Hamilton moet vrezen voor zware straf na vreemde fout in Singapore

Hamilton moet vrezen voor zware straf na vreemde fout in Singapore
  Gepubliceerd op 04 okt 2025 12:46
  comments 21
  Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton moet vrezen voor een straf in Singapore. De Britse zevenvoudig wereldkampioen moet zich melden bij de stewards, nadat hij de fout in was gegaan onder de rode vlag in de derde vrije training. Beelden laten zien dat hij op volle snelheid over de baan reed, terwijl er dus een rode vlag hing.

De derde vrije training op het Marina Bay Street Circuit werd na een kwartiertje stilgelegd vanwege een crash van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelandse Racing Bulls-coureur stuiterde de muur in, nadat hij in bocht 7 de macht over het stuur was verloren toen hij over een kerbstone reed. De baan lag op het punt van de crash vol met debri's, en de marshalls moesten flink aan de bak.

Wat deed Hamilton verkeerd?

Toen er met de rode vlag werd gezwaaid, ging Hamilton direct van zijn gas af. Hij reed stapvoets langs de restanten van de auto van Lawson, en werd door zijn race-engineer gewaarschuwd. Hij kreeg de opdracht om links van de baan te rijden, en om uit te kijken voor debri. Toen Hamilton de bocht om was, en dus weg was bij de gecrashte Racing Bull, trapte hij vol het gas in.

Hele ronde volgas

Op de beelden van zijn onboardcamera is te zien hoe Hamilton op racesnelheid naar de pits rijdt, terwijl er dus een rode vlag hangt. Onder een rode vlag moeten coureurs rustig aan doen, en rekening houden met de mogelijkheid dat er marshalls op de baan lopen, of dat er een gevaarlijke situatie is. Hamilton zal stellen dat er verder geen gevaar was, maar onder een rode vlag is het normaal gesproken de bedoeling dat er niet volgas wordt gereden.

De stewards zullen het moment onderzoeken, en het is de verwachting dat er voor de start van de kwalificatie een besluit wordt genomen over een eventuele straf van Hamilton.

schwantz34

Posts: 40.949

Volle gas onder rood doorrijden was gewoon heel dom van Ham!

  • 10
  • 4 okt 2025 - 12:53
Reacties (21)

  • skibeest

    Posts: 1.895

    361 plaatsen gridstraf

    • + 7
    • 4 okt 2025 - 12:50
    • Rogier hier

      Posts: 6.712

      Hij heet geen Max Verstappen, dus het zal wel aflopen met een tikje op de vingers en een niet meer doen hé! Misschien een boete van een paar tientjes.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 13:26
    • Rogier hier

      Posts: 6.712

      Tja en de straf is nu bekend…. En ik had ongelijk. Hij heeft helemaal geen straf gehad.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 15:34
  • Skoda F1

    Posts: 370

    Alweer? Zou die kleurenblind zijn soms!

    • + 7
    • 4 okt 2025 - 12:53
    • gridiron

      Posts: 2.834

      idem voor de pitmuur, rood is wel een lieveingskleur.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 13:14
    • F1jos

      Posts: 4.705

      "Hij ziet rood voor zijn ogen”
      Lewis is zo woedend dat het zijn zicht vertroebeld.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 14:02
  • schwantz34

    Posts: 40.951

    Volle gas onder rood doorrijden was gewoon heel dom van Ham!

    • + 10
    • 4 okt 2025 - 12:53
  • mario

    Posts: 14.212

    Dit ziet er niet uit als vol gas, maar naar mijn mening wel aan de snelle kant...
    " Onder een rode vlag moeten coureurs rustig aan doen"
    Maar wat is in deze dan rustig aan??? Ben benieuwd wat de stewards gaan doen.... Ik neem aan dat er goed naar de telemetrie wordt gekeken...

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 13:07
    • hupholland

      Posts: 9.243

      Kijk naar Gasly destijds in Japan en je weet wat je ongeveer kunt verwachten. 10 plaatsen gridstraf

      • + 8
      • 4 okt 2025 - 13:34
    • mario

      Posts: 14.212

      @hupholland: Dan mag je wel 8 plusjes hebben gekregen en ik geen eentje.... Ik gun je die 8 plusjes trouwens van harte hoor.... 😊 Maar blijkbaar had ik toch bij het rechte eind 😉

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 15:51
  • da_bartman

    Posts: 6.148

    Kun je al een zwarte vlag krijgen voordat de race / kwali is begonnen?

    • + 3
    • 4 okt 2025 - 13:15
  • hupholland

    Posts: 9.243

    En morgen weer driver of the day omdat ie van P17 naar P12 is gereden.

    • + 7
    • 4 okt 2025 - 13:15
  • Driver87

    Posts: 693

    Dit is wel heel apart. Voor hetzelfde geld rijdt er een concullega om de hoek wel langzaam. Knal je er zo bovenop

    • + 5
    • 4 okt 2025 - 13:18
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.296

    Why??? Weekend gaat tot nu toe goed, en dan doe je dit. Zo zonde weer.

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 13:33
    • De Vogel is Geland

      Posts: 544

      Zit nog teveel met z’n gedachten bij z’n maatje roscoe

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 13:56
  • Skimi

    Posts: 1.090

    Gaan toch een hoop dingen fout. Hamilton kan inschatten dat het rood gaat worden ivm track layout en type crash, en hangt overal rood en zn teamradio is ook stil over de situatie.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 13:55
  • jd2000

    Posts: 7.325

    Maar ja,het is een Engelsman,z'n hond is net dood. Zal wel een waarschuwing worden.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 13:57
    • Freek-Willem

      Posts: 6.257

      10 seconden stop and go in q1 zodadelijk

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 14:00
  • John6

    Posts: 11.067

    Een straf gaat hij zeker krijgen, met rode vlaggen en te hard rijden dan kan je het vergeten.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 14:30

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.498
  • Podiums 132
  • Grand Prix 225
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
