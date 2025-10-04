Max Verstappen hekelt FIA-besluit: "Dat is belachelijk"

De Grand Prix van Singapore geldt als één van de zwaarste races van het jaar. Aangezien de temperaturen hoog kunnen worden, heeft de FIA een hittewaarschuwing afgegeven. Dat betekent dat de coureurs mogen kiezen voor een koelvest, of extra ballast in de auto. Max Verstappen is geen fan van de koelvesten, en vindt de regelgeving te ver gaan.

De FIA wil de coureurs beschermen tegen mogelijke oververhitting of uitdroging tijdens de race. Na de Grand Prix van Qatar in 2023 besloot de FIA in te grijpen. In die race vielen coureurs na afloop flauw vanwege de hitte. Er werd een speciaal koelvest ontwikkeld, en de coureurs mogen dit jaar kiezen of ze met deze innovatie rijden of niet. Als de coureurs er niet voor kiezen, dan moeten ze extra ballast in de auto meenemen. Anders kan er een oneerlijk voordeel ontstaan.

Verstappen draagt het koelvest niet

Max Verstappen gaat geen koelvest dragen, zo laat hij luid en duidelijk weten aan Motorsport.com: "Nee, ik ga het niet dragen. Ik heb er niet zo'n last van en het wordt sowieso wel warm. Een beetje zweten is oké en het vest wordt na iets van vijftien tot twintig minuten toch al warm. Daar heb je dus helemaal niets aan."

Koelvesten verplichten of niet?

De FIA denkt er serieus over na om vanaf volgend jaar de koelvesten verplicht te stellen. Bij Viaplay laat Verstappen weten dat hij dit geen goed idee vindt: "Ik vind gewoon dat het een optie moet zijn, dat je zelf mag kiezen of je het wel of niet draagt."

Opgemerkt dat dit nu het geval is, reageert Verstappen duidelijk: "Dit seizoen is dat nog wel zo, ja, maar volgend seizoen op dit moment niet. En daar ben ik het totaal niet mee eens. Dat is een beetje belachelijk. Het gaat uiteindelijk om je eigen veiligheid en hoe je jezelf ermee voelt. Dat moeten ze niet verplichten, vind ik."