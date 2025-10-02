user icon
Red Bull-doelwit Dunne vertrekt per direct bij McLaren

Red Bull-doelwit Dunne vertrekt per direct bij McLaren
  Gepubliceerd op 02 okt 2025 12:56
  7
  Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren heeft afscheid genomen van het grote Ierse talent Alex Dunne. De jonge coureur maakt dit seizoen veel indruk in de Formule 2, en werkte dit seizoen al een aantal vrije trainingen af. Wat zijn toekomstplannen zijn, is niet bekend.

Het team van McLaren maakte door middel van een kort statement bekend dat Dunne is vertrokken uit hun opleidingsprogramma. Ze laten weten dat ze per direct uit elkaar zijn gegaan, en dat ze hebben genoten van de samenwerking. Dunne werd in de afgelopen weken meermaals in verband gebracht met een overstap naar Red Bull, en die geruchten worden nu alleen maar luider.

In een statement licht McLaren het vertrek van Dunne toe: "Het was een genoegen om in het afgelopen jaar samen te werken met Alex en een bijdrage te leveren aan zijn ontwikkeling als coureur. Wij wensen Alex het beste in het vervolg van zijn verdere loopbaan!"

Waar ligt de toekomst van Dunne?

Wat Dunne nu gaat doen, is nog onbekend. De Ierse coureur reed dit jaar vrije trainingen voor McLaren in Oostenrijk en Italië. Hij liet daar mooie dingen zien, en werkte ook een aantal TPC-tests af namens de Britse renstal. Het is dan ook opmerkelijk dat hij heeft besloten om te vertrekken, want hij werd gezien als één van de grootste talenten van McLaren. Hij is daarnaast ook goed bezig in de Formule 2, waar hij uitkomt voor het team van Rodin. Hij staat momenteel op de vijfde plaats in het klassement.

Overstap naar Red Bull in de maak?

Dunne werd in de afgelopen maanden al in verband gebracht met een overstap naar Red Bull. Volgens PlanetF1 staat de Ierse coureur nog steeds in de belangstelling van Red Bull, maar zou er nog geen handtekening zijn gezet. Volgens PlanetF1 kan dit plotselinge vertrek er op wijzen dat Red Bull hem later dit seizoen vrije trainingen wil laten rijden voor Racing Bulls.

Pietje Bell

Posts: 31.297

Marko heeft 2 weken geleden in Baku heel lang met hem gesproken.
Geruchten zijn daardoor ook dat hij naar VCARB gaat.

  • 1
  • 2 okt 2025 - 13:37
Reacties (7)

  • Pietje Bell

    Posts: 31.297

    En Erik van Haren zou gezegd hebben dat Lindblad volgend jaar naar VCARB gaat,
    maar ik kan dat nergens terug vinden. Niet in een artikel en niet op zijn Twitter account.
    Meerdere accounts berichtten dit inmiddels.
    Iemand?

    Als dat zo is dan moet Liam ook moven.

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 13:09
    • Larry Perkins

      Posts: 60.317

      Zo goed presteert Lindblad anders nog niet, zou hem nog een seizoen in de F2 houden...

      • + 0
      • 2 okt 2025 - 13:29
  • shakedown

    Posts: 1.437

    Wauw daar laat McLaren echt een talent lopen. Dunne is echt goed.

    Persoonlijk geen fan, vanwege de manier hoe hij zich over de baan beweegt. Lomp op op een Mick Schumacher manier, maar veel beter en sneller als coureur.

    Als Red Bull hem kan oppikken zullen ze hem naast Lindblad in Racing bulls zetten. En Hadjar naast Verstappen. Een super onervaren team, maar wel bizar talentvol. Over 4 coureurs gezien dan misschien wel meest talentvolle rijders clubje ooit.

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 13:22
    • Beamer

      Posts: 1.822

      Laten lopen of niet, McLaren heeft gewoon niks te bieden aan een Dunne, behalve wat testen. Tenzij Oscar en Lando slaande ruzie krijgen, verwacht ik beiden nog wel een tijdje de Papaye rules te volgen.

      • + 0
      • 2 okt 2025 - 13:33
    • shakedown

      Posts: 1.437

      Daar heb je zeker een punt. Red Bull zal Dunne dan een F1 plekje gegarandeerd hebben.

      Tsunoda en Lawson kunnen opzoek naar een nieuwe werkgever...

      • + 0
      • 2 okt 2025 - 13:38
  • Gummy

    Posts: 336

    Dunne vind ik echt één van de uitblinkers dit seizoen in de F2. Snap wel dat hij een F1 zitje wil. Dat gaat bij Mclaren niet lukken op korte termijn. En in in de wachtkamer te gaan zitten bij Mclaren schiet ook niet op. En dan uiteindelijk in de FE terecht te komen. Ben benieuwd welk F1 team hem aan gaat trekken.

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 13:23
    • Pietje Bell

      Posts: 31.297

      Marko heeft 2 weken geleden in Baku heel lang met hem gesproken.
      Geruchten zijn daardoor ook dat hij naar VCARB gaat.

      • + 1
      • 2 okt 2025 - 13:37

