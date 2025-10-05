user icon
McLaren houdt vertrouwen en gelooft in zege na volledig mislukte kwalificatie
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 09:26
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren kende een zeer slechte kwalificatie op het stratencircuit van Singapore. Lando Norris en Oscar Piastri konden zich niet mengen in de strijd om de pole position, maar teambaas Andrea Stella houdt vertrouwen voor de race van vandaag

McLaren kan dit weekend de constructeurstitel gaan prolongeren, maar op dit moment heerst er geen feeststemming bij het team uit Woking. In de kwalificatie wist Piastri de eer nog enigszins te redden met een derde tijd, terwijl Norris niet veel verder kwam dan de vijfde tijd. Grote titelrivaal Max Verstappen kende wél een goede dag, en hij wist de tweede tijd neer te zetten. Als hij geen last had gehad van Norris in zijn laatste ronde, had de pole position er misschien nog ingezeten.

Doel niet gehaald

McLaren-teambaas Andrea Stella was na afloop niet heel tevreden met het resultaat van zijn team. Hij sprak zich na de sessie uit voor de camera van Sky Sports: "We begonnen aan de kwalificatie met het doel om de pole position te behalen. We zien echter een patroon. Op de circuits waar we veel moeten remmen, en waar er veel hobbels en kerbs zijn, zoals je eerder zag in Canada en Bakoe, dan zijn er andere auto's die competitief kunnen zijn."

Liggen er nog kansen voor McLaren?

Met Piastri op de derde plaats, en Norris daar vlak achter, is er nog veel mogelijk voor McLaren in de Grand Prix van vandaag. Ze gaan jagen op een nieuwe constructeurstitel, en Stella probeert vertrouwen te houden: "Het is nog steeds een goede positie voor de race van morgen."

De kans is groot dat McLaren vandaag de constructeurstitel gaat prolongeren. Ze hebben in principe genoeg aan een podiumplaats, maar moeten ook hopen dat er niets verkeerd gaat. Twee weken geleden was dat wél het geval in de straten van Bakoe.

Lando Norris Oscar Piastri Andrea Stella McLaren GP Singapore 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 9.536

    Als je het goed bekijkt, heeft Mclaren het hele jaar al meer moeite met de kwalificaties.
    Nu RB eindelijk de juiste touch heeft gevonden en ook Mercedes, op dit circuit iig, dichterbij lijkt te zijn gekomen, is pole pakken een zeer lastige opgave geworden voor Mclaren. Ben benieuwd wat met name Piastri kan in de race. Hoge temperaturen, maar nauwelijks inhaalmogelijkheden.

    • + 3
    • 5 okt 2025 - 09:53
    • nr 76

      Posts: 6.970

      Ik ben bang dat het ook dit jaar weer een soort Monaco race wordt, de startopstelling zal min of meer de volgorde aan de finish zijn. Tenzij er rode vlaggen of safetycars in het spel komen.

      Lukt het Piasri otoch om Verstappen te verschalken, zet hij een hele grote stap naar zijn eerste titel. Lukt het Verstappen om Russell toch te passeren in de race, ligt hij dus op zijn 10 punten-per-race schema. Lijkt me overigens moeilijk vol te houden, maar als.ik 1 coureur moest aanwijzen voor een opdracht als deze, zou dat Verstappen zijn.

      • + 5
      • 5 okt 2025 - 10:01
    • snailer

      Posts: 30.022

      Op enig andere baan zou ik zelfs zeggen dat Piastri favoriet is met dit soort temperaturen. De McLaren is gewoon altijd de beste auto in de races geweest. Misschien op Monza na waar Verstappen overduidelijk de betere auto had in de race. En misschien de race die Russell won. Toen was de Mercedes erg sterk.

      Alleen is de issue deze keer is dat het zeer lastig is in te halen. Wil McLaren winnen denk ik dat Piastri een extreem goede start moet hebben, of er moet iets onverwacts gebeuren. Safety car op het goede moment. Chaos. Of bijvoorbeeld plotselinge regen op een gunstig moment.

      Meestal zijn de races hier zonder dit soort chaos zeer saai.

