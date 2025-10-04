Vloekende Norris jaloers op ouders van Verstappen

Max Verstappen kan dit weekend definitief aanhaken in de titelstrijd met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Norris weet dat Verstappen altijd keihard kan terugslaan, en stelt dat hij nooit zo goed zal worden als de Nederlander op dit moment is.

Norris en Verstappen zijn in hun vrije tijd goede vrienden, maar op de baan zijn ze elkaars rivalen. Na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan lijkt Verstappen zich zelfs in de strijd om de wereldtitel te kunnen mengen, maar daarvoor heeft hij wel een goed resultaat in Singapore nodig. Norris weet in ieder geval wat hij kan verwachten van viervoudig wereldkampioen Verstappen, die volgens hem veel beter is dan de rest.

'Ik ben niet beter dan Verstappen'

In Singapore deed Norris daar niet zo geheimzinnig over in gesprek met ESPN: "Ik wil niet zeggen of denken dat ik ooit zo goed zal worden als Max, want ik denk dat dat verkeerd is om tegen mezelf te zeggen."

"Hij is één van de beste coureurs die ooit in de Formule 1 heeft gereden. Dus als er iemand naar je toe komt en zegt dat ze net zo goed zijn als Max, dan moet je fuck off tegen ze zeggen. Elke coureur in de wereld kan barsten van het zelfvertrouwen en dat soort dingen zeggen, maar ik denk dat het onmogelijk is."

Beter op sommige dagen

Norris heeft soms nog wel wat vertrouwen: "Denk ik dat ik op sommige dagen beter ben? Ja. Denk ik dat mijn teamgenoot op sommige dagen beter is? Ja. Maar daar draait het er ook om hoe consistent hij is, en dat is indrukwekkend."

Jaloers op de opvoeding

Norris wijst verder ook naar de opvoeding van Verstappen. Hij stelt dat hij met eenzelfde opvoeding beter was geweest: "Het is lastig om iemand te verslaan die is geboren in een F1-stoeltje. Als ik terug kon gaan en kon kiezen hoe ik een betere coureur kan zijn, dan had ik ook gekozen voor ouders die coureurs zijn. Je komt als baby in de paddock, begint op jonge leeftijd te karten en test meer dan wie dan ook."