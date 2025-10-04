Red Bull barst van het zelfvertrouwen en gelooft in pole Verstappen

Max Verstappen en Red Bull beginnen vol zelfvertrouwen aan de kwalificatie in de straten van Singapore. De Nederlander noteerde de snelste tijd in de derde vrije training, en teambaas Laurent Mekies droomt stiekem van de pole position.

Voorafgaand het raceweekend werd er veel gespeculeerd over de kansen van Verstappen en Red Bull in Singapore. Verstappen schreef de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam, en als hij dit weekend goed presteert in Singapore, dan is hij terug in de strijd om de wereldtitel. Het Marina Bay Streetcircuit was in het verleden echter niet een plek waar Red Bull goed presteerde, en er bestaan dan ook nog veel vraagtekens.

'Het is heel erg close'

Red Bull introduceerde dit weekend een nieuwe voorvleugel, en de resultaten zien er tot nu toe goed uit. Verstappen was het snelste in VT3, maar zijn voorsprong op de concurrentie was klein. Teambaas Laurent Mekies wijst daarnaar in gesprek met de Duitse tak van Sky Sport: "Het is heel erg close. Het ging natuurlijk goed, maar we racen zonder te weten welk team het sterkst is. McLaren, Mercedes, Ferrari, we zaten allemaal erg dicht bij elkaar. Een of twee tienden maakte echt het verschil, dus uiteindelijk draait het erom wie alles perfect doet in de kwalificatie."

Kan Red Bull de pole pakken?

Mekies weigert te vroeg te juichen, maar denkt wel aan de pole: "We moeten eerst de kwalificatie afwachten. Het ziet er in ieder geval anders uit dan in de afgelopen jaren. Echt een groot dankwoord naar iedereen in de fabriek. En zoals je al zei, in Monza en Bakoe hebben we vooruitgang geboekt. Dat is positief."

"Maar goed, laten we eerst even de kwalificatie afwachten. We doen in ieder geval mee in de strijd om de pole. Je kunt echter ook nog steeds als vierde of vijfde eindigen als je niet alles perfect voor elkaar krijgt."