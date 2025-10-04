user icon
Brown slaat terug naar Verstappen: "Het is een non-issue"

  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 21:17
  • comments 21
  • Door: Bob Plaizier

De vermeende blokkeeractie van Lando Norris bij Max Verstappen was na afloop van de kwalificatie het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Bij het team van McLaren maken ze zich er niet zo druk om, en volgens Zak Brown is het een non-issue.

Verstappen leek aan het einde van de kwalificatie in aanmerking te komen voor de pole position. De Nederlander was bezig met een goed rondje, maar kwam in de laatste bocht de langzaam rijdende McLaren van Lando Norris tegen. De Brit was onderweg naar de pits, en volgens Verstappen werd hij hier geblokkeerd. De Red Bull-coureur moest hierdoor zijn rondje afbreken, waardoor hij genoegen moest nemen met de tweede tijd.

Non-issue

McLaren-CEO Zak Brown vond de ophef na afloop een beetje te ver gaan. De Amerikaan haalde zijn schouders op in gesprek met Viaplay: "Ik heb net naar de herhaling gekeken... Tenzij iemand de verkeerde herhaling aan mij heeft laten zien, kan ik niet uitvogelen waar ze het over hebben, als ze spreken van iemand blocken. Wat dat betreft is het echt een non-issue. Misschien was hij gewoon gefrustreerd of was hij afgeleid, omdat hij daar iemand zag opduiken."

Brown kijkt naar de race

Brown wil er verder geen woord aan vuil maken. De Amerikaan vindt het allemaal niet zo spannend, en wil vooral vast vooruitblikken op de Grand Prix: "Morgen wordt het een leuke race. Misschien kunnen we daar iets gaan doen met de strategie, nu de snelheidslimiet in de pitlane omhoog is gegaan. Wie weet is het nu wel wat verleidelijker om voor een tweestopper te gaan! Safety Cars kunnen hier ook een rol gaan spelen. We zagen twee weken terug in Bakoe al dat sommige coureurs graag de muur willen knuffelen."

Norris noteerde uiteindelijk de vijfde tijd, terwijl zijn teamgenoot Oscar Piastri de derde tijd op zijn naam schreef.

skibeest

Posts: 1.897

Als het andersom was geweest had hij moord en brand geschreeuwd

  • 5
  • 4 okt 2025 - 21:24
Reacties (21)

Login om te reageren
  • skibeest

    Posts: 1.897

    Als het andersom was geweest had hij moord en brand geschreeuwd

    • + 5
    • 4 okt 2025 - 21:24
    • MLTG

      Posts: 1.099

      Nou nee, valt wel mee. Het is gewoon weer RedBull en Max die weer eens moord en brand schreeuwen om niks en opeens "een rekening open hebben staan' .

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 21:30
    • Politik

      Posts: 9.534

      Aannames kunnen we niks mee.
      Max en RB stoken weer eens ouderwets een vuurtje op.
      In dit geval nergens op gebaseerd, er is hier werkelijk niets aan de hand.
      Zal wel een reactie in het heetst van de strijd zijn geweest. Jammer dat zijn team.hier voeding aan geeft.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 21:41
    • Larry Perkins

      Posts: 60.413

      We gaan het zien @skibeest, want het zal me niks verbazen als die "andersom" nog komt, is het niet dit seizoen, dan is het wel volgend seizoen...

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 21:41
    • Remco_F1

      Posts: 3.166

      @Politik

      Jij weet het beter dan zijn engineer. Wanneer zijn engineer dat zegt, betekend ook dat de data aangeeft wat Norris aan het doen was, data die jij niet hebt dus je kunt geen oordeel hierover geven.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 22:30
    • Larry Perkins

      Posts: 60.413

      @Remco, zodra het andersom gebeurt weet @Politik zich zijn bovenstaande reactie absoluut niet meer te herinneren...

      • + 4
      • 4 okt 2025 - 22:36
    • Robin

      Posts: 2.844

      Klopt jongens en zodra het inderdaad andersom gebeurd zijn dezelfde mensen die Norris nu affikken ineens stil en zullen zeggen dat het gat groot genoeg was….

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 22:57
  • Avb1

    Posts: 134

    Zak Trump Brown ik ben benieuwd of je ook op de Epstein lijst staat? Het zal mij niet verbazen.

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 21:34
    • Politik

      Posts: 9.534

      Ben jij wel helemaal goed bij je pan?
      Trump en Epstein erbij halen en daar Zak.Brown mee vergelijken?
      Kappen met deze polariserende opmerkingen aub.

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 21:43
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.447

      Slaat nergens op.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 22:06
    • Remco_F1

      Posts: 3.166

      Deze opmerking is zo hard en slaat nergens op, dat hij ook wel weer grappig is..

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 22:22
    • Robin

      Posts: 2.844

      Wat een domme opmerking zeg….

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 22:58
  • De Vogel is Geland

    Posts: 551

    Ze zijn er maar druk mee bij McLaren. Max leeft weer huurvrij in de papaya bolletjes.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 22:09
  • schwantz34

    Posts: 40.958

    Is de dominantie die McLaren de laatste races is kwijtgeraakt ook een non issue Zak?

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 22:19
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.447

      We accepteren het gevecht, zei Stella.
      Alvast mooier dan het voortdurende negatief bejegenen van de tegenstander.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 22:37
    • NicoS

      Posts: 19.443

      Ik vind dit ook heel bijzonder, hoe kan het ineens zoveel moeilijker gaan, dit moest een baan zijn die op het lijf geschreven is voor de papaya boys, maar eigenlijk zit het tempo er tot nu toe niet in.
      Waar ze nog niet zolang geleden de rondetijden met speels gemak eruit konden halen, is dit nu niet meer het geval.
      Norris is net zo snel als vorig seizoen toen hij nog redelijk eenvoudig pole pakte, nu P5……vreemd.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 22:39
    • snailer

      Posts: 30.013

      "We accepteren het gevecht"
      Alsof ze een keuze hebben. Wat een watjes opmerking. Van Stella bedoel ik.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 23:16
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.447

    Knap gedaan van Russell. Want zijn prestatie geraakt wat ondergesneeuwd.

    • + 3
    • 4 okt 2025 - 22:20
    • NicoS

      Posts: 19.443

      Na gisteren had ik niet verwacht dat Mercedes zo sterk zou zijn, maar in VT3 zaten ze er ineens wel goed bij.
      Russell reed zeker snaarstrak, maar wat mij opviel is dat hij de tijdwinst vooral op de rechte stukken pakte, hadden ze iets minder vleugel staan?

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 22:44
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.447

      Inderdaad zeer opvallend. Zelfs niet 'vooral' maar enkel op de rechte stukken.
      Hoe dan ook: sterk van Russell en Mercedes om misschien met minder vleugel te rijden in Singapore.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 22:59
    • NicoS

      Posts: 19.443

      De vraag gaat zijn of dat in de race ook gaat werken, met nieuwe softs nog wel blijkbaar, maar hoe zal dat gaan op hardere banden?
      Meestal starten ze op de mediums, en dan naar de harde band om de race uit te rijden.
      Een tweestopper zie ik zonder saftycar niet gebeuren, en starten op soft is ook risicovol, want dan heb je een saftycar nodig nog redelijk vroeg in de race.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 23:25

