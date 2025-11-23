user icon
Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 10:45
  • comments 151
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren heeft een enorme dreun te verwerken gekregen. Na afloop van de Grand Prix van Las Vegas opende de FIA een onderzoek naar de auto's van Lando Norris en Oscar Piastri. De plank op de vloer was te ver afgesleten, en de stewards zijn duidelijk: beide coureurs zijn gediskwalificeerd.

Norris en Piastri vechten met Max Verstappen om de wereldtitel, en de Nederlander wist vandaag de race te winnen. Norris kwam als tweede over de streep, terwijl Piastri als vierde werd geklasseerd. Beide coureurs zijn deze plekken nu kwijt, want de FIA-stewards hebben ze gediskwalificeerd. Verstappen doet hierdoor zeer goede zaken in de strijd om de wereldtitel.

Door de diskwalificatie van Norris en Piastri is Verstappen de grote winnaar van het weekend geworden. Hij staat nu op gelijke hoogte met Piastri, terwijl Norris slechts een voorsprong van 24 punten heeft. Aankomend weekend staat er in Qatar ook weer een sprintrace op het programma, en kan Verstappen in theorie de leiding in het wereldkampioenschap gaan overnemen.

De auto's van Piastri en Norris werden onderzocht vanwege te ver afgesleten planken aan de bodem van de auto. De rear skids mogen in de Formule 1 minimaal negen millimeter dik zijn, en uit het onderzoek van de FIA bleek dat de plank aan de voorkant van de auto van Norris was afgesleten tot 8,88 millimeter, en aan de achterkant tot 9,93 millimeter. Bij Piastri was precies hetzelfde het geval. Volgens de FIA zijn de metingen uitgevoerd met betrouwbare, zeer specifieke apparatuur. 

Bij Piastri werden de millimeters later nog gecorrigeerd: aan de voorkant was zijn plank slechts 8,96 millimeter en 8,74 millimeter en aan de achterkant 8,90 millimeter.

McLaren wijst naar verzachtende omstandigheden

McLaren heeft volgens de stewards nog aangegeven dat er sprake was van verzachtende omstandigheden, omdat er onverwachte problemen met porpoising waren. Daarnaast zouden ze door de regen en de rode vlaggen in de tweede vrije trainingen minder tijd hebben gehad om alles goed te testen.

De FIA geeft aan dat er in de regels staat dat er in deze omstandigheden alleen kan worden overgegaan tot een diskwalificatie. Ze geven wel aan dat McLaren niet met opzet de regels heeft gebroken, dus er volgt geen extra straf. De stewards zijn van mening dat de argumentatie van McLaren er niet voor kan zorgen dat ze de zaak laten vallen. 

Eerdere problemen

Het is niet voor het eerst dit jaar dat er auto's worden gediskwalificeerd. Eerder dit jaar gebeurde hetzelfde na afloop van de Grand Prix van China, waar Lewis Hamilton en Charles Leclerc uit de uitslag werden geschrapt.

skibeest

Posts: 1.962

Yes. Welverdiend Zak

  • 59
  • 23 nov 2025 - 10:47
Reacties (151)

  • skibeest

    Posts: 1.962

    Yes. Welverdiend Zak

    • + 59
    • 23 nov 2025 - 10:47
    • AUDI_F1

      Posts: 3.416

      Zekers....

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 10:49
    • LucaF1

      Posts: 480

      waarom dan...

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 11:02
    • AUDI_F1

      Posts: 3.416

      Er is een Recall voor Piastri...... Even opnieuw bibberen.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 11:04
    • Cyrus

      Posts: 656

      Inderdaad, de hypocrisie druipt er vanaf :) Die Zak die zichzelf zo vindt deugen en zijn “ fair racing” papaya rules, altijd beschuldigende vinger naar Red Bull krijgt nu mooi de deksel op zijn neus. Als ik Red Bull was zo ik dit vuurtje de 2 laatste races blijven aanwakkeren en laten branden, puur om McLaren (met name Zak) te frustreren.

      • + 30
      • 23 nov 2025 - 11:04
    • AUDI_F1

      Posts: 3.416

      Bij Piastri was een schrijffout die ze gecorrigeerd hebben. Dus blijft welverdiend Zak.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 11:06
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 567

      Dit is nog eens lekker wakker worden na de race! 🤩

      • + 14
      • 23 nov 2025 - 11:27
    • F1jos

      Posts: 4.839

      a Brown shit Zak.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 11:55
  • Moulbit

    Posts: 112

    Holy guacamole wordt het dan toch nog spannend de laatste paar races?

