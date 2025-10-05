Lando Norris beleeft grootste nachtmerrie in kwalificatie Singapore

Lando Norris was op zaterdag één van de grootste verliezers van de kwalificatie in de straten van Singapore. De Brit kwam niet verder dan de vijfde tijd, en start vandaag achter zijn titelrivalen Max Verstappen en Oscar Piastri. Norris stelde dat hij tijdens de kwalificatie zijn grootste nachtmerrie beleefde.

Het team van McLaren begon als de grote favoriet aan het raceweekend op het circuit van Marina Bay. Na de kwalificatie moet men echter voorzichtig concluderen dat ze dit weekend niet het sterkste zijn, en dat het een zware klus gaat worden om voor de zege te vechten. Oscar Piastri wist de eer nog enigszins te redden door de derde tijd te noteren, maar de vijfde tijd van Norris was een flinke tegenvaller.

'Ik laat het liggen'

Norris was ontevreden en probeerde bij de internationale media zijn gevoel te verklaren: "Ik laat het gewoon liggen met mijn rijstijl. Ik kreeg het niet voor elkaar om alles samen te brengen. We hebben het hier over kleine verschillen, maar als team zien we duidelijk dat de auto niet in de juiste positie zit."

"We zijn gewoon niet snel genoeg, we zitten momenteel onder ons niveau. Net zoals wij vorig jaar onder het niveau van anderen zaten, maar nu zijn de rollen gewoon omgedraaid."

De grootste nachtmerrie van Norris

Norris legt zijn problemen verder uit: "Het lijkt er ook op dat iedereen moeite heeft met de voorbanden dit weekend. We weten dat dat ook een zwak punt is van onze auto, op sommige momenten in ieder geval. Onderstuur is ook mijn grootste nachtmerrie. Maar zoals we al eerder hebben gezien, komt Mercedes nu ineens bovendrijven als iedereen moeite heeft met de voorbanden. Dat doen ze nu ook."

Strijden met Mercedes

Norris en McLaren moeten dus aan de bak: "Als wij alles samen kunnen knopen... We moeten echt begrijpen waarom Mercedes hier zo snel is. Dat is best ongebruikelijk, zo snel zijn ze in lange tijd niet geweest. Wij krijgen de voorkant van de auto gewoon niet aan de praat, dus daar hebben we het moeilijk mee. Hopelijk valt dat tijdens de race wel mee. Maar ja, ik heb verder ook niet de beste prestatie geleverd."