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 10:10
    • Politik

      Posts: 9.536

      Klopt, ben ook bang voor een voorspelbare race.
      Goede start is essentieel, undercut ben ik niet van overtuigd en inhalen is onmogelijk. SC op een gunstig moment, voor welke coureur dan ook, is het enige middel om plekken te winnen.
      De kans op dit straten circuit op een SC is erg groot, dus we gaan het zien.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 10:24
    • snailer

      Posts: 30.022

      Vaak wordt hier een zelfde soort tactiek gebruikt als in Monaco. Even voor de duidelijkheid. Ze doen het niet altijd zo in Monaco, maar de eerste rijder dicteert het tempo dusdanig dat er een lange rij achter zit. Een undercutter komt altijd vast in verkeer met een drs trein. Op dat moment geeft de eerste rijder volle gas en het verandert in een overcut (tijdwinst) en mogelijk ook een gunstige safety car. Pech door een bui wordt gemitigeerd, etc.
      Kan me zo een race herinneren van Hamilton hier. In de absoluut snelste auto zitten, gaf hij telkens gas op de rechte stukken en liet dan weer de auto's er achter aansluiten. Op het moment dat de eersten achter hem pitte stierde hij weg en won vrij eenvoudig. Dat was volgens mij 2018.
      2017 won hij ook, maar hij had in ieder geval het geluk dat er 3 uit crashten voor hem tijdens de start.
      En eerlijk is eerlijk. Kan me er ook 1 herinneren waar Hamilton van P1 vertrok en door meerdere auto's werd ge-undercut. Ben even vergeten welk jaar.

      Undercut is wel degelijk mogelijk.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 10:43
    • NicoS

      Posts: 19.448

      Vorig seizoen starte Piastri als zevende, en werd uiteindelijk derde, dus inhalen is hier zeker niet onmogelijk.
      Mercedes heeft ervoor gekozen om met minder vleugel te gaan rijden, de tijd die ze wonnen t.o.v. de rest was op de rechte stukken. Ben benieuwd of dit voor de race ook werkt, want dan zullen ze op andere banden rijden dan in de kwalificatie.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 10:52
    • snailer

      Posts: 30.022

      Bij de start gaat Hulk Piastri voorbij. Direct daarna pakt Piastri de plek direct terug.
      Na een ronde heeft niemand van de top 6 een plek gewonnen of verloren ten opzichte van de startopstelling.
      Eind ronde 18 gaat Hamilton naar binnen vanaf P3. Valt terug naar p13.
      Eind ronde 27 gaat Russell naar binnen vanaf P3. Russell overcut Hamilton voor positie. Russell komt terug op de baan op P8, 5 seconde voor Hamilton op p9
      Volgorde: Norris - Verstappen - Piastri.

      Einde ronde 39 gaat Piastri naar binnen van P2..
      Volgorde:
      P1 - Norris met mega voorsprong.
      P2 - Verstappen
      P3 - Russell
      P4 - Hamilton
      P5 - Piastri, net achter Hamilton. Vandenvoordeel 21 rondes op Hamilton. 12 op Russell
      Ronde 40 gaat Piastri vrij eenvoudig Hamilton voorbij. Buitenom.
      Ronde 45 gaat hij vrij eenvoudig Russell voorbij. In de zelfde bocht. Buitenom.

      Dit is geen inhalen. Dit is gewoon in de snelste en in Singapore 2024 zeer dominante auto met een groot bandenvoordeel er voorbij rijden. Bewijs wat ik zei. Meestal werkt de overcut mega goed.

      De eerste 21 rondes zat Piastri gewoon vast achter Russell. Op gelijke banden is er niet in te halen.



      Ik laat even Norris en Verstappen buiten beschouwing. Buiten dat Norris enorm hard wegreed van Verstappen. Die werd P2 omdat Piastri mega werd opgehouden door Russell aan het begin. Anders zou ook Verstappen slachtoffer zijn geworden van de overcut in combinatie met banden voordeel.

      Dus nee. Normaal is er niet in te halen op Singapore. Tenzij er een auto voordeel in combi met een bandenvoordeel is. Of mogelijk in de regen.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 11:48
  • mario

    Posts: 14.235

    "Volledig mislukte kwalificatie"

    Dan zouden beide McLarens achteraan starten.... Dat valt dus nog wel me.... Maar ze moeten wel volledig in de aanval gaan vanaf de start....

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 10:38
  • John6

    Posts: 11.073

    voor het papaya rules McLaren team uit Woking is maar 1 ding belangrijk, dat is de constructeurstitel, die kunnen ze vandaag binnen harken als ze niet beide van de baan vliegen.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 11:32

Meer nieuws