    • + 16
    • 23 nov 2025 - 10:47
    • reespees

      Posts: 83

      Nee.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 11:27
    • Cicero

      Posts: 1.587

      Stel dat norris volgende wedstrijd vanaf p4/5 moet starten. En oops, hij raakt met de muur... Ja, dan wordt het echt spannend. Zolang dat nodig is, kan je het nog niet echt spannend noemen

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 11:39
    • F1jos

      Posts: 4.839

      Er werd nog voorspeld dat Norris en Piastri met elkaar crashen en Max met de buit vandoor gaat.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:01
    • SennaS

      Posts: 10.893

      Als ze niet crashen dan helpt de fia een handje

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:26
    • 919

      Posts: 3.833

      'Als ze niet crashen dan helpt de fia een handje’

      Blijkt helemaal niet nodig met al die Fuckups van McLaren zelf.

      • + 3
      • 23 nov 2025 - 12:44
  • Lulham

    Posts: 570

    Hihi

    • + 4
    • 23 nov 2025 - 10:47
  • snailer

    Posts: 30.737

    Welll. Het is volgens de regels. Maar persoonlijk word ik ziek van al die belachelijke regels.

    • + 5
    • 23 nov 2025 - 10:47
    • skibeest

      Posts: 1.962

      Wie vals speelt moet rekening houden met consequenties

      • + 44
      • 23 nov 2025 - 10:49
    • snailer

      Posts: 30.737

      Realiseer me dat Antonelli nu podium heeft.

      Ik corrigeer mezelf.
      En persoonlijk ben ik zo blij van al die fantastische regels!

      • + 12
      • 23 nov 2025 - 10:49
    • nr 76

      Posts: 7.183

      Dit vind ik geen belachelijke regel. Is ook niet vrij interpreteerbaar oid. Is gewoon een vast gegeven, net zoals fuelflow of bandenspanning. Gegokt en verloren dus.

      • + 21
      • 23 nov 2025 - 10:50
    • StevenQ

      Posts: 9.847

      Die regels worden consequent toegepast en aangezien het een groot voordeel geeft als je je auto lager afstelt is dat ook een heel logische regel

      • + 17
      • 23 nov 2025 - 10:55
    • Awesome

      Posts: 203

      Deze regel is al zou oud als de F1 zelf en zou dus een eitje moeten zijn voor een team.
      Dat ze dit bij McLaren zelf niet goed kunnen doorrekenen is toch wel heel slecht? Bedenk ook nog even dat Norris met dusdanig weinig brandstof reed. De skid had dus nog verder afgesleten kunnen zijn.

      • + 11
      • 23 nov 2025 - 10:56
    • snailer

      Posts: 30.737

      @skibeest. Volgens mij zeg ik dat juist. Volgens mij zeg ik dat toch? Het is volgens de regels.

      Ik vind gewoon die hele berg aan regels bloed verziekend voor F1. Men praat tegenwoordig alleen maar over regels en fouten. Het zou moeten gaan over de race en de rijders.

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 10:58
    • StevenQ

      Posts: 9.847

      Autosport gaat al sinds het begin om regels


      Die Formula in F1 bestaat uit regels en iedereen moet diezelfde regels volgen

      • + 6
      • 23 nov 2025 - 11:01
    • Erwinnaar

      Posts: 5.227

      Die regel is niet zo oud als de f1 zelf is. In 1994 is de plank onder de wagens gekomen nav Senna. Schumacher was de eerste die straf kreeg in België 1994 vanwege de plank na een draaier over een randsteen.

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 11:12
    • SennaS

      Posts: 10.893

      Die zgn regels hebben we in2021 AD gezien.
      De fia interpreteert zoals het hun uitkomt.
      Moet toch spannend gemaakt worden

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:18
    • Warlord

      Posts: 2.482

      Dit is niet zomaar een regel vriend. Al sinds de jaren 90 is het een van de belangrijkste dingen waarop gecontroleerd word.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 12:21
    • Erwinnaar

      Posts: 5.227

      Is statisch onderdeel, valt 0 aan te interpreteren.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:37
    • snailer

      Posts: 30.737

      Dan ken je de geschiedenis niet, StevenQ.

      Maar dat je dit zo zegt is zeer autistisch gereageerd op mijn post. Je neemt het letterlijk. Zelfde motor. Best. Zelfde auto regels. Best. Maar alles dat er aan toe wordt gevoegd is voor mij ballast.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:38
    • zoefroef

      Posts: 1.626

      Ik vraag me af in hoeverre dit al speelt , er waren al geruchten afgelopen weken dat teams een "oplossing " hadden voor de plank en skirtblocks, zou dat mclaren geweest zijn, vandaar dat ze er nu als de kippen bij waren?

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:46
  • DJJeffHax

    Posts: 738

    Joeppieeeeeeeeeee

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 10:48
  • ThisGuy

    Posts: 1.674

    Ben ik nu de eerste die gaat roepen dat het nu wel heel erg duidelijk is dat Max wereldkampioen moet worden?

