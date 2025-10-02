Red Bull-doelwit Dunne vertrekt per direct bij McLaren

Het team van McLaren heeft afscheid genomen van het grote Ierse talent Alex Dunne. De jonge coureur maakt dit seizoen veel indruk in de Formule 2, en werkte dit seizoen al een aantal vrije trainingen af. Wat zijn toekomstplannen zijn, is niet bekend.

Het team van McLaren maakte door middel van een kort statement bekend dat Dunne is vertrokken uit hun opleidingsprogramma. Ze laten weten dat ze per direct uit elkaar zijn gegaan, en dat ze hebben genoten van de samenwerking. Dunne werd in de afgelopen weken meermaals in verband gebracht met een overstap naar Red Bull, en die geruchten worden nu alleen maar luider.

In een statement licht McLaren het vertrek van Dunne toe: "Het was een genoegen om in het afgelopen jaar samen te werken met Alex en een bijdrage te leveren aan zijn ontwikkeling als coureur. Wij wensen Alex het beste in het vervolg van zijn verdere loopbaan!"

Waar ligt de toekomst van Dunne?

Wat Dunne nu gaat doen, is nog onbekend. De Ierse coureur reed dit jaar vrije trainingen voor McLaren in Oostenrijk en Italië. Hij liet daar mooie dingen zien, en werkte ook een aantal TPC-tests af namens de Britse renstal. Het is dan ook opmerkelijk dat hij heeft besloten om te vertrekken, want hij werd gezien als één van de grootste talenten van McLaren. Hij is daarnaast ook goed bezig in de Formule 2, waar hij uitkomt voor het team van Rodin. Hij staat momenteel op de vijfde plaats in het klassement.

Overstap naar Red Bull in de maak?

Dunne werd in de afgelopen maanden al in verband gebracht met een overstap naar Red Bull. Volgens PlanetF1 staat de Ierse coureur nog steeds in de belangstelling van Red Bull, maar zou er nog geen handtekening zijn gezet. Volgens PlanetF1 kan dit plotselinge vertrek er op wijzen dat Red Bull hem later dit seizoen vrije trainingen wil laten rijden voor Racing Bulls.