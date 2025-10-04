user icon
icon

Red Bull barst van het zelfvertrouwen en gelooft in pole Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull barst van het zelfvertrouwen en gelooft in pole Verstappen
  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 14:39
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en Red Bull beginnen vol zelfvertrouwen aan de kwalificatie in de straten van Singapore. De Nederlander noteerde de snelste tijd in de derde vrije training, en teambaas Laurent Mekies droomt stiekem van de pole position.

Voorafgaand het raceweekend werd er veel gespeculeerd over de kansen van Verstappen en Red Bull in Singapore. Verstappen schreef de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam, en als hij dit weekend goed presteert in Singapore, dan is hij terug in de strijd om de wereldtitel. Het Marina Bay Streetcircuit was in het verleden echter niet een plek waar Red Bull goed presteerde, en er bestaan dan ook nog veel vraagtekens.

Meer over Red Bull Racing Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

'Het is heel erg close'

Red Bull introduceerde dit weekend een nieuwe voorvleugel, en de resultaten zien er tot nu toe goed uit. Verstappen was het snelste in VT3, maar zijn voorsprong op de concurrentie was klein. Teambaas Laurent Mekies wijst daarnaar in gesprek met de Duitse tak van Sky Sport: "Het is heel erg close. Het ging natuurlijk goed, maar we racen zonder te weten welk team het sterkst is. McLaren, Mercedes, Ferrari, we zaten allemaal erg dicht bij elkaar. Een of twee tienden maakte echt het verschil, dus uiteindelijk draait het erom wie alles perfect doet in de kwalificatie."

Kan Red Bull de pole pakken?

Mekies weigert te vroeg te juichen, maar denkt wel aan de pole: "We moeten eerst de kwalificatie afwachten. Het ziet er in ieder geval anders uit dan in de afgelopen jaren. Echt een groot dankwoord naar iedereen in de fabriek. En zoals je al zei, in Monza en Bakoe hebben we vooruitgang geboekt. Dat is positief."

"Maar goed, laten we eerst even de kwalificatie afwachten. We doen in ieder geval mee in de strijd om de pole. Je kunt echter ook nog steeds als vierde of vijfde eindigen als je niet alles perfect voor elkaar krijgt."

NicoS

Posts: 19.440

Als we dezelfde taferelen krijgen als in Baku, kan het een lange zit worden straks…..;)

  • 1
  • 4 okt 2025 - 14:44
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.440

    Als we dezelfde taferelen krijgen als in Baku, kan het een lange zit worden straks…..;)

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 14:44

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar