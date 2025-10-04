user icon
Vloekende Norris jaloers op ouders van Verstappen
  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 13:19
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kan dit weekend definitief aanhaken in de titelstrijd met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Norris weet dat Verstappen altijd keihard kan terugslaan, en stelt dat hij nooit zo goed zal worden als de Nederlander op dit moment is.

Norris en Verstappen zijn in hun vrije tijd goede vrienden, maar op de baan zijn ze elkaars rivalen. Na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan lijkt Verstappen zich zelfs in de strijd om de wereldtitel te kunnen mengen, maar daarvoor heeft hij wel een goed resultaat in Singapore nodig. Norris weet in ieder geval wat hij kan verwachten van viervoudig wereldkampioen Verstappen, die volgens hem veel beter is dan de rest.

'Ik ben niet beter dan Verstappen'

In Singapore deed Norris daar niet zo geheimzinnig over in gesprek met ESPN: "Ik wil niet zeggen of denken dat ik ooit zo goed zal worden als Max, want ik denk dat dat verkeerd is om tegen mezelf te zeggen."

"Hij is één van de beste coureurs die ooit in de Formule 1 heeft gereden. Dus als er iemand naar je toe komt en zegt dat ze net zo goed zijn als Max, dan moet je fuck off tegen ze zeggen. Elke coureur in de wereld kan barsten van het zelfvertrouwen en dat soort dingen zeggen, maar ik denk dat het onmogelijk is."

Beter op sommige dagen

Norris heeft soms nog wel wat vertrouwen: "Denk ik dat ik op sommige dagen beter ben? Ja. Denk ik dat mijn teamgenoot op sommige dagen beter is? Ja. Maar daar draait het er ook om hoe consistent hij is, en dat is indrukwekkend."

Jaloers op de opvoeding

Norris wijst verder ook naar de opvoeding van Verstappen. Hij stelt dat hij met eenzelfde opvoeding beter was geweest: "Het is lastig om iemand te verslaan die is geboren in een F1-stoeltje. Als ik terug kon gaan en kon kiezen hoe ik een betere coureur kan zijn, dan had ik ook gekozen voor ouders die coureurs zijn. Je komt als baby in de paddock, begint op jonge leeftijd te karten en test meer dan wie dan ook."

Rogier hier

Posts: 6.712

Oei Avb1: wat heeft Norris jou ooit aangedaan? Heeft hij eens een parkeerplek ivoor je neus ingepikt of is hij er ooit eens met een potentieel vriendinnetje (of vriendje, afhankelijk van je voorkeur) vandoor gegaan?

  • 6
  • 4 okt 2025 - 13:31
Reacties (11)

Login om te reageren
  • Avb1

    Posts: 130

    Ik hoop dat hij NOOIT wereld kampioen wordt ik heb zelfs liever dat Lewis nog 3 WKs pakt dan deze clown.

    • + 4
    • 4 okt 2025 - 13:23
    • Rogier hier

      Posts: 6.711

      Oei Avb1: wat heeft Norris jou ooit aangedaan? Heeft hij eens een parkeerplek ivoor je neus ingepikt of is hij er ooit eens met een potentieel vriendinnetje (of vriendje, afhankelijk van je voorkeur) vandoor gegaan?

      • + 6
      • 4 okt 2025 - 13:31
    • F1jos

      Posts: 4.705

      Lewis nog 3 WKs pakken……..haha said the clown.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 13:49
  • Rogier hier

    Posts: 6.711

    Eerlijke reactie van Norris. Ik denk dat het bij Max 75% race DNA is, 20% passie voor de sport mede door zijn opvoeding ingegeven en 5% karakter. De wil om altijd en overal mee te willen winnen. Ik denk ook niet dat Max een gezellig persoon is om eens een bordspelletje mee te spelen. De keerzijde is dat Max ook veel heeft moeten laten en veel heeft moeten afzien om er te komen én re blijven! Maar dat heeft hem mentaal ook gevormd hoe hij nu is.

