George Russell heeft meer duidelijkheid gegeven over zijn contractonderhandelingen met Mercedes. De Brit is, net als teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, nog niet bevestigd voor 2026, maar maakt zich geen zorgen. Russell verwacht volgend jaar gewoon opnieuw voor Mercedes in de Formule 1 uit te komen.

De contractsituatie van Russell was dit seizoen een veelbesproken onderwerp. Voor de zomerstop gingen er geruchten dat hij zijn plek zou verliezen aan Max Verstappen, maar de Nederlander heeft inmiddels bevestigd bij Red Bull Racing te blijven. Sindsdien benadrukte teambaas Toto Wolff al dat het slechts ‘een kwestie van tijd’ is voordat zowel Russell als Antonelli hun handtekening zetten.

Russell gaat in op situatie

In Singapore ging Russell in op zijn toekomst bij het team. “Ik denk dat het voor iedere coureur geldt dat, zodra je een bepaald punt in je carrière bereikt, het belangrijk is om de dingen goed te doen”, zei hij tegenover Sky Sports. “Het draait om eerlijkheid en om iets waar beide partijen beter van worden. Sommige coureurs hebben misschien meer macht in de onderhandelingen, anderen wat minder. Er is niets nieuws te melden, maar zodra dat er is, horen jullie het direct.”

Russell heeft vertrouwen in goede afloop

Wel benadrukte Russell dat hij niet twijfelt aan zijn plek en houdt hij er vertrouwen in dat hij ook volgend jaar namens Mercedes op de grid staat. “De gesprekken lopen en er wordt aan gewerkt. Het is niet zo dat we achteroverleunen en dat er niets gebeurt. Er is geen enkel gevaar dat ik de winter inga zonder contract. Ik verwacht gewoon dat het allemaal wordt afgerond.”

Russell rijdt sinds 2022 voor Mercedes als opvolger van Valtteri Bottas. Daarvoor kwam hij uit voor Williams. In dienst van de Duitse renstal won hij vier Grands Prix en verzamelde hij tot dusver 21 podiumplaatsen.