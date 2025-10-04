Hamilton moet vrezen voor zware straf na vreemde fout in Singapore

Lewis Hamilton moet vrezen voor een straf in Singapore. De Britse zevenvoudig wereldkampioen moet zich melden bij de stewards, nadat hij de fout in was gegaan onder de rode vlag in de derde vrije training. Beelden laten zien dat hij op volle snelheid over de baan reed, terwijl er dus een rode vlag hing.

De derde vrije training op het Marina Bay Street Circuit werd na een kwartiertje stilgelegd vanwege een crash van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelandse Racing Bulls-coureur stuiterde de muur in, nadat hij in bocht 7 de macht over het stuur was verloren toen hij over een kerbstone reed. De baan lag op het punt van de crash vol met debri's, en de marshalls moesten flink aan de bak.

Wat deed Hamilton verkeerd?

Toen er met de rode vlag werd gezwaaid, ging Hamilton direct van zijn gas af. Hij reed stapvoets langs de restanten van de auto van Lawson, en werd door zijn race-engineer gewaarschuwd. Hij kreeg de opdracht om links van de baan te rijden, en om uit te kijken voor debri. Toen Hamilton de bocht om was, en dus weg was bij de gecrashte Racing Bull, trapte hij vol het gas in.

Hele ronde volgas

Op de beelden van zijn onboardcamera is te zien hoe Hamilton op racesnelheid naar de pits rijdt, terwijl er dus een rode vlag hangt. Onder een rode vlag moeten coureurs rustig aan doen, en rekening houden met de mogelijkheid dat er marshalls op de baan lopen, of dat er een gevaarlijke situatie is. Hamilton zal stellen dat er verder geen gevaar was, maar onder een rode vlag is het normaal gesproken de bedoeling dat er niet volgas wordt gereden.

De stewards zullen het moment onderzoeken, en het is de verwachting dat er voor de start van de kwalificatie een besluit wordt genomen over een eventuele straf van Hamilton.