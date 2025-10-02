user icon
Leclerc spreekt Ferrari volledig tegen: “Red Bull en McLaren zetten wél stappen”

Leclerc spreekt Ferrari volledig tegen: “Red Bull en McLaren zetten wél stappen”
  Gepubliceerd op 02 okt 2025 19:59
  Door: Jeroen Immink

Charles Leclerc oogde vrijdag allerminst tevreden in Singapore. In een seizoen waarin Ferrari blijft worstelen en in 2025 nog altijd zonder overwinning staat, groeit de frustratie zichtbaar bij de Monegask. Ook op het Marina Bay Street Circuit straalde Leclerc weinig vertrouwen uit.

Waar Ferrari 2024 nog sterk afsloot, zijn de kaarten dit jaar totaal anders geschud. Leclerc moest het tot nu toe doen met vijf podiumplaatsen, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton geen enkel antwoord lijkt te hebben op de grillige SF-25. Teambaas Frédéric Vasseur liet onlangs weten dat Ferrari, net als Mercedes, geen grote updates meer zal doorvoeren met het oog op de nieuwe reglementen van 2026. Leclerc heeft daar duidelijk moeite mee.

Leclerc ontevreden over situatie bij Ferrari

“We moeten beter presteren”, liet hij optekenen in de paddock van Singapore. “Eerlijk gezegd zou het makkelijker zijn als ik wist op welk gebied we tekortschieten. McLaren heeft iets gevonden, Red Bull Racing ook. Wij en Mercedes hebben die stap niet gezet.”

Op de vraag of Ferrari dit seizoen nog een race kan winnen, bleef Leclerc bijzonder sceptisch. “In vergelijking met McLaren denk ik niet dat we de overhand zullen krijgen. Maar zeg nooit nooit. Misschien ligt er nog een kans in Las Vegas, waar bandenmanagement vaak een grote rol speelt. Al acht ik het zeer onwaarschijnlijk dat Ferrari dit jaar een overwinning pakt.”

Wanneer kan Leclerc weer vechten om een wereldtitel?

Leclerc rijdt sinds 2019 voor Ferrari, maar verzamelde in die periode slechts acht zeges. Daar stonden wel 48 podiumplaatsen en 27 polepositions tegenover, al kon hij behalve in 2022 nooit echt meedoen om de wereldtitel. Intussen doen steeds meer geruchten de ronde dat zijn entourage al de opties bij andere teams verkent.

Waar Leclerc en Ferrari blijven zoeken, lijken Verstappen en Red Bull juist de weg omhoog te hebben gevonden. Na de updates aan de RB21 sloeg de Nederlander direct toe met zeges in Italië en Azerbeidzjan.

