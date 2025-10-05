McLaren houdt vertrouwen en gelooft in zege na volledig mislukte kwalificatie

Het team van McLaren kende een zeer slechte kwalificatie op het stratencircuit van Singapore. Lando Norris en Oscar Piastri konden zich niet mengen in de strijd om de pole position, maar teambaas Andrea Stella houdt vertrouwen voor de race van vandaag

McLaren kan dit weekend de constructeurstitel gaan prolongeren, maar op dit moment heerst er geen feeststemming bij het team uit Woking. In de kwalificatie wist Piastri de eer nog enigszins te redden met een derde tijd, terwijl Norris niet veel verder kwam dan de vijfde tijd. Grote titelrivaal Max Verstappen kende wél een goede dag, en hij wist de tweede tijd neer te zetten. Als hij geen last had gehad van Norris in zijn laatste ronde, had de pole position er misschien nog ingezeten.

Doel niet gehaald

McLaren-teambaas Andrea Stella was na afloop niet heel tevreden met het resultaat van zijn team. Hij sprak zich na de sessie uit voor de camera van Sky Sports: "We begonnen aan de kwalificatie met het doel om de pole position te behalen. We zien echter een patroon. Op de circuits waar we veel moeten remmen, en waar er veel hobbels en kerbs zijn, zoals je eerder zag in Canada en Bakoe, dan zijn er andere auto's die competitief kunnen zijn."

Liggen er nog kansen voor McLaren?

Met Piastri op de derde plaats, en Norris daar vlak achter, is er nog veel mogelijk voor McLaren in de Grand Prix van vandaag. Ze gaan jagen op een nieuwe constructeurstitel, en Stella probeert vertrouwen te houden: "Het is nog steeds een goede positie voor de race van morgen."

De kans is groot dat McLaren vandaag de constructeurstitel gaat prolongeren. Ze hebben in principe genoeg aan een podiumplaats, maar moeten ook hopen dat er niets verkeerd gaat. Twee weken geleden was dat wél het geval in de straten van Bakoe.