Max Verstappen heeft gekozen om in 2026 voor Red Bull Racing te rijden. Toch blijven de geruchten van een overstap naar Aston Martin rondgaan. Riccardo Patrese zwengelt de geruchten volop aan. De Italiaan denkt dat Verstappen de uitstekende kandidaat is voor Aston Martin.

De Aston Martin-bolide van 2026 wordt ontworpen door Adrian Newey. De oud-Red Bull-ontwerper gaat zijn best doen om Aston Martin vooraan de grid te krijgen. Volgend seizoen wijst uit of dat gaat lukken.

Wordt Aston Martin een tweede Red Bull?

"De speculatie rondom Aston Martin en Christian Horner doet me denken aan de tijd dat Michael Schumacher van Benetton naar Ferrari vertrok. Die nam alle beste mensen mee van Benetton naar Ferrari om daar een winnend team op te bouwen en kampioen te worden. Denk bijvoorbeeld aan mannen als Rory Byrne en Ross Brawn", vertelt de oud-coureur tegenover The Escapist.

"Ik zie zomaar een vergelijkbare situatie ontstaan met Verstappen. Er wordt zeker gesproken. Als hij het idee heeft dat hij hetzelfde kan doen bij Aston Martin als Schumacher destijds bij Ferrari, zie ik Horner ook nog wel die kant op gaan. Dan kunnen ze van Aston Martin een nieuwe Red Bull maken."

Keert het duo Horner-Verstappen terug?

Riccardo Patrese denkt wel dat Jos Verstappen en Christian Horner het met elkaar moeten gaan vinden. De twee zijn niet de beste maatjes: "Als je van een vrouw scheidt, betekent dat niet dat je voortdurend last van elkaar moet hebben."

"Misschien dat Christian Horner en Jos Verstappen na twee, drie of vier jaar weer vrienden worden. En als er een mogelijkheid is om samen een team op te bouwen dat meedoet om het kampioenschap, en Max degene kan zijn die opnieuw wint, dan denk ik dat Jos zich wat meer op de achtergrond zal houden. Als vader zou ik zeggen: vergeet mijn ergernissen en geef mijn zoon de beste kans."