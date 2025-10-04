user icon
icon

'Verstappen kan van Aston Martin het nieuwe Red Bull maken'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Verstappen kan van Aston Martin het nieuwe Red Bull maken'
  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 08:48
  • comments 13
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft gekozen om in 2026 voor Red Bull Racing te rijden. Toch blijven de geruchten van een overstap naar Aston Martin rondgaan. Riccardo Patrese zwengelt de geruchten volop aan. De Italiaan denkt dat Verstappen de uitstekende kandidaat is voor Aston Martin.

Meer over Aston Martin Horner gelinkt aan opvallend F1-team: "Met hem winnen ze alles"

Horner gelinkt aan opvallend F1-team: "Met hem winnen ze alles"

22 sep
 'Horner kan niet naar Aston Martin door conflict met Newey'

'Horner kan niet naar Aston Martin door conflict met Newey'

26 sep

De Aston Martin-bolide van 2026 wordt ontworpen door Adrian Newey. De oud-Red Bull-ontwerper gaat zijn best doen om Aston Martin vooraan de grid te krijgen. Volgend seizoen wijst uit of dat gaat lukken. 

Wordt Aston Martin een tweede Red Bull?

"De speculatie rondom Aston Martin en Christian Horner doet me denken aan de tijd dat Michael Schumacher van Benetton naar Ferrari vertrok. Die nam alle beste mensen mee van Benetton naar Ferrari om daar een winnend team op te bouwen en kampioen te worden. Denk bijvoorbeeld aan mannen als Rory Byrne en Ross Brawn", vertelt de oud-coureur tegenover The Escapist.

"Ik zie zomaar een vergelijkbare situatie ontstaan met Verstappen. Er wordt zeker gesproken. Als hij het idee heeft dat hij hetzelfde kan doen bij Aston Martin als Schumacher destijds bij Ferrari, zie ik Horner ook nog wel die kant op gaan. Dan kunnen ze van Aston Martin een nieuwe Red Bull maken."

Keert het duo Horner-Verstappen terug?

Riccardo Patrese denkt wel dat Jos Verstappen en Christian Horner het met elkaar moeten gaan vinden. De twee zijn niet de beste maatjes: "Als je van een vrouw scheidt, betekent dat niet dat je voortdurend last van elkaar moet hebben."

"Misschien dat Christian Horner en Jos Verstappen na twee, drie of vier jaar weer vrienden worden. En als er een mogelijkheid is om samen een team op te bouwen dat meedoet om het kampioenschap, en Max degene kan zijn die opnieuw wint, dan denk ik dat Jos zich wat meer op de achtergrond zal houden.  Als vader zou ik zeggen: vergeet mijn ergernissen en geef mijn zoon de beste kans."

MaxRaw

Posts: 932

Dus jij kent Jos persoonlijk aangezien jij dat zo stellig brengt.
Ik kan er wel tegen in brengen dat Jos absoluut een goed geheugen heeft, maar ook een heel erg vriendelijk en behulpzaam persoon is waarmee je goed mee door een deur kunt.
Zijn Familie en Vrienden zijn alles voor hem.
Als je er bij... [Lees verder]

  • 4
  • 4 okt 2025 - 11:23
F1 Nieuws Max Verstappen Riccardo Patrese Christian Horner Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (13)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 14.195

    Alleen kan hij dat echt niet, maar aangezien Newey er al zit en ze hebben nog wat andere goede kopstukken in hun gelederen en samen zouden ze dat misschien wel kunnen....
    Schumi kon ook niet in z'n eentje Ferrari weer groot maken en dat wist hij ook dondersgoed en daarom nam hij ook Todt, Byrne en Brawn met zich mee.... Als Max zoiets kan doen, dan acht ik de kans wel aanwezig dat ze ver kunnen komen....

