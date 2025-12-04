Volgens Oscar Piastri hoeft zijn team McLaren geen afscheid te nemen van de Papaja Rules. De Australiër vecht met zijn teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen om de titel, en zal in Abu Dhabi een wonder nodig hebben.

Momenteel staat Piastri derde in het wereldkampioenschap met 392 punten en staat hij vier punten achter Max Verstappen en zestien punten achter kampioenschapsleider Lando Norris. Mocht Piastri nog wereldkampioen willen worden, moet hij de race winnen en mag Norris maximaal zesde worden.

'Papaya-rules zijn nodig'

De interne regels bij McLaren hebben dit jaar voor veel opschudding gezorgd. Piastri laat aan Motorsport.com weten dat wat hem betreft de Papaja Rules niet hoeven worden afgeschat: "Ik denk eigenlijk niet dat er veel situaties zijn geweest waarin het echt nadelig voor ons is geweest. Natuurlijk had je wat er gebeurde in Monza, maar dat is eigenlijk de enige waarbij je misschien kunt… Nou ja, waar veel mensen inderdaad over hebben gediscussieerd!" Meerdere momenten waren erg discutabel, waaronder de switch die in Monza plaatsvond.

"Maar ik denk dat de laatste paar races niets te maken hadden met onze aanpak als team die verkeerd uitpakte. Aan mijn kant waren er wat dingen met de auto en met mezelf die gewoon niet werkten. Lando is de afgelopen weken duidelijk erg snel geweest. Dit weekend hebben we het, denk ik, verkeerd ingeschat, omdat we dachten dat dat de juiste keuze was – niet omdat we ons zorgen maakten over wat eerlijk was of niet. Dus ik denk niet dat we die aanpak hoeven te veranderen. Ik denk dat het ons veel voordelen oplevert. Ja, er zijn moeilijke momenten, maar die zijn er ook als je een andere richting op gaat. Dus ja, ik denk niet dat we iets hoeven te veranderen."

Piastri heeft een goed seizoen

Ondanks de huidige derde plaats waar Piastri zich momenteel bevindt, heeft de Australiër gros van het seizoen bovenaan het wereldkampioenschap gestaan. De McLaren-coureur werd in Mexico van de troon gestoten door zijn teamgenoot Lando Norris en vanaf Qatar ligt hij op de derde positie.