    • + 4
    • 4 okt 2025 - 13:25
    • schwantz34

      Posts: 40.950

      Max was born to race!

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 13:52
    • Freek-Willem

      Posts: 6.257

      Ik verwacht dat Max juist bij bordspelletjes prima kan verliezen. Max weet volgens mij namelijk precies wanneer hij kans heeft op de winst en dan moet hij die winst ook hebben. Is die kans er niet dan berust hij m.i. daar gewoon in. Dat zag je het afgelopen jaar in de races ook waarin hij kansloos was. Dan moet hij niet per se winnen. Maar als hij zijn kansen ruikt, ja dan wordt het een heel ander verhaal

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 14:08
    • snailer

      Posts: 29.999

      Absoluut oneens, Rogier hier.
      Het is uiteraard onmogelijk om bij alles 100% te scoren. Maar al die eigenschappen die nodig zijn:
      Talent (DNA)
      passie
      training (opvoeding is een onderdeel)
      Karakter
      werkethiek
      Luisteren naar feedback.
      Feedback kunnen geven.
      Leiding geven
      etc

      Ze moeten allemaal richting de 100% gaan. Zit er 1 van die gebieden ver onder de 100%, dan wordt een rijder alleen kampioen als hij in een extreem dominante auto zit en een rijder naast zich heeft die slechtere gemiddelde eigenschappen bezit.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 14:49
  • Larry Perkins

    Posts: 60.399

    Dit komt uit een interview waarin Lando vooral (heel) positief over Max praat. Helaas wordt het hier weer eens de negatieve kant opgedraaid, met slechts een paar quotes uit een langer interview!

    Hier lees je het originele stuk:
    espn(.)co.uk/f1/story/_/id/46475295/lando-norris-almost-impossible-good-max-verstappen

    * haakjes verwijderen

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 13:53
  • jd2000

    Posts: 7.325

    Eigenlijk mag ik Norris steeds meer. Hij laat zien wat de rest probeert te verbergen. Namelijk dat hij menselijk is. Topgozer die gewoon deelt hoe hij alles ervaart.

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 13:55
    • Remco_F1

      Posts: 3.163

      Ik mag hem steeds minder, wanneer het erom gaat en dingen tegen zitten word het een cry baby, waarschijnlijk verwend opgevoed en daardoor geen stalen ballen ontwikkeld, die Max dus wel heeft. Menselijk zijn is prima en kan nog in lagere classes maar dit is Formule 1.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 14:08
    • snailer

      Posts: 29.999

      Ik heb zelf het gevoel dat hij in de ontkenningsfase zit. Het is nooit zijn schuld.

      Wat ook speelt. Hij vindt F1 kampioen worden niet het belangrijkste.

      Ik heb zelf niets tegen de man. Maar aan de andere kant zie ik niet waarom hij nu persee populair is.

      De issue met veel F1 rijders is dat ze cool over willen komen. Zeg maar Jim Clark van deze tijd. Russell laat zijn wasbordje zien waar hij kan. Norris wil via zijn golf uitstapjes laten zien hoe relaxed hij is tussen races. Hamilton doet modeshows, doet interessant op de asociale media. En is regiseur. En weet ik veel wat nog meer.

      En er is er 1 die zijn vrije tijd verdeelt tussen zijn vrienden en familie, sim racen, zijn secondaire business en racen buiten F1. Hij doet dit zonder poespas. En zonder actief te zijn op social bedia. Echt actief bedoel ik.


      Op dit moment is er 1 rijder die gewoon zichzelf is. Zich nooit anders voordoet dan hij is. Maar ondertussen steelt hij steeds meer harten van race fans. Zelfs onder de Britse fans.

      Hij is zo gewoon dat hij als enige rijder de coole uitstraling van Jim Clark heeft. Alle twee stinken race chochma uit. Schumacher had dit ook.

      Ik heb dit overigens niet van mezelf. Ik heb dit even geleend van een Brit die dit vertelde in een podcast. Uiteraard gaat het over Max Verstappen.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 15:01

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

