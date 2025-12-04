user icon
Piastri wil dat McLaren vasthoudt aan controversiële Papaja Rules

Piastri wil dat McLaren vasthoudt aan controversiële Papaja Rules

Volgens Oscar Piastri hoeft zijn team McLaren geen afscheid te nemen van de Papaja Rules. De Australiër vecht met zijn teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen om de titel, en zal in Abu Dhabi een wonder nodig hebben.

Momenteel staat Piastri derde in het wereldkampioenschap met 392 punten en staat hij vier punten achter Max Verstappen en zestien punten achter kampioenschapsleider Lando Norris. Mocht Piastri nog wereldkampioen willen worden, moet hij de race winnen en mag Norris maximaal zesde worden. 

'Papaya-rules zijn nodig'

De interne regels bij McLaren hebben dit jaar voor veel opschudding gezorgd. Piastri laat aan Motorsport.com weten dat wat hem betreft de Papaja Rules niet hoeven worden afgeschat: "Ik denk eigenlijk niet dat er veel situaties zijn geweest waarin het echt nadelig voor ons is geweest. Natuurlijk had je wat er gebeurde in Monza, maar dat is eigenlijk de enige waarbij je misschien kunt… Nou ja, waar veel mensen inderdaad over hebben gediscussieerd!" Meerdere momenten waren erg discutabel, waaronder de switch die in Monza plaatsvond. 

"Maar ik denk dat de laatste paar races niets te maken hadden met onze aanpak als team die verkeerd uitpakte. Aan mijn kant waren er wat dingen met de auto en met mezelf die gewoon niet werkten. Lando is de afgelopen weken duidelijk erg snel geweest. Dit weekend hebben we het, denk ik, verkeerd ingeschat, omdat we dachten dat dat de juiste keuze was – niet omdat we ons zorgen maakten over wat eerlijk was of niet. Dus ik denk niet dat we die aanpak hoeven te veranderen. Ik denk dat het ons veel voordelen oplevert. Ja, er zijn moeilijke momenten, maar die zijn er ook als je een andere richting op gaat. Dus ja, ik denk niet dat we iets hoeven te veranderen."

Piastri heeft een goed seizoen

Ondanks de huidige derde plaats waar Piastri zich momenteel bevindt, heeft de Australiër gros van het seizoen bovenaan het wereldkampioenschap gestaan. De McLaren-coureur werd in Mexico van de troon gestoten door zijn teamgenoot Lando Norris en vanaf Qatar ligt hij op de derde positie. 

Jermaine

Posts: 7.139

Goed bezig! Hopelijk gaat hij gewoon niet aan de kant xD

  • 2
  • 4 dec 2025 - 18:17
Reacties (8)

  • 919

    Posts: 3.884

    Intern geen gehoor, dus dan maar via de media.

    Stelletje hobbyisten...

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 16:51
  • JH56

    Posts: 341

    Correct

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 16:58
  • mordor

    Posts: 2.100

    Oscar!

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 17:00
  • Rimmer

    Posts: 13.073

    Oscar heeft belang bij een uitvallende Lando.
    Max heeft belang bij een uitvallende Lando.
    Russell wil misschien liever zelf de eerste zijn die Max verslaat.
    Kimi heeft nog wat goed te maken met Max.
    Bortoleto en Nico hebben in Max een goede vriend.
    Leclerc zal het allemaal een rotzorg zijn maar hij geeft geen cadeautjes.
    Lewis rijdt achteraan en is geen partij in het verhaal.
    Alonso zal Max altijd helpen als dat kan.
    Stroll rijdt achteraan en is geen partij in het verhaal.
    Kortom, Lando zal het best lastig krijgen want ondanks het feit dat de Britten graag doen alsof Max een wilde boer is die iedereen ramt en schijt heeft is de werkelijkheid dat Max erg geliefd is en deze race weleens meer hulp kan krijgen dan tegenwerking.
    Blijven de stuwartsen over. Die zullen alles doen wat ze kunnen om Max en Oscar te straffen maar daar blijft het ook bij.

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 17:28
  • Jermaine

    Posts: 7.139

    Goed bezig! Hopelijk gaat hij gewoon niet aan de kant xD

    • + 2
    • 4 dec 2025 - 18:17
  • Stieven

    Posts: 3

    Oscar zijn oranje bolide zal wel net niet snel genoeg zijn. Tegen werken is in de Paddock aan de knopjes draaien😉

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 18:55
  • bvonk2

    Posts: 178

    Ben het als McLaren fan niet altijd eens met de beslissingen van het team maar het ideeerachter vind ik wel goed. Ook goed dat ze iets anders proberen en met beide coureurs in gesprek blijven of er dingen anders/beter kunnen.

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 19:34

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