    • + 7
    • 23 nov 2025 - 10:49
    • skibeest

      Posts: 1.962

      Nee, absoluut niet. Dat werd namelijk al geroepen voor de start van het seizoen. Door zeer veel mensen dus

      • + 5
      • 23 nov 2025 - 10:50
    • snailer

      Posts: 30.737

      Er verandert niets in de situatie. McLaren is nog steeds gemiddeld de beste auto. En de voorsprong is enorm. Voor 2 races en een rut sprint.

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 10:51
    • nr 76

      Posts: 7.183

      Want? Het is geen grijs gebied ofzo, he?

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 10:51
    • StevenQ

      Posts: 9.847

      McLaren moet de auto waarschijnlijk wel hoger gaan aftstellen de laatste 2 races ene dat gaat snelheid kosten

      • + 14
      • 23 nov 2025 - 10:56
    • Amstermar

      Posts: 69

      Zegt een Lewis Hamilton fan.....

      • + 6
      • 23 nov 2025 - 11:00
    • Di Stefano

      Posts: 348

      @snailer: de Red Bull is tijdens de race momenteel de beste wagen, in kwali komen ze nog tekort. Dat was in Brazilië zo, en dit weekend ook.
      McLaren moet echt gaan samenwerken wil één van de twee kampioen worden. En Piastri gewoon weer een goede auto geven.

      • + 5
      • 23 nov 2025 - 11:00
    • Vallie

      Posts: 479

      Ja de FIA heeft expres wat millimeters eraf gesleten. Heel snel even tussendoor toen niemand keek. Als je heel goed oplet op de live beelden zie je twee FIA mannetjes. Eentje houd de Mclaren auto omhoog en de andere kruipt er met een vijzel onder. Dat heb je allemaal goed opgemerkt dus ThisGuy.

      • + 12
      • 23 nov 2025 - 11:15
    • Kubica

      Posts: 5.655

      Je gelooft zeker ook dat de aarde plat is…
      Die slijtage is niet voor andere interpretaties vatbaar. Mclaren zoekt ook alleen verzachtende omstandigheden, geen protesten.
      Maar als je een complot wil zien: veel plezier hoor.

      • + 6
      • 23 nov 2025 - 11:34
    • De Vogel is Geland

      Posts: 648

      Jij bent de enige

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 11:39
    • F1jos

      Posts: 4.839

      Het is duidelijk dat de beste coureur wereldkampioen wordt ondanks dat hij in een mindere auto tot zijn beschikking heeft.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 11:53
    • ThisGuy

      Posts: 1.674

      Ah, duidelijk nu. Ik ben gelukkig de enige :)

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 11:57
    • Warlord

      Posts: 2.482

      Dus er is een god?

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:22
    • SennaS

      Posts: 10.893

      F1Jos,
      Norris maakt inderdaad de meeste kans. Ook al werken de rbr vrienden de fia weer eens flink tegen.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:30
    • snailer

      Posts: 30.737

      Verstappen was deze race het best, Di Stefano. Dat is niet het zelfde.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 12:40
    • snailer

      Posts: 30.737

      Inderdaad heeft de fis stiekem een paar engineers van RBR toegelaten bij de McLaren auto's, SennaS.

      Wat een enorme doordachte opmerking gebaseerd op gegevens. Want je zegt dat je dat altijd doet.

      Je maakt het waar.


      En dan wederom AD2021 er bij halen. Je faforiet is toen verslagen door de beste rijder van 2021. En dat was meer dan terecht.

      Word een keer volwassen.

      • + 3
      • 23 nov 2025 - 12:43
  • John6

    Posts: 11.304

    Er zijn regels Lewis was toch ook gediskwalificeerd ervoor, dus ik vraag me af waarom het zolang duurde voor het nieuws kwam.

    • + 10
    • 23 nov 2025 - 10:49
    • Rocks

      Posts: 1.058

      Ze moesten Trump om toestemming vragen 😎

      • + 7
      • 23 nov 2025 - 10:51
    • Lulham

      Posts: 570

      Ja er is op zeker gelobbyd door Zak.

      • + 6
      • 23 nov 2025 - 10:55
  • Dikkedop

    Posts: 762

    In Zak en as

    • + 12
    • 23 nov 2025 - 10:49
    • Hagueian

      Posts: 8.198

      Zak gaat onderuit na onderuit de Zak te hebben gekregen.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 13:11
  • core2duo

    Posts: 1.700

    Poeh, wat een blunder van McLaren…
    Norris én Piastri eruit — titelstrijd in één klap weer helemaal open.

    Prutswerk van de bovenste plank daar in Woking. Verstappen hoeft alleen nog maar te glimlachen :)

    • + 12
    • 23 nov 2025 - 10:50
    • M@X

      Posts: 1.307

      Onderste plank ;-)

      • + 40
      • 23 nov 2025 - 10:54
    • Freek-Willem

      Posts: 6.459

      En dan het zielig doen en ja maar er was porpoising en door de regen konden we het niet testen.

