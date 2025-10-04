user icon
Mercedes deelt update over toekomst van Russell
  Gepubliceerd op 04 okt 2025 14:18
  10
  Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes heeft nog altijd geen nieuws gedeeld over hun line-up voor volgend jaar. Ze hinten er al geruime tijd op dat ze door willen gaan met George Russell en Andrea Kimi Antoneli, maar er is nog geen handtekening op papier gezet. Toto Wolff hint nu op een deal met Russell.

De zitjes bij Mercedes zijn al maanden onderwerp van gesprek in de wereld van de Formule 1. Aan het begin van de zomer werd Max Verstappen in verband gebracht met het zitje van Russell, maar de Nederlander wilde niet vertrekken bij Red Bull. Het leek daarna een kwestie van tijd te zijn voordat Mercedes de contractverlenging van Russell zou aankondigen, maar dat gebeurde niet.

Hoe gaat het met de onderhandelingen?

Ondertussen is er nog steeds geen nieuws naar buitengekomen, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich helemaal geen zorgen. Na afloop van de derde vrije training in Singapore meldde Wolff zich bij Sky Sports, waar hij werd gevraagd of een deal met Russell in de maak was: "We zijn heel dichtbij."

Wolff wilde er verder niet al te veel woorden aan vuil maken. De interviewer hield echter voet bij stuk en vroeg aan Wolff of het een kwestie van dagen, uren of minuten was. De Oostenrijkse teambaas haalde adem, en gaf antwoord: "Zoiets, ja."

Wolff verwacht goede prestaties

Wolff wilde veel liever vooruitblikken op de kwalificatie, en stelde dat hij verwacht dat Mercedes in de mix zit: "De verschillen zijn zeker klein, al helemaal als je kijkt dat het hier om een stratencircuit gaat waar je risico's moet nemen en dicht langs de muur rijdt. Als dit het begin is van vandaag, dan ben ik best benieuwd hoe close het kan zijn in de kwalificatie."

Russell en Antonelli kenden een goede derde vrije trainingen, en ze reden de derde en vierde tijd.

Skoda F1

Posts: 374

Denk dat de onderhandelingen erover gaat hoeveel geld hij mee moet brengen om nog een jaartje in die Mercedes te zitten

  • 3
  • 4 okt 2025 - 15:03
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Mercedes GP Singapore 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Astfgl

    Posts: 950

    OK, geen nieuws dus.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 14:22
    • Freek-Willem

      Posts: 6.257

      Jawel, ze zijn heel dichtbij.

      Alleen is dat bij een nieuw contract of een afscheid. Dat laat Toto nog even in het midden.. maar ze zijn wel dichtbij

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 14:24
    • Larry Perkins

      Posts: 60.401

      Heb wel nieuws voor de fotograaf, neem de volgende keer een foto van 'Second Choice George' met een volledig dicht gegroeide plant op de voorgrond...

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 14:26
    • nr 76

      Posts: 6.966

      Een paar bladeren meer, en je hebt meteen een veel mooiere foto!

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 14:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.467

    Ja, het is bijna geregeld.
    Het gaat maar over 'n paar nullen.

    Ik hoop dan ook dan vriend het vel over de oren van Toto trekt tot aan zijn nek toe....

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 14:28
    • mario

      Posts: 14.219

      "Het gaat maar over 'n paar nullen."

      Achter de komma??? 😉

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 15:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.467

      'n 1 met veel nullen en dan pas de komma.....maar die tellen we niet.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 16:30
    • chipmunck

      Posts: 104

      Een 1 met 7 nullen is voor Sjors het hoogst haalbare. Hij gaat echt geen 100 miljoen verdienen.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:21
    • mario

      Posts: 14.219

      @chipmunck: In z'n hele carrière waarschijnlijk wel 😉

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:22
  • Skoda F1

    Posts: 374

    Denk dat de onderhandelingen erover gaat hoeveel geld hij mee moet brengen om nog een jaartje in die Mercedes te zitten

    • + 3
    • 4 okt 2025 - 15:03

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

