden/onkunde en bij Verstappen was dit gewoon een unforced error/ opzettelijke actie.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 22:16
    • MustFeed

      Posts: 10.251

      Zoals ik al zei, 100% framing, schaamteloos ook.

      Russell zat in Spanje op de racelijn, Verstappen kruist daar de racelijn niet. Verstappen stuurt ook de bocht in. Dat is heel duidelijk op de onboard te zien. Geen enkel moment stuurt Verstappen richting Russell.

      Opzettelijk een auto raken zonder richting die auto te sturen is een stuk lastiger dan wat Norris deed. Als we al gaan speculeren over opzet dan kan je dat makkelijker roepen over de actie van Norris. Maar nee, dit soort framing doen we alleen bij Verstappen.

      Kan je het ook eens beoordelen op feiten?

      Je laat echt precies zien wat ik vooraf al voorspelde.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 22:22
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.311

      @mustfeed

      De feiten zijn dat Norris tegen Verstappen aanreed en toen de controle verloor. En dat Verstappen in een slakkentempo zonder enige druk tegen Russell aanreed. Dat zijn de feiten. Verstappen maakte een unforced error en Norris verloor de controle na contact met Max.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 22:35
    • MustFeed

      Posts: 10.251

      Wat bedoel je daar mee? De snelheid in Spanje was niet wezenlijk anders dan de snelheid hier in Singapore. Het enige verschil is dat jij roeptoetert dat 1 actie opzet is (op basis van niks) en de andere actie is gewoon ongelukkig. Dat zijn geen feiten, dat is framing. Er is niks in de stuurbeweging van Verstappen wat wijst op opzet. Jij kiest ervoor om dat te geloven. Ik kan net zo goed gaan geloven dat Norris hier opzettelijk Piastri een beuk geeft. Dat is veel makkelijker te doen door richting een andere coureur te sturen en er staat bovendien een kampioenschap op het spel.

      Jij framed de situatie alleen maar anders op basis van wie er bij betrokken zijn. Bij Norris is alles "oepsie" en bij Verstappen is het direct opzettelijk. Dat moet je eerst maar aantonen. Door alleen maar feller te roeptoeteren onderbouw je je bewering niet.

      En nogmaals. De stewards hebben geen opzet geconcludeerd. Verstappen werd bestraft omdat hij schuldig was aan het contact. Het lijkt me dat Norris hier ook schuldig is aan het contact. Daar kunnen we het toch op zijn minst wel over eens zijn of niet?

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 22:46
    • Robin

      Posts: 2.848

      Ja joh haal Verstappen er nog een x bij…

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 23:17
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.891

      'En nogmaals. De stewards hebben geen opzet geconcludeerd.'

      Huh? Maar stewards zijn toch partijdig naar jouw idee? Kun je dit uitleggen hoe je dit bedoeld? Wanneer spreken stewards wel de waarheid, en wanneer niet?

      Hoe ik dit voorval zie is lijkt me niet heel moeilijk, Norris start goed, wil meteen een plek pakken en terecht. Hij nam daar wellicht iets te veel snelheid mee en raakt daarbij licht Verstappen en verliest dan de controle waardoor Piastri in dit geval de pineut werd. Dus nee, geen penalty naar mijn idee.

      De vergelijking tussen Verstappen - Russell in Spanje klopt niet. Los van opzet, is het terecht dat Felipe vraagt of je de rijkunsten van Verstappen dermate 'laag' inschat dat hij met zo'n lage snelheid niet in de gaten heeft dat er iemand naast hem zit/komt. Dat lijkt mij heel erg onwaarschijnlijk.

      Dit was meteen bij de start, met iedereen op elkaar gepropt. Dat is toch niet vergelijkbaar?

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 23:19
    • MustFeed

      Posts: 10.251

      Omdat de stewards niet concluderen dat Verstappen iets opzettelijk heeft gedaan zijn ze niet partijdig? Dat is hetzelfde argument als zeggen dat ze niet partijdig zijn als ze niet concluderen dat Verstappen een moordpoging deed op Russell. Je kan niet met de meest absurde aantijgingen komen en beweren dat stewards niet partijdig zijn als ze niet volledig met die specifieke waanbeelden meegaan.

      Het feit is dat hetgeen waar Verstappen schuldig aan is bevonden veel zwaarder wordt bestraft bij Verstappen dan bij andere coureurs die schuldig worden bevonden aan exact dezelfde overtreding. Daar blijkt de partijdigheid uit.

      "is het terecht dat Felipe vraagt of je de rijkunsten van Verstappen dermate 'laag' inschat dat hij met zo'n lage snelheid niet in de gaten heeft dat er iemand naast hem zit/komt. Dat lijkt mij heel erg onwaarschijnlijk."

      Dat is weer gewoon uiterst domme framing. Had Norris niet in de gaten op lage snelheid dat hij langs Piastri kwam? Oh nee wacht, we gaan alleen uiterst dom framen als het om Verstappen gaat. Ik walg echt van die dubbele standaard die sommige figuren er constant op los laten. Incidenten gebeuren. Ook Verstappen kan een fout maken. Dat maakt het niet meteen onkunde. Waarom is het bij Verstappen onkunde, maar niet bij Norris? Waarom is het bij Verstappen opzettelijk, maar niet bij Norris. Alles bij jullie is een dubbele standaard. Compleet achterlijke en absurde framing. Het is echt niet om aan te zien.