      • + 3
      • 23 nov 2025 - 11:34
    • core2duo

      Posts: 1.700

      Haha scherp M@X :)

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:19
    • Wammes

      Posts: 260

      Het excuus van porpoising is volgens mij juist bullshit, want dat trad altijd juist op als de auto te laag afgesteld werd. Dus het is weer een gevalletje "niet met de billen bloot durven gaan" van Zak Brown en consorten. En heerlijk dat het die deugkneus nu juist gebeurt. Altijd de mond vol van oneerlijk spel bij de concurrenten en nu zelf de boel bedonderd. Ik pak de popcorn erbij voor de laatste races

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 13:13
  • dutchiceman

    Posts: 5.491

    Alle succes supporters verzamelen zich hier nu.

    • + 2
    • 23 nov 2025 - 10:51
    • ThisGuy

      Posts: 1.674

      Nee hoor, ik ben hier nog niet geweest...

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 11:07
    • SennaS

      Posts: 10.893

      Klopt het was een tijdje stil en kruipen nu uit hun holletjes

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:31
    • Wammes

      Posts: 260

      @SennaS, wat ben je toch een slechte verliezer

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 13:14
  • jd2000

    Posts: 7.433

    Toen Piastri op driekwart van de race inhaalde viel mij de enorme vonkenregen op en kon je ook zien dat die auto extreem laag stond.

    • + 6
    • 23 nov 2025 - 10:51
    • Lulham

      Posts: 570

      Die milimeter verschil is met het blote oog niet waarneembaar hoor.

      • + 3
      • 23 nov 2025 - 10:55
    • nr 76

      Posts: 7.183

      Ja, ik zag meteen dat de skids aan de achterzijde 0.07m te ver waren afgesleten...

      • + 8
      • 23 nov 2025 - 10:59
    • StevenQ

      Posts: 9.847

      Die vonkenregen zeker wel

      • + 6
      • 23 nov 2025 - 11:02
    • jd2000

      Posts: 7.433

      Ik had niet de associatie gemaakt met een te lage afstelling,maar vond het opvallend. Zeker nu er een relatie in zit. Maar absoluut niet de pretentie om dat zogenaamd te constateren.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 11:53
    • Warlord

      Posts: 2.482

      Rijhoogte is niet recht evenredig met plank slijtage. 1mm hoogte is niet 1mm slijstage oftewel die wagen stond veel te laag.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 12:25
  • mishendr

    Posts: 195

    2 auto’s eruit… dat is toch wel een bewuste actie van McL geweest. Moest Lando daarom langzamer rijden, minder slijtage…?

    • + 8
    • 23 nov 2025 - 10:52
    • zoefroef

      Posts: 1.626

      Ze voelden idd al ruim voor de meet nattigheid,

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:52
    • Hagueian

      Posts: 8.198

      Ik denk niet dat ze dat zelf kunnen meten tijdens een wedstrijd. Of ze hadden door dat de wagen veel te laag stond. Maar dan waren ze daar wel heel laat achter. Dat zie je in ronde 1 ook natuurlijk.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 13:14
  • nr 76

    Posts: 7.183

    8.88mm voor, en 8.93mm achter. Dat is allebei onder de 9mm, dus foute boel.

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 10:52
    • zoefroef

      Posts: 1.626

      Kniesoor die dit ziet 😇😇😇

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:52
  • MaxRaw

    Posts: 950

    Abu Dhabi, here we Come Again !!!

    • + 9
    • 23 nov 2025 - 10:52
  • Reflex

    Posts: 702

    Een gemiste kans om hier geen WK stand neer te zetten. Alhoewel hier zullen ze vast nog 5 artikelen van maken

    • + 6
    • 23 nov 2025 - 10:52
  • FredEx

    Posts: 1.032

    YES,...Dat krijg je met die Ilegale McLarens.....

    • + 7
    • 23 nov 2025 - 10:52
  • DBGates

    Posts: 3.896

    #Oscar ram Norris er maar af volgende week

    • + 7
    • 23 nov 2025 - 10:54
    • Mr Marly

      Posts: 7.884

      Zo’n kansloze reactie, ga toch gewoon uit van de kracht van Max en Red Bull of de fouten van Norris, of het team, prima maar dit….

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 11:51
    • DBGates

      Posts: 3.896

      24 punten in twee weekenden dat gaat Max niet goedmaken dus heeft hij een dnf nodig wil hij kampioen worden
      Zonder dnf is de kans voor Max heel klein.

