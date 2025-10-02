user icon
Piastri gaat nog meer fouten maken: "Ik ben gewoon een mens"

Piastri gaat nog meer fouten maken: "Ik ben gewoon een mens"
  Gepubliceerd op 02 okt 2025 18:46
  • comments 1
  Door: Bob Plaizier

Na een tegenvallend raceweekend in Azerbeidzjan moet kampioenschapsleider Oscar Piastri in Singapore gaan jagen op een goed resultaat. De Australiër weet dat alle ogen op hem gericht zijn, en hij stelt dat er nog meer fouten zullen volgen in de laatste fase van het seizoen.

Piastri is bezig met een ijzersterk seizoen, en zijn jacht op de titel leek zeer succesvol te zijn. Alleen zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris leek hem uit te kunnen dagen, maar na de zomerstop veranderde er veel. Max Verstappen maakte een flinke opmars, en hij wist te winnen in Monza en Bakoe. Piastri crashte in Bakoe, waardoor Norris én Verstappen steeds dichter en dichter bij zijn gekomen in het wereldkampioenschap. De druk staat er nu vol op, en Piastri zal moeten presteren in Singapore.

'Ik ga nog meer fouten maken'

De Australiër was op de mediadag weer zeer kalm toen hij zich uitsprak bij de internationale media: "Ik wil geen herhaling van wat er in Bakoe gebeurde, maar er gaan fouten komen. Aan het einde van de dag ben ik ook maar een mens. Het gaat gewoon gebeuren."

"Natuurlijk wil ik die fouten liever niet maken, maar ik denk dat ze hoe dan ook gaan gebeuren. Het maakt dan niet uit hoe ze er precies uitzien, het is het belangrijkste om vanaf dat punt verder te gaan en dat je er dingen van leert."

Op welke manier kan het fout gaan?

Piastri benadrukt dat een fout in zijn ogen niet gelijk betekent dat er een crash zal volgen. Volgens de Australische leider van het wereldkampioenschap kan het op allerlei manieren helemaal mis gaan: "Het maakt niet uit of het gaat om het missen van een apex, het maken van een remfout of dat je een jumpstart maakt. Het gaat erom dat je hiervan leert, dat is het belangrijkste en ik heb het gevoel dat ik dat heb kunnen doen in de afgelopen dagen."

Abeltje

Posts: 338

Zo te zien goede media/Pr training gehad.

En dat is geen kritiek of negatief bedoeld.

  • 1
  • 2 okt 2025 - 18:56
  Abeltje

    Posts: 338

    Zo te zien goede media/Pr training gehad.

    En dat is geen kritiek of negatief bedoeld.

    • + 1
    2 okt 2025 - 18:56

