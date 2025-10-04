"Verstappen weigert uitgebreid in te gaan op blokkeeractie van Norris"

Max Verstappen was na afloop van de kwalificatie niet blij met een actie van Lando Norris. Volgens Verstappen blokkeerde zijn Britse vriend hem in de laatste bocht, wat hem mogelijk de pole position kostte. Na afloop kwam Verstappen met een uitgebreide uitleg van het moment.

Verstappen beleeft tot nu toe een geweldig weekend in de straten van Singapore. Waar Red Bull voorheen worstelde op de krappe baan, lijkt alles nu beter te gaan. Verstappen maakte dan ook kans op de pole position, maar in de laatste bocht van zijn laatste run trof hij de langzaam rijdende McLaren van Lando Norris op zijn pad. Verstappen moest zijn ronde afbreken en was op zijn zachtst gezegd niet blij.

Wat was er aan de hand?

Na afloop werd hij door Viaplay gevraagd hoe hij dit ervaart: "Weet je, iedereen zoekt hier natuurlijk naar gaatjes op het circuit, want je wil natuurlijk geen auto voor je hebben. Daarom rijdt ook zeven of acht seconden bij elkaar vandaan. Als je dan in die laatste sector aankomt, en er rijdt iemand twee of drie seconden voor je, dan verlies je gewoon tijd. Dat is gewoon zo."

"Je verliest dan iets bij het aanremmen, en dat is precies wat er gebeurde. Dat is precies wat er gebeurde. Ik heb het hele weekend de voorkant nog niet verloren daar. Je remt gewoon op hetzelfde punt aan, en hij blokkeert voor. Dat is natuurlijk jammer, anders zat het heel erg dicht bij elkaar voor pole. Maar voor ons om dit hier te laten zien, op een circuit met heel erg veel downforce, is voor ons heel positief."

Wat gaat Verstappen niet vergeten?

Tijdens het podiuminterview sloeg Verstappen dreigde taal uit, en stelde hij dat dit iets was wat ze niet gaan vergeten. Toen Verstappen daar door Viaplay naar werd gevraagd, was hij duidelijk: "Ja, maar daar hoeven we nu geen tijd aan te besteden."