      Beoordeel nou gewoon eens de incidenten en niet op basis van wie er toevallig achter het stuur zat en hoe je over die coureur denkt of waar je voorkeur naar uit gaat.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 23:38
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.891

      Oke helder! Dank voor je toelichting! Mijn vraagstelling was ook niet helemaal juist zie ik nu.

      Dus opnieuw:

      Met het Spanje voorbeeld gebruik je mede als argument dat de 'stewards geen opzet concludeerden'. Dus hun conclusie was juist en neem je aan als waarheid. In een andere draadje zeg je dat stewards pro-Hamilton waren en ongeloofwaardig in 2021. En ook hier zeg je dat omdat Norris het juiste paspoort heeft de conclusie van de stewards eigenlijk ongeloofwaardig/partijdig is want Verstappen was daar nooit mee weggekomen, geloof je.

      Hoe zie je dat precies? Waarom is hun oordeel in het ene geval niet betrouwbaar, en in het andere geval wel de ultieme waarheid? Wellicht praat het dan wat makkelijker.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 23:51
    • Runningupthathill

      Posts: 18.429

      "Zeg het maar dan, wat is het verschil exact? Volgens mij zit het verschil echt alleen maar in framing. "
      Neen, dit is geen framing. Voor iemand die stelselmatig vasthoudt dat Hamilton bewust Verstappen eraf reed in Silverstone, doe je hier bewust alsof je neus bloedt. Maar mij goed hoor, als dit geen gerichte actie was van Verstappen, dan was die van Hamilton dat ook niet, er was namelijk geen bewijs en de stewards hebben nergens iets neergeschreven - dat is blijkbaar het enige bewijs wat nodig is.

      Verstappen zijn actie was inderdaad geen Schumacher 97-actie, die was doelbewust met het idee Villeneuve uit de race te rijden. Het was wel een doelbewuste actie om even zijn frustratie te tonen, en neen daarvoor hoef je echt niet in te sturen richting een auto.

      Maar jij mag van mij blijven volhouden dat het een foutje was van Verstappen en dat hij onderstuurde, de beelden spreken daar meer dan voor zich, je laat niet iemand bewust voorbij om dan te laat te remmen en zo tegen iemand aan te schuifelen. Al helemaal Verstappen niet.

      Het is ook zo dat je Verstappen ermee te kort doet. Want blijkbaar zijn alle andere rijders heel goed instaat om elke seconde en elke bocht in te schatten (zoals je Norris gisteren ook een aantal keer hebt verweten bewust op te houden) maar kan Verstappen op dat moment blijkbaar niet inschatten dat remmen, gasgeven en weer (te laat) remmen een tikje op de wielen gaat opleveren.

      Zoals ik zei, het is alleen maar "framing" als je iets niet wil zien of net wél wil zien, zoals in jouw geval zowel bij het incident Verstappen als het incident Hamilton al meermaals het geval is geweest.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 00:49
  • AirJan

    Posts: 1.392

    Op zich is er natuurlijk niks mis met het feit dat Norris het probeert daar. Inderdaad gewoon racen. Als je het niet doet kun je net zo goed in een carnavalsoptocht mee gaan rijden.
    Grote probleem en daarbij horende frustratie van Piastri komt natuurlijk voort uit de idiote teamorders in voorgaande races van McLaren. Verprutste pitstop van Norris, dan mag Piastri hem voorbij laten. Vandaag een verprutste pitstop van Piastri en nu gebeurd er niks. Andere situatie? Inderdaad, maar als je de ene coureur compenseert voor pech buiten zijn schuld moet je dat bij de andere ook doen. Of beter nog, pech hoort ook bij racen, dat laat je gebeuren en moet je niet binnen het team gaan compenseren.
    Ik hoop op nog meer drama in de resterende races dit seizoen bij McLaren. Zak Boontje komt wat mij betreft nog wel om zijn loontje dit seizoen. Mocht Verstappen daar nog van kunnen profiteren dan kan ik daar chauvinistisch gezien prima mee leven, maar anders hoop ik dat Piastri de titel met één puntje verschil pakt.

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 20:43
    • bvonk2

      Posts: 89

      Andere situatie. Piastri zat niet voor Norris voor de pisstops en Norris deed nog mee om plek twee vandaag. Natuurlijk geef je dat niet op.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 23:30
  • Wammes

    Posts: 236

    Jaja. Toen Piastri voor het gat ging in Oostenrijk moest ie daarmee stoppen. Als Norris voor het gat gaat is het "hard racen". Wat een ongeloofwaardig verhaal van Zakkie zeg

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 22:29
    • MLTG

      Posts: 1.101

      Geen vergelijking natuurlijk, hoe kan je iets verbieden vergelijken met een actie die in de openingsfase van een race gebeurt en successvol was. Dat is meer zoeken naar iets als ook daadwerkelijk een punt hebben. Niet mogen racen is niet hetzelfde als , wel racen en als het dan lukt maar de plek terug geven"

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 22:43
    • Wammes

      Posts: 236

      De actie was niet succesvol. Norris had geen controle over de auto. Raakt zowel Verstappen als Piastri. En bij die laatste touche met Piastei wint ie een plek want hij was er misschien met de spiegels naast, maar dat is weer zoals hij het in Italie bij Verstappen deed. Gewoon te hard de bocht in maar er wel voor de apex voldoende naast zitten om de actie volgens de regels te mogen doen. Ik kan hard racen echt wel waarderen, maar ik zie Norris zelden acties uitvoeren waarbij hij controle over de auto heeft en dat maakt hem voor mij gewoon een zeer matige coureur

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 00:05

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