      Daarnaast zal McLaren nu wel iets te bewijzen hebben

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 11:53
    • Pipje

      Posts: 644

      Nou Max 2 keer winnen en Lando een keer 4e en 5e. Ff los van de punten van de sprintrace en je bent er🙂
      Nieuw torretje gaat hopelijk zijn werk doen, dus onmogelijk is het zeker niet.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:37
  • AUDI_F1

    Posts: 3.416

    Niet verwacht dat he zou gebeuren, maar terecht te veel afgeslten is diskwalificatie

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 10:55
  • Lulham

    Posts: 570

    En misschien dus wel vaker dit seizoen, er zou vanaf dit weekend scherper worden gelet op de vloer... Illegale auto dus en onterecht kampioen.

    • + 7
    • 23 nov 2025 - 10:56
    • Mrduplex

      Posts: 1.662

      Misschien?? McLaren reed express met illegale skidblocks

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 11:30
    • Wammes

      Posts: 260

      Nou ja, er waren signalen dat bepaalde teams de skidblocks extreem verhitten om zo de slijtage aan de plank te maskeren. Wellicht hebben ze nu bij Mclaren toch wat moeite om de auto wel volgens de regels af te stellen 🤣

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 13:16
  • Rick Nitros

    Posts: 497

    U mag kiezen (of beide);
    1] McLaren heeft het hele jaar met een illegale hoogte gereden (gezien kleine titanium blokjes Brazil)
    2] McLaren is MOKERDOM en neemt onnodig risico

    • + 6
    • 23 nov 2025 - 10:58
    • nr 76

      Posts: 7.183

      Het is niet dat ze opeens 2 races voor het einde wagens gaan controleren. Dus 2.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 11:04
    • Lulham

      Posts: 570

      Het is wel zo dat ze vanaf dit weekend strenger gingen controleren op de vloer... dus beiden.

      • + 7
      • 23 nov 2025 - 11:17
    • Warlord

      Posts: 2.482

      Vast beide. McLaren heeft deze jaren allang bewezen het diep grijze in de wet op te zoeken. En dat bedoel ik niet negatief, het hoort bij het DNA van de sport.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 12:28
    • snailer

      Posts: 30.737

      ik kies voor speculatie.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:45
    • Hagueian

      Posts: 8.198

      Ik ben wel zeer benieuwd hoe ze die kerbs gaan pakken komende week. Dat zijn er namelijk nogal wat daar in Qatar.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 13:17
  • little-nightmare

    Posts: 2.313

    Vooral een klap voor norris, voor piastri komt het wel goed uit.

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 10:59
    • Patrace

      Posts: 6.343

      Voor Piastri komt het goed uit voor de titel, maar slecht uit voor P2.
      Want P2 pakken wordt nu ook een stuk lastiger.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 11:53
    • d@nny

      Posts: 3.532

      Was beter geweest als PIA zijn punten had gehouden. Max had nog steeds 24 punten achter NOR gestaan maar PIA veel dichter op NOR zodat die strijd ook echt open zijn zijn en een clash tussen de twee McLaren coureurs aannemelijker was geweest. Nu moet ik het nog allemaal maar zien.

      Maar boven alles, leuke einde van het seizoen.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:32
  • Mrduplex

    Posts: 1.662

    McLaren komt er dus weer goed mee weg… duidelijk dat ze voorheen steeds met die illegale verwarmde skidblocks reden,en daarmee het meeste voordeel hadden

    • + 7
    • 23 nov 2025 - 10:59
    • nr 76

      Posts: 7.183

      Skidblocks zijn van titanium. Zoek de uitzettingscoëfficiënt van titanium eens op, en je ziet dat dit een onzinverhaal is.

      • + 3
      • 23 nov 2025 - 12:11
    • SennaS

      Posts: 10.893

      Wat een onzin, dus daarmee zeg je ook dat andere teams wellicht nog meer illegaal zijn en ermee wegkomen en de wk leiders worden eruit gepakt voor de spanning.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:34
    • snailer

      Posts: 30.737

      Wie zegt dat ze titanium gebruiken? Of dat ze massief zijn? Of dat et stuk dat uitzet ook onderdeel is van het 'blokje'?

      Ik weet wel dat McLaren een paarmensen heeft die erg veel kennis hebben eigenschappen van materialen. Waar het blokje op zit gemonteerd kan zomaar van materiaal zijn dat wel een grote uitzettingscoefficient heeft.

      Er is iets gaande bij veel teams dat met slijtage te maken heeft en het positief beinvloedt.

      Maar voor de rest is het allemaal speculatie.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:50
  • Mr Marly

    Posts: 7.884

    Wat kan de F1wat is de F1 soms toch een klote sport als fan zijnde, baal hier ontzettend van.
    Straf geheel terecht en onvermijdelijk. Ontzettend dom en arrogant van McLaren om zo op de limiet te zitten qua afstelling. Vele hier zullen hier blij mee zijn, gefeliciteerd aan hen. Ik blijf positief, de snelheid is er, Norris verkeerd in een uitstekende vorm, de volgende circuits moeten beter bij de McLaren passen en de voorsprong ie er nog steeds. Maar wat een domper dit.

    • + 6
    • 23 nov 2025 - 11:00
    • Mr Marly

      Posts: 7.884

      Trouwens duurde deze beslissing wel erg lang, denk dat vele nieuws en F1 sites hier blij mee waren, ben telkens aan het verversen geslagen, goed voor de clicks :-D.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 11:02
    • koppie toe

      Posts: 4.846

      Jij en ik zijn vast niet de enige die balen.
      Maar gegokt en verloren, Max en Red Bull zit erg in hun hoofd terwijl dat helemaal niet nodig was.
      25 punten in een race is erg pijnlijk.

      • + 3
      • 23 nov 2025 - 11:15
    • StevenQ

      Posts: 9.847

      De volgende circuits waar McLaren hun auto hoger moet zetten wat snelheid kost, hoe dan ook

      en die voorsprong is nu slechts 24 punten en Norris is zoals we deze race weer hebben kunnen zien zeker niet foutloos

      • + 6
      • 23 nov 2025 - 11:35
    • Mr Marly

      Posts: 7.884

      Steven het wordt (onnodig) spannend, zowel het team als de coureurs maken fouten dit seizoen. Max is genadeloos en straft zoiets direct af. Maar ik blijf hoop houden op een goede afloop voor Norris al is dat niet met zekerheid te zeggen.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 11:44
    • Larry Perkins

      Posts: 61.628

      Terecht bestraft, maar ik vind er oprecht ook drie keer niks aan zo @Mr Marly.
      Als Max zo kampioen wordt dan zal er (bij mij) ook minder vreugde zijn.
      De teamleiding mag wel op de knietjes gaan voor Oscar en (vooral) Lando!

      McLaren heeft het echter nog wel in eigen hand en 24 punten voorsprong moet toch genoeg zijn...

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 11:47
    • Patrace

      Posts: 6.343

      Nou, de snelheid is er dus niet echt. Want als ze de vloer één of een halve millimeter hoger moeten zetten, verliezen ze downforce en snelheid en hebben ze wellicht meer bandenslijtage. Dan had Mercedes zomaar voor beide McLarens kunnen finishen.
      Nu namen ze risico en lijkt hun snelheid goed, maar het was wel met een illegale auto.

      • + 7
      • 23 nov 2025 - 11:56
    • StevenQ

      Posts: 9.847

      Als McLaren al het hele seizoen met een te lage auto rijd zouden ze eigenlijk ook die constructeurstitel moeten inleveren en zou het meer dan terecht zijn als Max de rijderstitel wint

      Den even aan het bericht uit Brazilië in dit verband en het kan haast niet anders dan dat dat McLaren betrof

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 12:00
    • nr 76

      Posts: 7.183

      Steven, ze hebben tot vandaag toch geen enkele onregelmatigheid gevonden bij mcLaren??

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 12:13
    • Mr Marly

      Posts: 7.884

      Patrace, ik baseer de snelheid meer op afgelopen weekenden dan dit weekend. Het is niet zoals met Button in 2009 bijvoorbeeld.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:52
    • snailer

      Posts: 30.737

      Ik ben gewoon dik Verstappen fan. En vooral geen fan van de McLaren rijders. Vind het gewoon watjes. Hoewel Norris sinds Monza de boxhandschoenen wel heeft opgepakt. Puur mijn mening.

      Maar ergens hier boven had ik het al geroepen. Ik vind die straffen en dit soort regels helemaal niets.

      Alleen moet je dan reacties zien. Alsof ik geen mening mag hebben

      Kort door de bocht. Ik ben het met je eens, MrMarly. De regels zijn er. Ik vind dus terecht dat er is gestraft. Maar het verziekt voor mij de F1. Samen met een hele berg andere regels.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:54
    • snailer

      Posts: 30.737

      @Steven. Voor mij is hoe dan ook Verstappen de morele kampioen. Alleen koopt niemand daar wat voor.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 12:56
    • Hagueian

      Posts: 8.198

      Het was wel alles behalve onvermijdelijk.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 13:18
  • jd2000

    Posts: 7.433

    Viva Las Vegas!!!!

    • + 6
    • 23 nov 2025 - 11:00
  • Amstermar

    Posts: 69

    Maga McLaren wouden Trump erbij betrekken.

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 11:01
    • Mr Marly

      Posts: 7.884

      Amstermar

      Posts: 69
      Marly.... De lage opgeleide

      Wouden…..

      • + 11
      • 23 nov 2025 - 11:14
    • snailer

      Posts: 30.737

      In wouden is het lastig racen.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:57
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.232

    Five Time World Champion In A Row: MAX VERSTAPPEN !!!

    • + 9
    • 23 nov 2025 - 11:04
  • Spannenburg

    Posts: 131

    Bij gebrek aan updates wordt dus risico genomen met de rijhoogte. Eigen schuld dus.