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 09:15
  • skibeest

    Posts: 1.894

    Zo zit Jos niet in elkaar. Die onthoud beter dan een olifant. Knuppel wordt al gepoetst

    • + 3
    • 4 okt 2025 - 09:16
    • MaxRaw

      Posts: 932

      Dus jij kent Jos persoonlijk aangezien jij dat zo stellig brengt.
      Ik kan er wel tegen in brengen dat Jos absoluut een goed geheugen heeft, maar ook een heel erg vriendelijk en behulpzaam persoon is waarmee je goed mee door een deur kunt.
      Zijn Familie en Vrienden zijn alles voor hem.
      Als je er bij hem uit ligt zal hij jou eerder volledig negeren dan er verder aandacht aan te besteden.

      • + 4
      • 4 okt 2025 - 11:23
    • Pietje Bell

      Posts: 31.346

      Sluit ik me bij aan @MaxRaw.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 12:24
    • F1fever

      Posts: 712

      En de alcohol vloeide alweer overvloedig tijdens de apres ski party....

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 12:48
  • nr 76

    Posts: 6.952

    En het bleef nog lang gezellig in het Italiaanse kroegje...

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 09:18
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.057

    Ik denk dat het erg onwaarschijnlijk is dat Verstappen naar Aston Martin komt als Horner daar teambaas is.

    Maar verder biedt het hem wel heel veel: hereniging met Newey, Honda motor, en waarschijnlijk genoeg mogelijkheden om GT3 en Hypercar races te doen naast de GP's.

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 09:19
  • John6

    Posts: 11.064

    Ik begrijp dat iedereen dat ziet zitten, maar ik denk dat Max er iets anders naar kijkt, als RBR het niet al te slecht zal doen in 2026 zie ik hem nog niet zo snel van team veranderen.

    Hij heeft al 4 titels, kan alles doen wat hij wil, dit gaat hij niet zomaar opgeven, of die Pierre Waché moet met zo'n ruk auto komen in 2026.

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 09:30
    • mario

      Posts: 14.195

      Ik zie het niet perse zitten.... Van mij mag Max z'n dagen slijten bij RBR hoor....

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 10:34
  • Pietje Bell

    Posts: 31.346

    Ook vandaag was Max weer vroeg op het circuit.

    x.com/LucianoYoma/status/1974370368950538545

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 09:37
    • mario

      Posts: 14.195

      Zo te zien is Max helemaal niet op het circuit.... Hij is bij de Intratuin....

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 10:32
    • Larry Perkins

      Posts: 60.393

      Lange dag, want ik denk niet dat hij voor donker thuis is...

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 11:13
  • Pietje Bell

    Posts: 31.346

    Over het koelvest:

    "In de paddock zijn de meningen tot dusver verdeeld. George Russell reed in Bahrein al met het koelvest en was er nadien zeer over te spreken. Niet alle coureurs zijn echter even positief, ook niet over het comfort. Max Verstappen is niet overtuigd en laat weten het vest in Singapore ook niet te zullen gebruiken.
    "Nee, ik ga het niet dragen. Ik heb er niet zo'n last van en het wordt sowieso wel warm. Een beetje zweten is oké en het vest wordt na vijftien à twintig minuten toch al warm. Daar heb je dus niks aan."
    Verplicht in 2026 of niet?

    Het grootste bezwaar van Verstappen is echter niet dat het vest niet naar behoren zou werken, maar meer dat het rijders op termijn kan worden opgelegd.
    "Ik vind gewoon dat het een optie moet zijn, dat je zelf mag kiezen of je het wel wilt dragen of niet. Dit seizoen is dat nog wel zo, ja, maar volgend seizoen op dit moment niet. En daar ben ik het totaal niet mee eens. Dat is een beetje belachelijk. Het gaat uiteindelijk om je eigen veiligheid en hoe je jezelf ermee voelt. Dat moeten ze niet verplichten, vind ik.""


    Kennelijk heeft Max dus naast het koelvest geen kastje in de wagen om de temperatuur
    laag te houden.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 12:22

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar