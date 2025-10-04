Brown slaat terug naar Verstappen: "Het is een non-issue"

De vermeende blokkeeractie van Lando Norris bij Max Verstappen was na afloop van de kwalificatie het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Bij het team van McLaren maken ze zich er niet zo druk om, en volgens Zak Brown is het een non-issue.

Verstappen leek aan het einde van de kwalificatie in aanmerking te komen voor de pole position. De Nederlander was bezig met een goed rondje, maar kwam in de laatste bocht de langzaam rijdende McLaren van Lando Norris tegen. De Brit was onderweg naar de pits, en volgens Verstappen werd hij hier geblokkeerd. De Red Bull-coureur moest hierdoor zijn rondje afbreken, waardoor hij genoegen moest nemen met de tweede tijd.

Non-issue

McLaren-CEO Zak Brown vond de ophef na afloop een beetje te ver gaan. De Amerikaan haalde zijn schouders op in gesprek met Viaplay: "Ik heb net naar de herhaling gekeken... Tenzij iemand de verkeerde herhaling aan mij heeft laten zien, kan ik niet uitvogelen waar ze het over hebben, als ze spreken van iemand blocken. Wat dat betreft is het echt een non-issue. Misschien was hij gewoon gefrustreerd of was hij afgeleid, omdat hij daar iemand zag opduiken."

Brown kijkt naar de race

Brown wil er verder geen woord aan vuil maken. De Amerikaan vindt het allemaal niet zo spannend, en wil vooral vast vooruitblikken op de Grand Prix: "Morgen wordt het een leuke race. Misschien kunnen we daar iets gaan doen met de strategie, nu de snelheidslimiet in de pitlane omhoog is gegaan. Wie weet is het nu wel wat verleidelijker om voor een tweestopper te gaan! Safety Cars kunnen hier ook een rol gaan spelen. We zagen twee weken terug in Bakoe al dat sommige coureurs graag de muur willen knuffelen."

Norris noteerde uiteindelijk de vijfde tijd, terwijl zijn teamgenoot Oscar Piastri de derde tijd op zijn naam schreef.