    • + 7
    • 23 nov 2025 - 11:10
    • Mrduplex

      Posts: 1.662

      het waren dus vooral de skidblocks die het voorheen verdoezelden, het was voorheen dus gewoon de regels bewust overtreden,en nu komen ze er niet meer mee weg

      • + 7
      • 23 nov 2025 - 11:16
  • weeterniksvan

    Posts: 1.423

    Vind het zo lullig voor de rijders, maar voor die groot muil Brown heerlijk. altijd spugen richting anderen en nu zelf de sjaak. hahahahaha

    • + 26
    • 23 nov 2025 - 11:11
  • Cyrus

    Posts: 656

    In de statement van de FIA wordt ook duidelijk dat McLaren heeft zitten huilen. Zo beargumenteren ze o.a. dat de slijtage (het deel <9mm) lager was dan in de andere gevallen van 2025 en dat er onverwachts meer porpoising was tijdens de race. Ook zeggen ze dat er compenserende omstandigheden zijn omdat de vrije trainingen niet volledig konden worden gereden. Alsof de andere teams daar niet mee te maken hebben. Altijd een grote mond naar anderen, maar de ware aard komt duidelijk naar boven……

    • + 20
    • 23 nov 2025 - 11:12
    • Cyrus

      Posts: 656

      En owja, ik dacht dat Zak een hekel heeft aan agresief racen, ik neem aan dat hij Lando nu ook publiekelijk op zijn nummer zet na zijn actie richting bocht 1.

      Maar dat zal wel niet. Want het is alleen niet goed als “anderen” dat doen. Over zijn eigen coureurs/team is hij stil (zie ook de dive bombs in Oostenrijk 2024 en Spanje dit jaar van Norris). Wederom, hypocriet

      • + 17
      • 23 nov 2025 - 11:16
    • koppie toe

      Posts: 4.846

      Het mooie van die actie is de reactie van de f1tv commentator.
      "He wants to play the game, but does not know how to play it".
      Ik vond de uitspraak geweldig ook al ben ik fan van Norris.

      • + 13
      • 23 nov 2025 - 11:21
    • Cyrus

      Posts: 656

      Ik heb die terug geluisterd koppie toe, maar die is goed inderdaad. Overigens vind ik niets mis met de actie van Norris. Dat hoort bij racen en zo raced Verstappen ook. Ik kan alleen niet tegen “met meten met twee maten” door Zak.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 12:13
    • d@nny

      Posts: 3.532

      @Koppie toe, was niet zomaar een commentator, was volgens mij toch Coulthard die dat zei?

      Kan Coulthard altijd wel pruimen, ook zijn podcast met wijlen Eddie Jordan was altijd leuk om te luiteren.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 12:37
    • koppie toe

      Posts: 4.846

      Ik vond ook niks mis met de actie, alleen die geweldige uitspraak.
      Alsof hij zegt, hee Norris je wil meedoen met de grote mannen dan moet je nog veel leren. ;)
      Ik weet niet meer wie het zei @Danny, het was nog vroeg. Coulthard is zeker goed te pruimen.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 12:44
    • d@nny

      Posts: 3.532

      Tja @koppietoe, hier in OZ was het een heerlijke zondagmiddag race met de start om 1400hrs :-)

      Normaal moet ik vaak tot middennacht opblijven om de race te zien, dit keer heerlijk ouderwets op zondagmiddag :-)

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 12:58
  • WC MAX

    Posts: 7.133

    Hihi……

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 11:24
  • Mrduplex

    Posts: 1.662

    Wat vinden jullie trouwens van Mercedes? Halve race hoor je van de commentatoren dat de Mercedes zo snel is op het rechte stuk, en de McLaren langzaam. Piastri kwam Antonelli niet voorbij,terwijl die volgens mij op stokoude banden reed. Maar Russell verdedigt duidelijk niet tegen de McLaren. Iets met gedeelde belangen, mijn inziens

    • + 7
    • 23 nov 2025 - 11:25
    • Plextor

      Posts: 111

      Piastri zou schade gehad hebben

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 11:38
    • Warlord

      Posts: 2.482

      Russell is op momenten zwak in het verdedigen en banden heel houden.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:31
  • gridiron

    Posts: 2.965

    "Ze geven wel aan dat McLaren niet met opzet de regels heeft gebroken, dus er volgt geen extra straf."
    Sommigen lezen hier blijkbaar enkel zaken die in hun voordeel zijn.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 11:36
    • Mrduplex

      Posts: 1.662

      Er werd met skidblocks gesjoemeld, dat heeft de FIA duidelijk naar buiten gebracht, en dat nu dan de vloer van McLaren te ver versleten is,is volgens jou natuurlijk toeval

      • + 3
      • 23 nov 2025 - 12:28
    • Warlord

      Posts: 2.482

      Er is geen bewijs dan opzet. Zie het maar te bewijzen. Als het volgende race weer zou gebeuren is het een ander verhaal.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:32
  • Jermaine

    Posts: 7.132

    nice lol. Nou de vraag is... komt dit door het verhitten wat ze gewend zijn van dat kleine stukje?

