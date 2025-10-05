user icon
Lando Norris beleeft grootste nachtmerrie in kwalificatie Singapore

Lando Norris beleeft grootste nachtmerrie in kwalificatie Singapore
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 08:11
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris was op zaterdag één van de grootste verliezers van de kwalificatie in de straten van Singapore. De Brit kwam niet verder dan de vijfde tijd, en start vandaag achter zijn titelrivalen Max Verstappen en Oscar Piastri. Norris stelde dat hij tijdens de kwalificatie zijn grootste nachtmerrie beleefde.

Het team van McLaren begon als de grote favoriet aan het raceweekend op het circuit van Marina Bay. Na de kwalificatie moet men echter voorzichtig concluderen dat ze dit weekend niet het sterkste zijn, en dat het een zware klus gaat worden om voor de zege te vechten. Oscar Piastri wist de eer nog enigszins te redden door de derde tijd te noteren, maar de vijfde tijd van Norris was een flinke tegenvaller.

'Ik laat het liggen'

Norris was ontevreden en probeerde bij de internationale media zijn gevoel te verklaren: "Ik laat het gewoon liggen met mijn rijstijl. Ik kreeg het niet voor elkaar om alles samen te brengen. We hebben het hier over kleine verschillen, maar als team zien we duidelijk dat de auto niet in de juiste positie zit."

"We zijn gewoon niet snel genoeg, we zitten momenteel onder ons niveau. Net zoals wij vorig jaar onder het niveau van anderen zaten, maar nu zijn de rollen gewoon omgedraaid."

De grootste nachtmerrie van Norris

Norris legt zijn problemen verder uit: "Het lijkt er ook op dat iedereen moeite heeft met de voorbanden dit weekend. We weten dat dat ook een zwak punt is van onze auto, op sommige momenten in ieder geval. Onderstuur is ook mijn grootste nachtmerrie. Maar zoals we al eerder hebben gezien, komt Mercedes nu ineens bovendrijven als iedereen moeite heeft met de voorbanden. Dat doen ze nu ook."

Strijden met Mercedes

Norris en McLaren moeten dus aan de bak: "Als wij alles samen kunnen knopen... We moeten echt begrijpen waarom Mercedes hier zo snel is. Dat is best ongebruikelijk, zo snel zijn ze in lange tijd niet geweest. Wij krijgen de voorkant van de auto gewoon niet aan de praat, dus daar hebben we het moeilijk mee. Hopelijk valt dat tijdens de race wel mee. Maar ja, ik heb verder ook niet de beste prestatie geleverd."

Pietje Bell

Posts: 31.361

Net even de onboard beelden van Lando bekeken van zijn laatst bochten voordat hij
de pit inreed. Hij ging met een slakkengang in de 3e versnelling over het circuit richting
de pit entry en op de lijn van de ingang reed hij in de 2e versnelling.
De snelle ronde daarvoor reed hij in de 5e versne...

  • 7
  • 5 okt 2025 - 10:07
Reacties (4)

  • Pietje Bell

    Posts: 31.359

    Net even de onboard beelden van Lando bekeken van zijn laatst bochten voordat hij
    de pit inreed. Hij ging met een slakkengang in de 3e versnelling over het circuit richting
    de pit entry en op de lijn van de ingang reed hij in de 2e versnelling.
    De snelle ronde daarvoor reed hij in de 5e versnelling op de pit entry af, vervolgens
    in de 5e versnelling over de pitenry lijn. Daarna snel in de 4e > 3e > 2e versnelling.

    Ondertussen werd Norris steeds op de hoogte gehouden hoeveel bochten Max
    in zijn snelle ronde achter hem reed toen hij zo langzaam over het circuit reed naar de pit entry.
    Norris weet wat de aanwezigheid van zijn wagen op 3 sec voor Max zijn wagen heeft.
    vervolgens was hij zich nergens van bewust dat hij in de ronde daarvoor veel harder
    de pits inreed. Het circuit dus sneller verliet.

    • + 7
    • 5 okt 2025 - 10:07
    • skibeest

      Posts: 1.898

      Precies. Gladjakker 2

      • + 5
      • 5 okt 2025 - 10:27
    • Piccachu

      Posts: 579

      Mijn sympathie voor Norris is ook steeds verder aan het wegzakken. Ik heb veel meer respect voor Oscar en hoop echt dat hij WK wordt. Verstappen gaat het sowieso niet meer halen dit jaar, denk ik.

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 10:41
    • zoefroef

      Posts: 1.556

      Ja hij krijgt het vast nog terug betaald in de rest van het seizoen.
      Het is net als bij us joske, hij vergeet het niet.
      Helaas zit ik ook zo in elkaar, niet altijd makkelijk

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 12:00

Meer nieuws

Gerelateerd nieuws

