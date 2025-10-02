user icon
Verstappen geeft Horner trap na en prijst Mekies
  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 17:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen werkt sinds het begin van de zomer samen met de nieuwe teambaas van Red Bull, Laurent Mekies. De Fransman pakt de zaakjes anders aan dan zijn voorganger Christian Horner, en Verstappen is heel erg tevreden met de komst van Mekies.

Mekies moest puin ruimen bij Red Bull. De Oostenrijkse renstal had een aantal zware maanden achter de rug, waarin de problemen zeer groot waren. Na de zomerstop ging het echter steeds beter met Red Bull, en wist Verstappen te winnen in Italië en Azerbeidzjan. Zijn prestaties zijn zo goed, dat Verstappen zelfs weer wordt gezien als een outsider voor de wereldtitel.

Wat is de werkwijze van Mekies?

Mekies moest grote schoenen vullen, maar dat lijkt hem te lukken. Verstappen looft hem in een interview met de Duitse tak van Sky Sports: "Hij heeft een heel andere achtergrond. Hij is zelf engineer en heel veel ervaring, ook bij andere teams. Hij stelt altijd de juiste vragen aan de engineers zelf en dat heeft tot nu toe goed gewerkt."

"Je kunt in zes weken niet zo veel veranderen aan de auto, maar je kunt de mensen eromheen wel de juiste vragen stellen, net zoals de mensen in het hele team. Dat kan al het verschil maken."

Goede band met Mekies

Verstappen heeft ook een goede band met Mekies: "Alles was super, maar ik ken hem natuurlijk al heel erg lang, niet alleen van hier bij Red Bull. Maar dat gaat heel goed." Mekies werkte in het verre verleden samen met Verstappens vader Jos: "Dat was in 2000, 2001. Toen was ik natuurlijk nog heel erg jong. Maar hij is een heel erg aardige man. Ook in het team zie je dat hij een echt mensenmens is."

Het feit dat Mekies omkijkt naar de mensen om hem heen, is volgens Verstappen heel erg belangrijk: "Het is altijd belangrijk om dat in je team te hebben."

F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (1)

Reacties (1)
  • Hemex

    Posts: 1.337

    En waar is die trap na nou? Alleen dat-ie tevreden is met de komst van Mekies?

    Ja, dat doet meer pijn dan die 100 miljoen, denk ik.

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 17:24

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

