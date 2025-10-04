user icon
Max Verstappen hekelt FIA-besluit: "Dat is belachelijk"
  Gepubliceerd op 04 okt 2025 13:54
  • comments 7
  Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Singapore geldt als één van de zwaarste races van het jaar. Aangezien de temperaturen hoog kunnen worden, heeft de FIA een hittewaarschuwing afgegeven. Dat betekent dat de coureurs mogen kiezen voor een koelvest, of extra ballast in de auto. Max Verstappen is geen fan van de koelvesten, en vindt de regelgeving te ver gaan.

De FIA wil de coureurs beschermen tegen mogelijke oververhitting of uitdroging tijdens de race. Na de Grand Prix van Qatar in 2023 besloot de FIA in te grijpen. In die race vielen coureurs na afloop flauw vanwege de hitte. Er werd een speciaal koelvest ontwikkeld, en de coureurs mogen dit jaar kiezen of ze met deze innovatie rijden of niet. Als de coureurs er niet voor kiezen, dan moeten ze extra ballast in de auto meenemen. Anders kan er een oneerlijk voordeel ontstaan.

Verstappen draagt het koelvest niet

Max Verstappen gaat geen koelvest dragen, zo laat hij luid en duidelijk weten aan Motorsport.com: "Nee, ik ga het niet dragen. Ik heb er niet zo'n last van en het wordt sowieso wel warm. Een beetje zweten is oké en het vest wordt na iets van vijftien tot twintig minuten toch al warm. Daar heb je dus helemaal niets aan."

Koelvesten verplichten of niet?

De FIA denkt er serieus over na om vanaf volgend jaar de koelvesten verplicht te stellen. Bij Viaplay laat Verstappen weten dat hij dit geen goed idee vindt: "Ik vind gewoon dat het een optie moet zijn, dat je zelf mag kiezen of je het wel of niet draagt."

Opgemerkt dat dit nu het geval is, reageert Verstappen duidelijk: "Dit seizoen is dat nog wel zo, ja, maar volgend seizoen op dit moment niet. En daar ben ik het totaal niet mee eens. Dat is een beetje belachelijk. Het gaat uiteindelijk om je eigen veiligheid en hoe je jezelf ermee voelt. Dat moeten ze niet verplichten, vind ik."

schwantz34

Posts: 40.954

In de fysiek nog veel zwaardere Moto GP lachen ze zich kapot om dit soort maatregelen voor watjes!

  • 7
  • 4 okt 2025 - 14:11
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.325

    Wat een bemoeizucht. Laat de rijders het lekker zelf uitmaken. Ga nou niet na zoveel jaar Singapore doen alsof dit een groot probleem is.

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 13:59
    • DBGates

      Posts: 3.891

      Nou ik snap de FIA wel. Als er naar de race diverse coureurs flauw gevallen zijn dan moeten die tegen zichzelf in bescherming genomen worden.
      Ik snap alleen de regels van extra ballast niet.
      Verlicht dan iedereen op een vest te dragen boven een bepaalde temperatuur

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 14:10
    • schwantz34

      Posts: 40.950

      In de fysiek nog veel zwaardere Moto GP lachen ze zich kapot om dit soort maatregelen voor watjes!

      • + 7
      • 4 okt 2025 - 14:11
    • Larry Perkins

      Posts: 60.399

      De vermaledijde FIA is nog met de coureurs in overleg @jd2000...

      "Bij navraag laat de FIA weten dat die verplichting ook nog niet in beton is gegoten. Het koelvest bleek vrijdagavond namelijk een groot onderwerp tijdens de rijdersbriefing in Singapore, waar de meningen inderdaad verdeeld bleken.
      Het verplichten van het koelvest voor 2026 is momenteel een overweging, maar de FIA laten weten dat het nog altijd open staat voor discussie met de coureurs.
      Precies dat gesprek wil Verstappen graag aangaan, waarbij de viervoudig wereldkampioen een sterke voorkeur heeft om het dragen van het vest ook in de komende jaren een vrije keuze te laten." (MS)

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 14:12
    • red slow

      Posts: 3.225

      @DB gates
      Dat ballast slaat nergens op. Want de regels zijn niet zo dat de rijders worden gewogen en het gewicht van de zwaarste rijder word gepakt als het minimum gewicht. Dan zouden de rijders altijd ballast mee moeten nemen op 1 rijder na. Om het “eerlijk” te houden.

      Deze regel slaat dus weer nergens op. Wil je de rijders beschermen. Rij dan niet in zulke omstandigheden. Pas de starttijden of de start datums aan.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 15:01
  • Skoda F1

    Posts: 370

    Beetje slap weer van fia! De keuze moet zijn of een koelvest dragen.. of de dickpic van Horner op je wang getatoeëerd

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 14:14
  • mario

    Posts: 14.208

    "Ik vind gewoon dat het een optie moet zijn, dat je zelf mag kiezen of je het wel of niet draagt."

    Op zich mee eens dat het een optie zou moeten zijn.... Maar je kunt er misschien ook op wachten dat iemand onwel (of erger) wordt door de warmte... Dan zijn de gevolgen ook niet te overzien....

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 15:00

Meer nieuws

