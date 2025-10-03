user icon
Max Verstappen straalt na geweldige vrijdag: "De auto ging niet verkeerd!"
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 16:51
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kende een rimpelloze vrijdag in de straten van Singapore. De Red Bull-coureur noteerde tweemaal de derde tijd in de eerste twee vrije trainingen. Het zorgt voor optimisme bij de Nederlander, die stelt dat de auto niet verkeerd aanvoelde.

Verstappen lijkt na zijn zeges in de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan weer helemaal terug te zijn in de strijd om de wereldtitel. Om zich echt weer te kunnen mengen in de titelstrijd, heeft Verstappen een topweekend nodig in Singapore. Normaal gesproken past dit circuit niet goed bij de auto van Red Bull, maar in de eerste vrije trainingen op de vrijdag zag het er veelbelovend uit.

'Auto ging niet verkeerd'

Verstappen meldde zich op geen enkel moment op een klagende toon op de boordradio. De regerend wereldkampioen leek zeer tevreden te zijn, en sprak zich bij Verstappen.com: "De auto ging niet verkeerd! Ik denk dat de eerste vrije training goed verliep. De auto was niet slecht, een beetje zoals de laatste twee weekenden dus zonder grote problemen."

Tevredenheid

Verstappen wil overigens niet stellen dat Red Bull direct om de zeges kan gaan vechten: "In de tweede vrije training hebben we wat dingen geprobeerd en over het algemeen ben ik best tevreden, maar we hebben wat meer snelheid nodig om aan de kop van het veld te kunnen vechten."

Strijd voor de pole position

Verstappen is verder optimistisch over de prestaties van de Red Bull. De Nederlandse coureur houdt de moed erin, en kijkt al stiekem vooruit naar de dag van morgen: "Er zijn een paar dingen die we beter willen gaan doen. We zullen het morgen zien of dat goed genoeg is om voor de pole position te kunnen gaan." Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda had ook een aardige dag, en sloot de tweede vrije training af op de elfde plaats.

AUDI_F1

Posts: 3.325

Als RBR dan nog een stapje erbij kan zetten, dan wordt het zeker genieten morgenmiddag.
Als Verstappen fan zeg ik Pole (maar dat zeg ik altijd)

  • 4
  • 3 okt 2025 - 16:56
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (5)

  • AUDI_F1

    Posts: 3.325

    Als RBR dan nog een stapje erbij kan zetten, dan wordt het zeker genieten morgenmiddag.
    Als Verstappen fan zeg ik Pole (maar dat zeg ik altijd)

    • + 4
    • 3 okt 2025 - 16:56
    • snailer

      Posts: 29.991

      Hahaha! Die tussen haakjes zag ik niet aankomen.

      Maar het mooie is dat het er vaak ook inzit, die pole.

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 17:14
  • Paulie

    Posts: 4.615

    De stralende wereldkampioen jubelde; "ach we hadden geen grote problemen..."

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 16:59
  • schwantz34

    Posts: 40.932

    Max was de hele maand September al on fire, en als ik zijn optimisme zo lees over Singapore moeten zijn papaya concullega's van zeer goed huize komen om dat vuurtje te gaan blussen in Stoctober!

    • + 2
    • 3 okt 2025 - 17:08
    • F1jos

      Posts: 4.702

      In September is hij ook een jaartje ouder geworden en een illusie armer.

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 17:48

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
