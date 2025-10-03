Max Verstappen straalt na geweldige vrijdag: "De auto ging niet verkeerd!"

Max Verstappen kende een rimpelloze vrijdag in de straten van Singapore. De Red Bull-coureur noteerde tweemaal de derde tijd in de eerste twee vrije trainingen. Het zorgt voor optimisme bij de Nederlander, die stelt dat de auto niet verkeerd aanvoelde.

Verstappen lijkt na zijn zeges in de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan weer helemaal terug te zijn in de strijd om de wereldtitel. Om zich echt weer te kunnen mengen in de titelstrijd, heeft Verstappen een topweekend nodig in Singapore. Normaal gesproken past dit circuit niet goed bij de auto van Red Bull, maar in de eerste vrije trainingen op de vrijdag zag het er veelbelovend uit.

'Auto ging niet verkeerd'

Verstappen meldde zich op geen enkel moment op een klagende toon op de boordradio. De regerend wereldkampioen leek zeer tevreden te zijn, en sprak zich bij Verstappen.com: "De auto ging niet verkeerd! Ik denk dat de eerste vrije training goed verliep. De auto was niet slecht, een beetje zoals de laatste twee weekenden dus zonder grote problemen."

Tevredenheid

Verstappen wil overigens niet stellen dat Red Bull direct om de zeges kan gaan vechten: "In de tweede vrije training hebben we wat dingen geprobeerd en over het algemeen ben ik best tevreden, maar we hebben wat meer snelheid nodig om aan de kop van het veld te kunnen vechten."

Strijd voor de pole position

Verstappen is verder optimistisch over de prestaties van de Red Bull. De Nederlandse coureur houdt de moed erin, en kijkt al stiekem vooruit naar de dag van morgen: "Er zijn een paar dingen die we beter willen gaan doen. We zullen het morgen zien of dat goed genoeg is om voor de pole position te kunnen gaan." Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda had ook een aardige dag, en sloot de tweede vrije training af op de elfde plaats.