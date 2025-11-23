Het team van McLaren heeft een enorme dreun te verwerken gekregen. Na afloop van de Grand Prix van Las Vegas opende de FIA een onderzoek naar de auto's van Lando Norris en Oscar Piastri. De plank op de vloer was te ver afgesleten, en de stewards zijn duidelijk: beide coureurs zijn gediskwalificeerd.

Norris en Piastri vechten met Max Verstappen om de wereldtitel, en de Nederlander wist vandaag de race te winnen. Norris kwam als tweede over de streep, terwijl Piastri als vierde werd geklasseerd. Beide coureurs zijn deze plekken nu kwijt, want de FIA-stewards hebben ze gediskwalificeerd. Verstappen doet hierdoor zeer goede zaken in de strijd om de wereldtitel.

Door de diskwalificatie van Norris en Piastri is Verstappen de grote winnaar van het weekend geworden. Hij staat nu op gelijke hoogte met Piastri, terwijl Norris slechts een voorsprong van 24 punten heeft. Aankomend weekend staat er in Qatar ook weer een sprintrace op het programma, en kan Verstappen in theorie de leiding in het wereldkampioenschap gaan overnemen.

De auto's van Piastri en Norris werden onderzocht vanwege te ver afgesleten planken aan de bodem van de auto. De rear skids mogen in de Formule 1 minimaal negen millimeter dik zijn, en uit het onderzoek van de FIA bleek dat de plank aan de voorkant van de auto van Norris was afgesleten tot 8,88 millimeter, en aan de achterkant tot 9,93 millimeter. Bij Piastri was precies hetzelfde het geval. Volgens de FIA zijn de metingen uitgevoerd met betrouwbare, zeer specifieke apparatuur.

Bij Piastri werden de millimeters later nog gecorrigeerd: aan de voorkant was zijn plank slechts 8,96 millimeter en 8,74 millimeter en aan de achterkant 8,90 millimeter.

McLaren wijst naar verzachtende omstandigheden

McLaren heeft volgens de stewards nog aangegeven dat er sprake was van verzachtende omstandigheden, omdat er onverwachte problemen met porpoising waren. Daarnaast zouden ze door de regen en de rode vlaggen in de tweede vrije trainingen minder tijd hebben gehad om alles goed te testen.

De FIA geeft aan dat er in de regels staat dat er in deze omstandigheden alleen kan worden overgegaan tot een diskwalificatie. Ze geven wel aan dat McLaren niet met opzet de regels heeft gebroken, dus er volgt geen extra straf. De stewards zijn van mening dat de argumentatie van McLaren er niet voor kan zorgen dat ze de zaak laten vallen.

Eerdere problemen

Het is niet voor het eerst dit jaar dat er auto's worden gediskwalificeerd. Eerder dit jaar gebeurde hetzelfde na afloop van de Grand Prix van China, waar Lewis Hamilton en Charles Leclerc uit de uitslag werden geschrapt.