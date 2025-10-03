George Russell kende geen vlekkeloze vrijdag in Singapore. Tijdens de tweede vrije training voor de bloedhete Grand Prix schoof de Britse Mercedes-coureur hard de muur in. Daarbij verloor hij de neus van zijn W16, al wist hij de beschadigde wagen wel terug te brengen naar de pitstraat.

Ook daarvoor liep het niet van een leien dakje. In VT1 op het Marina Bay Street Circuit kwam Russell niet verder dan de elfde tijd, waarna de tweede oefensessie eindigde in mineur. In de slotfase belandde hij in de muur en beschadigde daarbij niet alleen de voorvleugel, maar ook zijn linkervoorband. Daardoor gleed hij deels over het asfalt terug richting pitstraat. Op de boordradio klonk hij kortaf: “Dat was raar, ja, ik ben oké.” Niet veel later volgde de rode vlag, omdat de neus van zijn Mercedes op de baan was achtergebleven.

De timing van de crash komt ongelukkig voor Russell. De 27-jarige is in gesprek met Mercedes over een nieuw contract, maar tot nu toe is er nog geen witte rook uit Brackley. Teambaas Toto Wolff benadrukte al dat het slechts om een ‘formaliteit’ gaat, terwijl Russell zelf liet weten dat er wel degelijk vooruitgang is.

De tweede vrije training in Singapore leverde overigens genoeg spektakel op. Niet alleen Russell schoof van de baan, ook Liam Lawson maakte kennis met de muur. Bovendien reden Charles Leclerc en Lando Norris elkaar in de weg in de pitstraat, een actie die Leclerc mogelijk nog een straf oplevert. De snelste tijd kwam uiteindelijk op naam van Oscar Piastri, voor Isack Hadjar en Max Verstappen. Zaterdag staat om 11:30 uur de derde vrije training op het programma, gevolgd door de kwalificatie om 15:00 uur Nederlandse tijd.