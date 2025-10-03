user icon
Geen beste vrijdag voor Mercedes: Russell crasht hard in Singapore

Geen beste vrijdag voor Mercedes: Russell crasht hard in Singapore
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 16:33
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

George Russell kende geen vlekkeloze vrijdag in Singapore. Tijdens de tweede vrije training voor de bloedhete Grand Prix schoof de Britse Mercedes-coureur hard de muur in. Daarbij verloor hij de neus van zijn W16, al wist hij de beschadigde wagen wel terug te brengen naar de pitstraat.

Ook daarvoor liep het niet van een leien dakje. In VT1 op het Marina Bay Street Circuit kwam Russell niet verder dan de elfde tijd, waarna de tweede oefensessie eindigde in mineur. In de slotfase belandde hij in de muur en beschadigde daarbij niet alleen de voorvleugel, maar ook zijn linkervoorband. Daardoor gleed hij deels over het asfalt terug richting pitstraat. Op de boordradio klonk hij kortaf: “Dat was raar, ja, ik ben oké.” Niet veel later volgde de rode vlag, omdat de neus van zijn Mercedes op de baan was achtergebleven.

De timing van de crash komt ongelukkig voor Russell. De 27-jarige is in gesprek met Mercedes over een nieuw contract, maar tot nu toe is er nog geen witte rook uit Brackley. Teambaas Toto Wolff benadrukte al dat het slechts om een ‘formaliteit’ gaat, terwijl Russell zelf liet weten dat er wel degelijk vooruitgang is.

De tweede vrije training in Singapore leverde overigens genoeg spektakel op. Niet alleen Russell schoof van de baan, ook Liam Lawson maakte kennis met de muur. Bovendien reden Charles Leclerc en Lando Norris elkaar in de weg in de pitstraat, een actie die Leclerc mogelijk nog een straf oplevert. De snelste tijd kwam uiteindelijk op naam van Oscar Piastri, voor Isack Hadjar en Max Verstappen. Zaterdag staat om 11:30 uur de derde vrije training op het programma, gevolgd door de kwalificatie om 15:00 uur Nederlandse tijd.

 

Larry Perkins

Posts: 60.359

Bizar!

  • 1
  • 3 okt 2025 - 16:40
Reacties (5)

  • Larry Perkins

    Posts: 60.359

    Bizar!

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 16:40
  • Beri

    Posts: 6.705

    Vet hard!

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 16:51
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.458

    Vriend: "Het was glad daar, net of er iemand iets glibberigs daar uitgesmeerd had.

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 16:54
    • Beri

      Posts: 6.705

      Vast het slakken spoor van Kelly

      • + 1
      • 3 okt 2025 - 17:06
    • schwantz34

      Posts: 40.931

      Een gladde paling zoals Sjors zelf is, had instinctief gewoon veel beter kunnen en moeten aanvoelen dat het daar glad en glibberig was....

      • + 1
      • 3 okt 2025 - 17:15

