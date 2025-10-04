user icon
Verstappen weigert mentale spelletjes te spelen met McLaren: "Boeit me niet!"

Verstappen weigert mentale spelletjes te spelen met McLaren: "Boeit me niet!"
  Gepubliceerd op 04 okt 2025 18:47
  • comments 17
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen lijkt ook in Singapore mee te kunnen vechten om de zege. Hij noteerde de tweede tijd in de kwalificatie, maar werd wel gehinderd door Lando Norris waardoor de pole uit zich raakte. Bij McLaren lijkt men zich zorgen te maken, maar Verstappen wil niet reageren op de vraag of hij in het hoofd van de McLaren-coureurs zit.

Na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan lijkt Verstappen weer terug te zijn in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft een forse achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, maar als hij in Singapore ook kan scoren, kan er veel gebeuren. Met zijn tweede tijd in de kwalificatie in Singapore was Verstappen in ieder geval sneller dan beide McLarens, en dat geeft de burger moed.

Zit Verstappen in het hoofd van de McLarens?

Met de blokkeeractie van Norris in het achterhoofd, werd Verstappen na afloop door de internationale gevraagd of hij in het hoofd zit van de McLaren-coureurs. Hij had geen zin om het mentale spelletje te spelen: "Dat boeit mij toch helemaal niet! Ik leef gewoon mijn eigen leven en doe mijn eigen ding op het circuit. Daarna ga ik lekker naar huis en ga ik andere dingen doen. Als anderen met mij in hun hoofd zitten, dan is dat hun probleem."

Focus op andere zaken

Verstappens focus ligt op hele andere zaken. Hij is vooral blij dat Red Bull nu weer kan meevechten: "Natuurlijk was het moment met Norris niet ideaal, en natuurlijk sta ik liever op pole, maar ik sta nog altijd tweede. Dat is voor ons een goed resultaat op dit circuit, zeker als je kijkt naar de manier waarop we nu tweede staan. We waren vandaag echt enorm competitief en dat is natuurlijk heel erg belangrijk voor mij."

Verstappen deelt morgen de eerste startrij met George Russell, Piastri staat op de derde plaats vlak achter hem.

Max wereldkampioen

Posts: 369

Wat een verschikkelijk jaloerse reacties hier over Kelly. Ik zou hier de foto's van jullie vrouwen, als je die teminste hebt wel eens willen zien.

  • 6
  • 4 okt 2025 - 20:59
F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (17)

Login om te reageren
  • DonKarst

    Posts: 535

    Nou, Verstappen weigert wel veel zeg.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 18:49
    • Larry Perkins

      Posts: 60.413

      Bizar!

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 18:55
    • AUDI_F1

      Posts: 3.327

      Het zegt in elk geval meer over McLaren en rijders ervan dan over Max Verstappen.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 19:07
    • Awesome

      Posts: 199

      Heel interessant!

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 21:16
  • Larry Perkins

    Posts: 60.413

    Max: "Daarna ga ik lekker naar huis en denk ik 'hoe krijg ik ouwe Kel uit mijn hoofd?'"

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 18:55
    • Pietje Bell

      Posts: 31.355

      Uit z'n hoofd? Hier kom je toch graag voor naar huis als 28-jarige
      jonge knaap?

      i.imgur.com/QsFn2ic.png

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 19:15
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.301

      @pietje Bell

      Uhm, nee man. Geef mij die schoonheid van Leclerc maar.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 19:19
    • Pietje Bell

      Posts: 31.355

      @Felipe, ben jij de enige hier die niet weet hoe ik over Kelly denkt?

      Ze ziet er toch niet uit in die veel te grote Urker vissersbroek
      en dat veel te krappe colbertje?

      Zo ziet het colbertje eruit als je de juiste maat draagt:

      i.imgur.com/t9sKfdm.png

      Kijk vervolgens even hierboven hoe Kelly dat colbertje draagt. 🙈

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 19:28
    • Abeltje

      Posts: 340

      Ik snap wel waarom ze zo'n veel te klein Nina Ricci jasje aan heeft. Ze krijgt dat toegestuurd door Nina Ricci personeel en die schatten haar maat in nav de foto's van zichzelf die ze op haar IG plaatst.
      Die heeft ze echter 3 maten kleiner/slanker gefotoshopt.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 19:44
    • Larry Perkins

      Posts: 60.413

      Maar heeft Cruella de Vil haar kont dan drie maten groter/dikker gefotoshopt?

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 19:55
    • Abeltje

      Posts: 340

      Dat doet ze regelmatig @Larry, want dat is mode in Brazilië en ze noemt zichzelf een Braziliaanse.
      Kijk maar op haar IG. Slanke taille en een enorm achterwerk, wat ze helemaal niet heeft. Nou een beetje dan.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 20:28
    • Larry Perkins

      Posts: 60.413

      Je krijgt toch wel smartengeld als je op haar IG moet kijken hè?!

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 22:18
    • snailer

      Posts: 30.012

      Werkelijk? Die van Leclerc een schoonheid? Ik vond vroegah die van Hulk wel schoon om te zien.

      Die van Leclerc is een Barby pop.

      Die Barbie is een vriendin van een vriendin van een vriendin van een vriendin van een vriendin nu. 1 in die keten van velle Barbies van Leclerc vond ik dan weer wel mooi.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 23:08
  • Di Stefano

    Posts: 334

    Je engineer doet het in ieder geval wel

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 19:10
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.471

    Hij gaat steeds meer op dat ding lijken waarmee zijn vader regelmatig loopt te zwiepen.....en dan heb ik het niet over Jos z'n leuter.....of mss wel?.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 19:21
  • Max wereldkampioen

    Posts: 369

    Wat een verschikkelijk jaloerse reacties hier over Kelly. Ik zou hier de foto's van jullie vrouwen, als je die teminste hebt wel eens willen zien.

    • + 6
    • 4 okt 2025 - 20:59
    • nr 76

      Posts: 6.969

      Die behoefte deel ik dan weer niet.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 21:05

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

