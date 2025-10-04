Mercedes deelt update over toekomst van Russell

Het team van Mercedes heeft nog altijd geen nieuws gedeeld over hun line-up voor volgend jaar. Ze hinten er al geruime tijd op dat ze door willen gaan met George Russell en Andrea Kimi Antoneli, maar er is nog geen handtekening op papier gezet. Toto Wolff hint nu op een deal met Russell.

De zitjes bij Mercedes zijn al maanden onderwerp van gesprek in de wereld van de Formule 1. Aan het begin van de zomer werd Max Verstappen in verband gebracht met het zitje van Russell, maar de Nederlander wilde niet vertrekken bij Red Bull. Het leek daarna een kwestie van tijd te zijn voordat Mercedes de contractverlenging van Russell zou aankondigen, maar dat gebeurde niet.

Hoe gaat het met de onderhandelingen?

Ondertussen is er nog steeds geen nieuws naar buitengekomen, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich helemaal geen zorgen. Na afloop van de derde vrije training in Singapore meldde Wolff zich bij Sky Sports, waar hij werd gevraagd of een deal met Russell in de maak was: "We zijn heel dichtbij."

Wolff wilde er verder niet al te veel woorden aan vuil maken. De interviewer hield echter voet bij stuk en vroeg aan Wolff of het een kwestie van dagen, uren of minuten was. De Oostenrijkse teambaas haalde adem, en gaf antwoord: "Zoiets, ja."

Wolff verwacht goede prestaties

Wolff wilde veel liever vooruitblikken op de kwalificatie, en stelde dat hij verwacht dat Mercedes in de mix zit: "De verschillen zijn zeker klein, al helemaal als je kijkt dat het hier om een stratencircuit gaat waar je risico's moet nemen en dicht langs de muur rijdt. Als dit het begin is van vandaag, dan ben ik best benieuwd hoe close het kan zijn in de kwalificatie."

Russell en Antonelli kenden een goede derde vrije trainingen, en ze reden de derde en vierde tijd.