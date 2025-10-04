Verstappen weigert mentale spelletjes te spelen met McLaren: "Boeit me niet!"

Max Verstappen lijkt ook in Singapore mee te kunnen vechten om de zege. Hij noteerde de tweede tijd in de kwalificatie, maar werd wel gehinderd door Lando Norris waardoor de pole uit zich raakte. Bij McLaren lijkt men zich zorgen te maken, maar Verstappen wil niet reageren op de vraag of hij in het hoofd van de McLaren-coureurs zit.

Na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan lijkt Verstappen weer terug te zijn in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft een forse achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, maar als hij in Singapore ook kan scoren, kan er veel gebeuren. Met zijn tweede tijd in de kwalificatie in Singapore was Verstappen in ieder geval sneller dan beide McLarens, en dat geeft de burger moed.

Zit Verstappen in het hoofd van de McLarens?

Met de blokkeeractie van Norris in het achterhoofd, werd Verstappen na afloop door de internationale gevraagd of hij in het hoofd zit van de McLaren-coureurs. Hij had geen zin om het mentale spelletje te spelen: "Dat boeit mij toch helemaal niet! Ik leef gewoon mijn eigen leven en doe mijn eigen ding op het circuit. Daarna ga ik lekker naar huis en ga ik andere dingen doen. Als anderen met mij in hun hoofd zitten, dan is dat hun probleem."

Focus op andere zaken

Verstappens focus ligt op hele andere zaken. Hij is vooral blij dat Red Bull nu weer kan meevechten: "Natuurlijk was het moment met Norris niet ideaal, en natuurlijk sta ik liever op pole, maar ik sta nog altijd tweede. Dat is voor ons een goed resultaat op dit circuit, zeker als je kijkt naar de manier waarop we nu tweede staan. We waren vandaag echt enorm competitief en dat is natuurlijk heel erg belangrijk voor mij."

Verstappen deelt morgen de eerste startrij met George Russell, Piastri staat op de derde plaats vlak achter hem.