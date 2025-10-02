Verstappen geeft Horner trap na en prijst Mekies

Max Verstappen werkt sinds het begin van de zomer samen met de nieuwe teambaas van Red Bull, Laurent Mekies. De Fransman pakt de zaakjes anders aan dan zijn voorganger Christian Horner, en Verstappen is heel erg tevreden met de komst van Mekies.

Mekies moest puin ruimen bij Red Bull. De Oostenrijkse renstal had een aantal zware maanden achter de rug, waarin de problemen zeer groot waren. Na de zomerstop ging het echter steeds beter met Red Bull, en wist Verstappen te winnen in Italië en Azerbeidzjan. Zijn prestaties zijn zo goed, dat Verstappen zelfs weer wordt gezien als een outsider voor de wereldtitel.

Wat is de werkwijze van Mekies?

Mekies moest grote schoenen vullen, maar dat lijkt hem te lukken. Verstappen looft hem in een interview met de Duitse tak van Sky Sports: "Hij heeft een heel andere achtergrond. Hij is zelf engineer en heel veel ervaring, ook bij andere teams. Hij stelt altijd de juiste vragen aan de engineers zelf en dat heeft tot nu toe goed gewerkt."

"Je kunt in zes weken niet zo veel veranderen aan de auto, maar je kunt de mensen eromheen wel de juiste vragen stellen, net zoals de mensen in het hele team. Dat kan al het verschil maken."

Goede band met Mekies

Verstappen heeft ook een goede band met Mekies: "Alles was super, maar ik ken hem natuurlijk al heel erg lang, niet alleen van hier bij Red Bull. Maar dat gaat heel goed." Mekies werkte in het verre verleden samen met Verstappens vader Jos: "Dat was in 2000, 2001. Toen was ik natuurlijk nog heel erg jong. Maar hij is een heel erg aardige man. Ook in het team zie je dat hij een echt mensenmens is."

Het feit dat Mekies omkijkt naar de mensen om hem heen, is volgens Verstappen heel erg belangrijk: "Het is altijd belangrijk om dat in je team te hebben."