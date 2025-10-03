Fernando Alonso is ervan overtuigd dat hij nog altijd tot de top van de Formule 1 behoort. De Spanjaard van Aston Martin, inmiddels 44 jaar oud, voelt zich sterker dan ooit en wijst daarbij vooral op zijn opgebouwde ervaring.

Alonso debuteerde maar liefst 24 jaar geleden in de F1. Bij het team van Minardi verreed hij zijn eerste Grand Prix voordat hij vertrok naar Renault. Daar won hij in 2005 en 2006 zijn twee wereldtitels. Inmiddels is hij 44 jaar en komt hij nog altijd uit in de koningsklasse van de autosport.

Alonso voelt zich sterker dan ooit

Volgens Alonso is het een misvatting dat coureurs vanzelf trager worden met de jaren. “Met de tijd word je juist beter. Je hebt meer situaties meegemaakt, weet hoe je fouten moet vermijden en leert verschillende technieken. Je werkt met allerlei soorten banden en teams, en dat neem je allemaal mee in je rugzak.”

Alonso benadrukt dat hij fysiek en mentaal nog altijd alles geeft. “Uiteindelijk verlies je misschien de motivatie om elke dag te trainen of telkens honderd procent te geven, maar zover is het bij mij nog niet. Zolang mijn reflexen en zicht goed zijn, voel ik me sterker dan ooit. Persoonlijk heb ik prestaties geleverd waarvan ik denk dat ik ze twintig jaar geleden niet had kunnen neerzetten.”

Alonso wil stappen zetten met Aston Martin

Toch blijven de resultaten met Aston Martin achter. De bolide presteert dit seizoen niet op het gewenste niveau, waardoor kansen op podiumplaatsen schaars zijn. “We hebben een weekend nodig zoals in Monaco of Zandvoort, waar we in de top zes reden, en dan moet er nog iets gebeuren vooraan: een crash of pech. Zonder dat is een podium bijna onmogelijk. Kijk maar naar Hülkenberg op Silverstone – fantastisch gereden, maar zonder regen en safety cars was dat niet gelukt.”

Voorlopig richt Alonso zich vooral op puntenfinishes. “In Monza en Baku waren we een van de langzaamste teams, dat was zwaar. Hier in Singapore hoop ik weer in de buurt van de top tien te komen. Vijfde bij de constructeurs? Dat kan theoretisch nog, maar eerlijk gezegd hebben we niet genoeg snelheid laten zien om dat te verdienen.”