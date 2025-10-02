user icon
icon

Russell gaat in op contractsituatie: Blijft de Brit bij Mercedes?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell gaat in op contractsituatie: Blijft de Brit bij Mercedes?
  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 16:09
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

George Russell heeft meer duidelijkheid gegeven over zijn contractonderhandelingen met Mercedes. De Brit is, net als teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, nog niet bevestigd voor 2026, maar maakt zich geen zorgen. Russell verwacht volgend jaar gewoon opnieuw voor Mercedes in de Formule 1 uit te komen.

De contractsituatie van Russell was dit seizoen een veelbesproken onderwerp. Voor de zomerstop gingen er geruchten dat hij zijn plek zou verliezen aan Max Verstappen, maar de Nederlander heeft inmiddels bevestigd bij Red Bull Racing te blijven. Sindsdien benadrukte teambaas Toto Wolff al dat het slechts ‘een kwestie van tijd’ is voordat zowel Russell als Antonelli hun handtekening zetten.

Meer over Mercedes 'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'

'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'

29 sep
 Uitslag kwalificatie op losse schroeven: Antonelli naar de stewards

Uitslag kwalificatie op losse schroeven: Antonelli naar de stewards

20 sep

Russell gaat in op situatie

In Singapore ging Russell in op zijn toekomst bij het team. “Ik denk dat het voor iedere coureur geldt dat, zodra je een bepaald punt in je carrière bereikt, het belangrijk is om de dingen goed te doen”, zei hij tegenover Sky Sports. “Het draait om eerlijkheid en om iets waar beide partijen beter van worden. Sommige coureurs hebben misschien meer macht in de onderhandelingen, anderen wat minder. Er is niets nieuws te melden, maar zodra dat er is, horen jullie het direct.”

Russell heeft vertrouwen in goede afloop

Wel benadrukte Russell dat hij niet twijfelt aan zijn plek en houdt hij er vertrouwen in dat hij ook volgend jaar namens Mercedes op de grid staat. “De gesprekken lopen en er wordt aan gewerkt. Het is niet zo dat we achteroverleunen en dat er niets gebeurt. Er is geen enkel gevaar dat ik de winter inga zonder contract. Ik verwacht gewoon dat het allemaal wordt afgerond.”

Russell rijdt sinds 2022 voor Mercedes als opvolger van Valtteri Bottas. Daarvoor kwam hij uit voor Williams. In dienst van de Duitse renstal won hij vier Grands Prix en verzamelde hij tot dusver 21 podiumplaatsen.

DenniSNL1980

Posts: 323

Russel geeft duidelijkheid, "Er is niets nieuws te melden"....
Vat wel veel berichten samen hier

  • 3
  • 2 okt 2025 - 16:35
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Singapore 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • DenniSNL1980

    Posts: 322

    Russel geeft duidelijkheid, "Er is niets nieuws te melden"....
    Vat wel veel berichten samen hier

    • + 3
    • 2 okt 2025 - 16:35
  • John6

    Posts: 11.056

    Team van Russell brengt gewoon dat nieuws in de wereld zo werkt dat toch, Toto die maakt zich daar niet druk om.

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 16:43

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    11:30 - 12:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    11:30 - 12:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 925
  • Podiums 22
  • Grand Prix 145
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar