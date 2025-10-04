Polesitter Russell vreest voor Verstappen: "Hij is heel goed bij de start!"

George Russell verraste vandaag in Singapore met de pole position. Hij reed een snaarstrakke kwalificatie en versloeg topfavoriet Max Verstappen. De Britse Mercedes-coureur was heel erg tevreden, maar rekent zich nog lang niet rijk.

Russell gold voorafgaand de kwalificatie zeker niet als de favoriet voor de pole position. De Britse Mercedes-coureur oogde snel in de vrije trainingen, maar weinig mensen hielden rekening met een verrassende jacht op de pole position. Toch kreeg hij het voor elkaar om in Q3 twee prachtige rondjes te rijden, waarin hij weinig fout deed. Hij profiteerde van het feit dat Max Verstappen werd gehinderd door Lando Norris, maar dat nam niet weg dat hij snel was.

Trots overheerst

Na afloop nam Russell de complimenten in ontvangst van interviewer van dienst David Coulthard: "Het is geweldig om op pole position te staan, gisteren was een heel uitdagende dag voor ons vanwege uiteenlopende redenen. Maar het is goed dat we terug kunnen slaan en een goed resultaat kunnen neerzetten."

Russell weet overigens ook dat de buit nog niet binnen is: "Morgen wordt een lange, zweterige dag, maar ik wist dat er potentie in de auto zat. Kimi doet het het hele weekend al heel erg goed. Ik heb zelfs best veel van hem kunnen leren toen ik keek naar wat hij gistermiddag had gedaan."

Rekening houden met Verstappen

De Britse Mercedes-coureur verwacht vooral veel van Max Verstappen: "Singapore ,is in het verleden niet altijd aardig voor mij geweest, al kwam dat vaak ook door wat ik zelf deed. Ik laat me ook niet afleiden door deze pole position, maar het is wel de beste plek om te starten. Ik hoop dat ik de leiding kan vasthouden tot bocht 1, maar die gast hier links van mij (Verstappen, red.) is best goed in racestarts en het inhalen aan de binnenkant, dus ik houd mijn ogen open!"