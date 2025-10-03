Marko praat mond voorbij: Dunne bijna Red Bull-coureur

De kans is groot dat Alex Dunne zich snel een lid van het Red Bull Junior Team mag noemen. De Ierse coureur vertrok gisteren bij McLaren, en wordt al geruime tijd gelinkt aan Red Bull. Helmut Marko verklapt nu dat de deal zo goed als rond is.

Dunne maakt dit jaar veel indruk in de Formule 2, en werkte al twee vrije trainingen af voor het team van McLaren. Bij de Britse renstal is er echter weinig perspectief voor hem. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri beschikken over langlopende contracten, en de kans is klein dat ze Dunne zouden uitlenen. De Ier vertrok gisteren dan ook, en dat zorgde direct voor veel geruchten. Hij wordt namelijk al geruime tijd gelinkt aan een overstap naar de opleidingsploeg van Red Bull.

Marko heeft nieuws

Red Bull-adviseur Helmut Marko doet er niet geheimzinnig over: hij heeft interesse in de diensten van Dunne. De Oostenrijker legde het in Singapore uit aan BBC Sport: "We voerden gesprekken, nu hij op de markt is gekomen. Hij is heel agressief op de baan, snel en hij heeft een goede car control. Op het moment maakt hij echter ook veel fouten. Maar het lijkt er sterk op dat hij een Red Bull-coureur wordt."

Interesse van Alpine

Volgens de BBC was Red Bull niet het enige team dat achter Dunne aan zat. De Britse omroep meldt dat er gesprekken werden gevoerd met Alpine over een mogelijke overstap naar de Formule 1, maar dat dit nergens op is uitgedraaid. Het is de verwachting dat Dunne volgend jaar in de Formule 2 blijft rijden, en dat hij dan kans maakt op promotie naar Red Bulls zusterteam Racing Bulls in 2027.

Veranderingen bij Red Bull

Red Bull lijkt voor volgend jaar een aantal wijzigingen door te voeren aan de line-ups. Isack Hadjar lijkt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen te worden, terwijl Arvid Lindblad wordt gezien als de nieuwe Racing Bulls-coureur. Yuki Tsunoda of Liam Lawson zal dan buiten de boot vallen.