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 11:41
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.500

    Die 9 mm wordt als grens gesteld maar hoeveel zou dit bij de andere teams zijn geweest ?

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 11:45
    • StevenQ

      Posts: 9.847

      Die 9mm is de minimale dikte die die skidblocks moeten hebben en elk team wordt gecontroleerd dus die andere auto's waren legaal

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:01
    • nr 76

      Posts: 7.183

      Niet bij alle auto's wordt na elke race de plank gecontroleerd.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:18
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.500

      Nee denk Standard top 3 en als er dan iets mis zou zijn doen ze misschien teamgenoot ook maar als er iets niet klopt.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:26
    • This Guy 33

      Posts: 315

      Ik ben dan weer erg benieuwd hoe hoog die skidblock's zijn bij aanvang van een race.
      Of eigenlijk, Hoeveel mm's mogen ze slijten om binnen de marge te blijven.

      En hoe werkt het trucje qua temperatuur, koelen ze blokjes tijdens de race en verwarmen ze ze tijdens de controles van de Fia?

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:29
    • Housmans

      Posts: 255

      Ze hebben nadat dit bij McLaren was geconstateerd alle wagens die punten hebben gepakt nog eens gecontroleerd hierop. Dus ook b.v. de auto van Verstappen, die al eerder was vrijgegeven door de FIA.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 12:44
  • SennaS

    Posts: 10.893

    Waarschijnlijk rijden ze allemaal op de grens en beide mclarens wordt eruit gepikt om het seizoen spannend te houden.
    Net als in 2021 wil de fia het wk op de groene tafel beslissen en zullen wel later met een stement komen dat ze een human error gemaakt hebben door niet het hele veld te checken.
    Op naar de volgende race en afwachten wat ze daar verzinnen.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 12:24
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.500

      Denk dat ze top 3 altijd checken en als daar iets niet goed blijkt te zijn. Ze teamgenoot ook maar controleren en dan steekproef gewijs er nog een aantal uitpikken.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:27
    • d@nny

      Posts: 3.532

      Hahaha, laat je niet zo kennen SennaS

      • + 5
      • 23 nov 2025 - 12:38
    • Housmans

      Posts: 255

      De hele top tien is opnieuw gecontroleerd, maar blijf gerust wat onderbuik gevoelens van je roeptoeteren @SennaS.

      • + 3
      • 23 nov 2025 - 12:46
    • oale

      Posts: 792

      Dwaas

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:50
    • snailer

      Posts: 30.737

      Verstappens auto is ongeveer 5 races achter elkaar uit elkaar geschroefd na klachten van McLaren en Mercedes.

      (Ik ovrdrijf wat. Heb ik recht op. En ik hanteer een dikke duim. Heb ik ook recht op)

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:59
    • nr 76

      Posts: 7.183

      Tnx voor de reminder, SennaS! Heb meteen de laatste ronde AD2021 nog een keer op gezet. Genieten!

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 13:10
    • nr 76

      Posts: 7.183

      "The plank and skid wear was checked on car numbers 81, 04, 16, 44, 01, 63, 12, 06, 55 and and 27."

      Staat gewoon op de s.t.e van de FIA. Samen met alle andere controles, onder scrutineering.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 13:16
    • Rick Nitros

      Posts: 497

      Je bewijst wederom weer dat je er geen bal verstand van hebt SennaS. Wat een bullshit!! Er is zelfs voor gewaarschuwd vorige race.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 13:18
  • Joseph1000

    Posts: 248

    Mieren neuken over een vloer wat 1 mm mist pffff.
    Piastri weer genaaid🥱😅
    Met de sprint race kan Norris ook weer uitlopen

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 12:28
    • Remco_F1

      Posts: 3.243

      Die 1mm kan net te weinig zijn voor je vriendin, denk daar maar is over na 🤪

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:50
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.500

      Hoe zo is Piastri weer genaaid plaats van 30 punten achterstand zijn het nu door diskwalificatie maar gewoon 24 gebleven. Had wel beter geweest voor hem als het enkel Norris was dan waren het maar 9 punten.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 13:01
  • Joseph1000

    Posts: 248

    @Remco_F1
    Wil je je flauwe sexuele grappen bij tienerchat ofzo typen

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 12:58
  • Hagueian

    Posts: 8.198

    Je moet je auto hier hoog afstellen. Maar bij Mclaren dachten ze er wel mee weg te komen. Volgende week een lek bandje of een vleugeltje er af en de wereld ziet er ineens heel anders uit voor Verstappen.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 13:09

