McLaren maakt zich geen zorgen over opmerkelijke opmars Red Bull
  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 20:38
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull lijkt weer helemaal terug te zijn in de strijd om de zeges. Max Verstappen wist de laatste twee races te winnen, en kan weer vechten met zijn McLaren-concullega's. Volgens Andrea Stella is de opmars van Red Bull zeker niet vreemd.

Vlak voor de zomerstop stelde Verstappen nog dat hij dit seizoen geen race meer ging winnen. Een paar maanden later ziet de wereld er heel anders uit, en wordt Verstappen zelfs weer gezien als een outsider voor de wereldtitel. Hij moet daarvoor wel vechten met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, en hij versloeg beide mannen in de kwalificatie op het stratencircuit van Marina Bay in Singapore.

Bij McLaren vinden ze dat niet vreemd, zo legt teambaas Andrea Stella uit tegenover De Telegraaf: "We zijn al een tijdje geleden gestopt met de ontwikkeling van de auto en we focussen ons volledig op 2026. Red Bull bracht een nieuwe vloer in Monza en kwam hier met een nieuwe voorvleugel. Er zitten dus twee kanten aan het verhaal: onze ontwikkeling en ook de karakteristieken van de circuits waar we in de afgelopen weken hebben gereden."

Kansen voor McLaren

Volgens Stella zal de Amerikaanse Grand Prix in Austin een beetje worsteling worden voor McLaren, maar daarna ziet hij weer kansen: "Aan het begin van het seizoen hadden we op veel circuits een voordeel, maar het veld zit nu dichter bij elkaar. Al denk ik dat in het restant van het seizoen de circuits in Brazilië, Qatar en Abu Dhabi onze auto nog goed liggen."

"Dat Red Bull het ook hier in Singapore, op een circuit waar ze het vaak moeilijk hebben gehad, het goed doet is voor mij geen verrassing. Het blijft Red Bull, een extreem capabel team. En dan is er ook nog Max Verstappen. Die behoeft geen verdere introductie. We hadden de Formule 1 dit jaar graag saai gemaakt, maar zo werkt het niet. We accepteren het gevecht."

Stella wil geen paniek bij zijn coureurs. Maar als beiden 10 punten op Max verliezen zit Norris al in de gevaren zone en moet ook Piastri oppassen voor echte uitglijders. Reken maar dat beide coureurs de druk voelen nu blijkt dat de RB ook op dit circuit meedoet voor de zege.

  nr 76

    Posts: 6.969

    Nothing pn the hand.

    • + 0
    4 okt 2025 - 20:59
  NyckVrieskast

    Posts: 946

    Oud f1 rijder (van der garden) meldt dat rbr iets heeft gevonden bij de wielophanging.

    • + 0
    4 okt 2025 - 21:37
  Snelrondje

    Posts: 8.857

    Stella wil geen paniek bij zijn coureurs. Maar als beiden 10 punten op Max verliezen zit Norris al in de gevaren zone en moet ook Piastri oppassen voor echte uitglijders. Reken maar dat beide coureurs de druk voelen nu blijkt dat de RB ook op dit circuit meedoet voor de zege.

    • + 3
    4 okt 2025 - 21:47
    De Vogel is Geland

      Posts: 551

      Max heeft ze al bij de ballen. Nu moeten ze echt gaan knokken en dus stromen de zweetdruppels langs het perineum. De papaja’s zijn nog brugklassers

      • + 0
      4 okt 2025 - 22:12
  Redcarsmatter

    Posts: 5.447

    'We accepteren het gevecht'.
    Zeer mooi statement van Stella. Geniet ik van.

    • + 0
    4 okt 2025 - 22:32

