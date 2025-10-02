user icon
Norris haalt inspiratie uit verliezende golfers en gaat voor de titel

Norris haalt inspiratie uit verliezende golfers en gaat voor de titel
  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 18:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris gelooft nog altijd in een comeback in de strijd om de titel. Hij heeft een kleine achterstand op zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, terwijl Max Verstappen steeds dichterbij komt. Norris haalt inspiratie uit zijn grote liefde golf, en wil niet opgeven.

Norris is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1, en kan zijn team McLaren dit weekend de constructeurstitel bezorgen. Hij hoopt ook nog altijd op de wereldtitel, maar heeft een kleine achterstand op zijn teamgenoot Piastri. In de komende races krijgt Norris de kans om het gat te verkleinen, maar hij zal zich ook aan de interne teamregels moeten houden. Wat voor Norris ook meespeelt, is de opmars van Verstappen. De Nederlander won de laatste twee races en verkleinde zijn achterstand.

Norris gebruikt golf als inspiratiebron

Golfliefhebber Norris heeft zijn vrije dagen gebruikt om naar de Ryder Cup te kijken. Daar zag hij hoe team Amerika een enorme achterstand op team Europa bijna goed wist te maken. In een interview met Sky Sports legt hij uit dat dit zijn inspiratiebron is: "Je kan nooit nooit zeggen, toch? Ik denk dat wat we afgelopen weekend zagen een goed voorbeeld is van niet opgeven tot het voorbij is."

"Ik denk dat Amerika na een afstraffing op vrijdag heeft laten zien wat ze kunnen doen, wat ze kunnen bereiken en dat bracht ze heel dicht bij de zege."

Herkenbare situatie

Voor Norris is dit een herkenbare situatie: "Ik denk dat het een vergelijkbare situatie is. Zij hadden zeven uur over, en wij hebben nog zeven races en een paar sprints te gaan. Er liggen nog veel kansen, en het gaat om iets van twintig punten, en dat is niet veel."

Terugvechten

Norris barst van het vertrouwen: "Ik heb al een beetje teruggevochten na mijn uitvalbeurt en het verlies van achttien punten in Nederland, wat misschien vergelijkbaar is met een vrijdag of zaterdag van team Amerika, terwijl het de rest van het jaar mijn zondag is. Ik moet een inhaalslag inzetten, maar ik ga niet opgeven tot het einde."

Reacties (1)

  Awesome

    Posts: 198

    Ik zie eerder Max als ‘Amerika’ in het verhaal van Norris.
    Hij doet nu alsof het een heldendaad van hemzelf zou zijn als hij 25 punten inloopt op Piastri. Maar dat is niet heel spannend.

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 19:37

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

