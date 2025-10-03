user icon
Aston Martin-veteraan Alonso is overtuigd: "Ik voel mij sterker dan ooit"

Aston Martin-veteraan Alonso is overtuigd: "Ik voel mij sterker dan ooit"
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 16:32
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Fernando Alonso is ervan overtuigd dat hij nog altijd tot de top van de Formule 1 behoort. De Spanjaard van Aston Martin, inmiddels 44 jaar oud, voelt zich sterker dan ooit en wijst daarbij vooral op zijn opgebouwde ervaring.

Alonso debuteerde maar liefst 24 jaar geleden in de F1. Bij het team van Minardi verreed hij zijn eerste Grand Prix voordat hij vertrok naar Renault. Daar won hij in 2005 en 2006 zijn twee wereldtitels. Inmiddels is hij 44 jaar en komt hij nog altijd uit in de koningsklasse van de autosport.

Alonso voelt zich sterker dan ooit

Volgens Alonso is het een misvatting dat coureurs vanzelf trager worden met de jaren. “Met de tijd word je juist beter. Je hebt meer situaties meegemaakt, weet hoe je fouten moet vermijden en leert verschillende technieken. Je werkt met allerlei soorten banden en teams, en dat neem je allemaal mee in je rugzak.”

Alonso benadrukt dat hij fysiek en mentaal nog altijd alles geeft. “Uiteindelijk verlies je misschien de motivatie om elke dag te trainen of telkens honderd procent te geven, maar zover is het bij mij nog niet. Zolang mijn reflexen en zicht goed zijn, voel ik me sterker dan ooit. Persoonlijk heb ik prestaties geleverd waarvan ik denk dat ik ze twintig jaar geleden niet had kunnen neerzetten.”

Alonso wil stappen zetten met Aston Martin

Toch blijven de resultaten met Aston Martin achter. De bolide presteert dit seizoen niet op het gewenste niveau, waardoor kansen op podiumplaatsen schaars zijn. “We hebben een weekend nodig zoals in Monaco of Zandvoort, waar we in de top zes reden, en dan moet er nog iets gebeuren vooraan: een crash of pech. Zonder dat is een podium bijna onmogelijk. Kijk maar naar Hülkenberg op Silverstone – fantastisch gereden, maar zonder regen en safety cars was dat niet gelukt.”

Voorlopig richt Alonso zich vooral op puntenfinishes. “In Monza en Baku waren we een van de langzaamste teams, dat was zwaar. Hier in Singapore hoop ik weer in de buurt van de top tien te komen. Vijfde bij de constructeurs? Dat kan theoretisch nog, maar eerlijk gezegd hebben we niet genoeg snelheid laten zien om dat te verdienen.”

Fernando Alonso Aston Martin GP Singapore 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.356

    Bizar!

    ("Dit bericht heb je recent al geplaatst.")

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 16:43



WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit


Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m


Team profiel

Aston Martin

